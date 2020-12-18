Как правильно тереть сыр на терке, чтобы он не прилипал к поверхности (и мыть терку будет легче)

Мягкий сыр, яйца, овощи и даже фрукты – все это и многое другое может легко прилипнуть к рабочей поверхности терки. Выковыривать даже еще не засохшие продукты с металла – то еще приключение. А все по причине того, что подавляющее большинство людей пользуется таким, казалось бы, простым в обращении инструментом, как терка – совсем не правильно. Самое время исправить эту досадную неловкость.
Еда имеет обычай остаться на терке. |Фото: top.funnyreps.club.
Каждая хозяйка хорошо знакома с необходимостью тщательно мыть терку после очередной масштабной готовки. Овощи, фрукты, сухари, шоколад, сыры и даже тесто – все это неизбежно налипает на рабочую поверхность, оставаясь «сидеть» в различных укромных местах рядом с зубцами или непосредственно на них. Отмыть важный кухонный инструмент может быть совсем непросто. К счастью, существует один проверенный «бабушкин» способ, который поможет избавить себя от львиной доли головной боли и мороки, связанной с последующей мойкой кухонных принадлежностей.
Нужно покрыть терку маслом. |Фото: polsov.com.
Итак, все что нужно сделать для того, чтобы невероятно облегчить себе жизнь – это соответствующим образом подготовиться к натиранию продуктов. И речь здесь идет вовсе не о какой-то поварской медитации, а об обычном подсолнечном масле. Достаточно намазать им рабочие плоскости терки. В дальнейшем следует браться за работу только после совершения этого простенького «ритуала».
Помыть терку будет куда проще. ¦Фото: seriouseats.com.
Подсолнечное масло, оказавшись на зубцах и лезвиях, воспрепятствует прилипанию к ним продуктов. Даже если что-то и останется на терке, то оно не прилипнет к ней намертво и долгое время не засохнет. А это в свою очередь означает, что для очистки инструмента будет вполне достаточно просто подставить его под проточную воду и несколько раз легко провести губкой для мытья по металлу. После такого должно будет уйти и жирное масло, и все пищевые остатки.
Теперь терка всегда будет чистой. ¦Фото: ftimes.ru.
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