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Компактный модульный дом во французских Альпах



Компактный модульный дом во французских Альпах

Компания LUMICENE представила проект компактного дома LumiPod, установленного для частного клиента во французских Альпах. Сделав акцент на единении с природой, удалось создать оригинальный объём с минимальным набором функций. Сборный корпусный модуль приветствует жителей города, ищущих спасения от бетонных джунглей в дикой природе.

На площади всего 18 квадратных метров представлены спальня, душевая, туалет и гардероб. Главным элементом объекта является окно LUMICENE® с изогнутым стеклом и алюминиевой рамой, скользящим между двумя направляющими, позволяя внутреннему пространству плавно трансформироваться в зону отдыха на открытом воздухе. В закрытом состоянии LumiPod — это удобный и защищённый кокон, полностью погруженный в природу. Мечта заказчика о собственном высококлассном гостиничном номере в окружении природы осуществилась. Расположенный на высоте 1 000 метров над уровнем моря, в самом сердце соснового и дубового леса, LumiPod предлагает панорамный вид на горы и гармонично вписывается в пейзаж. Кажется, что он является частью естественного пейзажа. Внешняя облицовка LumiPod выполнена из пихты Дугласа, а в интерьере использовали древесину натурального дуба и войлочную ткань из шерсти мериноса.
Модуль LumiPod спроектирован и изготовлен в Лионе, Франция, и в течение двух дней собран на месте.

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах

Компактный модульный дом во французских Альпах


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Компактный модульный дом во французских Альпах

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Компактный модульный дом во французских АльпахПодписаться на мой Instagram
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