5 рабочих способов, как разровнять заломы, волны и помятости на ковре

С загибающимися уголками встречаются многие владельцы ковров
Загибающиеся уголки на ковре - распространенная проблема, с которой сталкивались многие владельцы паласов. Из-за заломов покрытие выглядит неаккуратно, однако выровнять изделие намного проще, чем кажется. Novate.ru поделится пятью рабочими лайфхаками, как справиться с непослушными уголками всего за пару минут.
Почему ковер заворачивается
Ковер может заворачиваться по ряду причин / Фото: architizer-prod.imgix.net
Зачастую это происходит из-за тонкого материала изделия. Также имеет значение, как его хранили до выкладывания на пол и как ковер лег. К примеру, палас долго находился свернутым в рулон, поэтому после укладки ему хочется принять прежнюю форму. Завернутый уголок плох не только по части эстетики, но и с точки зрения безопасности. Можно ненароком споткнуться о него, упасть или пролить жидкость из рук. Особенно травмоопасны такие падения для детей и пожилых людей.
Как распрямить ковер
1. Вымачивание
Придавить ковер можно ведром или тазом с водой / Фото: medgepatit.com
Для этого способа понадобится теплая вода и груз. Хорошо намочите завернувшийся угол и придавите его чем-то тяжелым. Например, ведром с водой. Оставьте ковер в таком положении как минимум на 12 часов и подождите, пока он высохнет самостоятельно. Способ хорош, однако не гарантирует, что уголок снова не завернется.
2. Двусторонний скотч или застежки-липучки
Можно приклеить уголок на двусторонний скотч или застежку-липучку / Фото: diddlybop.ru
Если отмачивание не сработало или вы не хотите возиться с водой, попробуйте двусторонний скотч. На все про все потребуется буквально 5-10 минут. Возьмите скотч и приклейте его по периметру уголка, а далее второй стороной приклейте к полу. Готово! Учтите, что синтетические изделия приклеиваются хуже. Также от использованного скотча на полу могут остаться клейкие следы. Будьте готовы очищать пятна, если надумаете передвинуть ковер. В качестве альтернативы подойдут застежки-липучки, предварительно приклеенные к ковру и к полу.
3. Резина
Плотная и плоская резина также обеспечит противоскользящий эффект / Фото: ae01.alicdn.com
Резина и клей тоже помогут выпрямить задравшийся угол. Возьмите кусочек ровной и плотной резины и приклейте ее с внутренней стороны ковра. Например, изделие, из которого делают коврики для ванной. Такая резина весит достаточно, чтобы выпрямить угол. Вместо клея можно использовать двусторонний скотч. Еще один плюс лайфхака - ковер не будет скользить по полу.
4. Прибивание
Прибейте ковер гвоздями или при помощи специальной планки / Фото: popolu.ru
Радикальный вариант решения проблемы, который сработает с деревянным полом. Понадобятся кровельные гвозди с широкой шляпкой, поскольку обычные не смогут пройти сквозь ткань, придавить ее и удержать. Благодаря этому способу вы раз и навсегда решите вопрос с назойливым уголком. Однако стоит учесть и минусы: от гвоздей в полу останутся отверстия, а во время уборки не получится замести под ковром. Если для вас это - не проблема, тогда можно использовать строительный степлер или планку. В первом случае скобки надежно прикрепят ковер, не будут бросаться в глаза и практически не повредят пол. Планка - еще один вариант. Она прижмет края коврового покрытия, но образует на нем небольшую возвышенность, а на полу оставит следы.
5. Придавливание
Самый простой способ - придавить непослушный уголок мебелью / Фото: interiorhousedesign.net
Проще всего избавиться от надоедливого уголка - придавить его мебелью: тумбочкой, диваном, стулом. Если поставить что-то тяжелое на ковер с двух сторон, он больше не завернется. Да и выглядит такой лайфхак максимально естественно. Однако есть у этого способа и минусы. Не всегда получается гармонично переставить мебель или вместо одного уголка начнет загибаться другой. Также на ковре может остаться след от ножек, если предметы интерьера простоят на нем слишком долго. Уборка тоже доставит определенные хлопоты: придется постоянно отодвигать мебель, чтобы помыть пол. Вариант с придавливанием хорош только на временной, но не на постоянной основе.
Как предотвратить загибание
Лучше разу проклеить ковер скотчем, чтобы в дальнейшем уголки не отгибались / Фото: remonsamara.ru
1.Правильно разложите ковер после покупки. Выровняйте напольное покрытие еще до укладки на пол, очистите и высушите. Проклейте все углы двусторонним скотчем и разложите палас на полу.
2. В первый месяц ограничьтесь заметанием веником или чисткой мягкой щеткой вместо пылесоса, чтобы ковер не отстал от пола/ Избегайте агрессивной бытовой химии и жестких щеток.http://vs-t.ru/5-rabochix-sposobov-kak-razrovnyat-zalomy-volny-i-pomyatosti-na-kovre
3. Если хотите выбить ковер, делайте это, развесив палас на ровной поверхности, а не на турнике или заборе. Наносите удары с внутренней стороны, а после всех манипуляций разровняйте изделие.
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