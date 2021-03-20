5 рабочих способов, как разровнять заломы, волны и помятости на ковре

С загибающимися уголками встречаются многие владельцы ковров

Почему ковер заворачивается

Ковер может заворачиваться по ряду причин / Фото: architizer-prod.imgix.net

Как распрямить ковер

Придавить ковер можно ведром или тазом с водой / Фото: medgepatit.com

Можно приклеить уголок на двусторонний скотч или застежку-липучку / Фото: diddlybop.ru

Плотная и плоская резина также обеспечит противоскользящий эффект / Фото: ae01.alicdn.com

Прибейте ковер гвоздями или при помощи специальной планки / Фото: popolu.ru

Самый простой способ - придавить непослушный уголок мебелью / Фото: interiorhousedesign.net

Как предотвратить загибание

Лучше разу проклеить ковер скотчем, чтобы в дальнейшем уголки не отгибались / Фото: remonsamara.ru