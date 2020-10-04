Компактный модульный дом во французских Альпах

Компания LUMICENE представила проект компактного дома LumiPod, установленного для частного клиента во французских Альпах. Сделав акцент на единении с природой, удалось создать оригинальный объём с минимальным набором функций. Сборный корпусный модуль приветствует жителей города, ищущих спасения от бетонных джунглей в дикой природе.
На площади всего 18 квадратных метров представлены спальня, душевая, туалет и гардероб. Главным элементом объекта является окно LUMICENE® с изогнутым стеклом и алюминиевой рамой, скользящим между двумя направляющими, позволяя внутреннему пространству плавно трансформироваться в зону отдыха на открытом воздухе. В закрытом состоянии LumiPod — это удобный и защищённый кокон, полностью погруженный в природу. Мечта заказчика о собственном высококлассном гостиничном номере в окружении природы осуществилась. Расположенный на высоте 1 000 метров над уровнем моря, в самом сердце соснового и дубового леса, LumiPod предлагает панорамный вид на горы и гармонично вписывается в пейзаж. Кажется, что он является частью естественного пейзажа. Внешняя облицовка LumiPod выполнена из пихты Дугласа, а в интерьере использовали древесину натурального дуба и войлочную ткань из шерсти мериноса. Модуль LumiPod спроектирован и изготовлен в Лионе, Франция, и в течение двух дней собран на месте.
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