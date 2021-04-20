Полки для кухни своими руками: полезные советы для идеального попадания

Когда каждая вещь на своем месте, комната выглядит опрятно и красиво.
Какой бы ни была просторной кухня, на ней всегда не помешает еще парочка вместительных полочек. Их вполне можно сделать собственными руками, только надо учесть множество важных нюансов: правильный стиль, форму, размер, материал изготовления и подходящее прочное крепление.
1. Стиль мебели
Лофт с длинными открытыми полочками на всю стену. /Фото: i.pinimg.com
Стиль мебели — одно из наиболее важных решений, от которого зависит весь их внешний вид. Например, для кухни в стиле минимализма или хай-тек идеально подойдут полочки строгих классических расцветок, с прямыми формами и дополнительной подсветкой. Скандинавский интерьер лучше всего украшать тонкими или, наоборот, массивными полочками из грубых досок, ДСП, дерева с красивой фактурой, ненужных ящиков или поддонов.
Скандинавская кухня с деревянными полочками и полочками в виде ящиков. /Фото: i.pinimg.com
Если в современной кухне хочется добавить уюта, можно выбрать для ее оформления стойки с винными бутылками или полочки в виде решеток, на которых хранятся стеклянные баночки с сыпучими, чаем или стоят красивые кружки. Для стиля модерн отличным решением станут полочки, сочетающие в себе металлическую основу и стеклянные плоскости. Классическая кухня, стиль прованс и кантри украшаются искусственно состаренными полочками, резьбой или деревенскими деталями.
Полезный совет: Оптимальным решением для экономии пространства — создание угловых полочек. Они более вместительные и при этом занимают минимум места.
2. Назначение и место полки
Небольшая полочка со специями. /Фото: tutby.gcdn.co
Перед тем как приступать к изготовлению полочки, даже продумав ее дизайн, нужно обязательно решить, для чего она будет использоваться. Размеры полки должны соответствовать содержимому. Декоративные элементы, специи или бутылочки можно поставить на совсем маленькие, неширокие полочки. Их размещение доступно практически в любом уголке кухни, например, над столом, фартуком, под верхними шкафами, над барной стойкой или возле холодильника.
Массивные полочки вместо верхних шкафов кухни. /Фото: i.pinimg.com
Для дополнительного места кухонному гарнитуру понадобятся полочки среднего размера. Если вместо верхних шкафчиков используются открытые полки, то сделать их можно массивными и вместительными. Длина может варьироваться от средних размеров до максимальных: от стены и до стены.
3. Цвет и наполнение
Оригинальное решение для хранения винных бутылок и бокалов. /Фото: miro.medium.com
Декоративные полочки можно представить в виде выдержанного в едином стиле комплекса, который наполняется красивой посудой, свечами, статуэтками, маленькими цветочными горшками и другими милыми вещицами. Полочки возле обеденной зоны можно наполнить коллекцией винных бутылок, кофе, самым красивым набором сервировки. Маленькие полки можно повесить на готовые купленные крепления в виде красивых кованных элементов. Большие — декорировать ремнями, грубыми кронштейнами, дополнительными украшениями. Красиво смотрятся полочки, у которых основной цвет контрастирует с креплениями.
4. Важные нюансы
Полочки с разнообразным наполнением. /Фото: cdn.startuptowers.net
Огромное значение имеет не только материал для самих полочек, но и для их крепления. Оно может быть скрытым или, наоборот, выставляться напоказ, только в этом случае оно должно сочетаться с отделкой стен, полки и других элементов оформления кухни. Для создания полочек можно выбрать самую простую и удобную в исполнении форму: прямоугольную без каких-либо излишеств. Однако существует и масса других вариантов: скругленная, с закрытым верхом и боковинами, угловая, асимметричная, с углублением для бутылок.
5. Полки из ДСП или древесины
Красивые полки на металлической основе. /Фото: i.pinimg.com
При создании полок из дерева или ДСП лучше остановиться на прямоугольной или треугольной форме, если полочки будут размещаться в углу. Для прочного крепления подойдут надежные метизы, а в качестве покрытия необходимо использовать специальные виды краски, которые отличаются повышенной износостойкостью. Установить полочки можно на пол, стол или закрепить на стену. Если хочется придать полке дополнительную надежность, стоит задуматься о создании дополнительного бордюра спереди, чтобы с полки ничего не падало.
Небольшие, закрытые с краев полочки для посуды. /Фото: images.ua.prom.st
Высота консолей или кронштейнов не должна превышать расстояние между полочками по вертикали. Для создания полочки по чертежу применяется электролобзик. Сделать материал пригодным для длительного использования позволяет шлифовка поверхности торцов с помощью наждачной бумаги. Если полки создаются из ДСП, то видимые торцы проклеиваются шпоном или кромкой, которые можно купить в мебельных магазинах. Для закрепления полки удобно использовать перфоратор и шуруповерт.
6. Полки из гипсокартона
Длинные массивные полочки из гипсокартона. /Фото: houser.su
Достаточно распространенный вариант для оформления кухни полками — гипсокартон. Он обеспечивает довольно разнообразный выбор по виду и форме конструкций. Однако существуют и свои важные нюансы. Тщательно закрепить полочку из гипсокартона помогают расположенные внутри профили, тогда на нее можно ставить даже тяжелые вещи. Небольшие декоративные полочки можно устанавливать на металлический стоечный профиль. После установки гипсокартона на каркас, необходимо все угловые элементы дополнительно закрепить, а торцы сделать более надежными посредством перфорированного уголка. Затем надо прошпаклевать все поверхности в несколько слоев. После того как материал полностью просохнет, полочки шлифуются наждачкой и красятся.
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