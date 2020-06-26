Неудачные свидания знаменитостей, о которых они вспоминают с ужасом

С нами не соскучишься!

Думаете, у звезд не может быть неудачных первых свиданий? Зря! Они частенько попадают в ситуации, о которых предпочли бы забыть.





Дженнифер Энистон

Хлое Кардашьян

Ариана Гранде

Зои Кравец

Джастин Бибер