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Почему умные, трудолюбивые люди не становятся успешными

Почему умные, трудолюбивые люди не становятся успешными

Почему умные, трудолюбивые люди не становятся успешными

Казалось бы, если умные люди усердно трудятся и живут в благополучном обществе, в конце концов, успех им гарантирован. Но в действительности не обязательно все так и происходит. Когда речь заходит об успехе, мало быть просто умным и трудолюбивым, хотя никто не отрицает, что эти качества очень важны.

Вот семь причин, почему вы не можете добиться успеха, даже если вы сообразительны и усердны в труде:

 

  1. Вы не общаетесь с новыми людьми

Легко общаться с людьми, которых вы давно знаете. Вы прекрасно осведомлены о том, кто чем живет, вам уютно в обществе старых друзей. Однако проблема заключается в том, что все идеи друзей вам хорошо знакомы, а вам нужны новые перспективные идеи за пределами вашего обычного круга общения.

Сначала может быть довольно сложно строить отношения с новыми людьми, но маленькие шаги в этом направлении уже пора делать. Знакомство с одним человеком в неделю для начала будет достаточно.

  1. Вы против перемен

Сложно приспосабливаться к чему-то новому, но перемены дают шанс для новых возможностей и усовершенствования.

Вместо того, чтобы сопротивляться переменам, подумайте, как извлечь из них максимальную пользу. Возможно, вы найдете что-то новое для развития бизнеса или увидите другие перспективы.

Будьте открыты для новых подходов и интересуйтесь всем, что окружает вас.

  1. Вы не готовы рисковать

Умные люди часто выбирают безопасный маршрут. Они могут пойти по тому же пути, что и их сверстники-коллеги, или выбрать карьеру, которая считается приемлемой для их сослуживцев.

Хотя это гарантирует определенную степень безопасности, это также может быть очень обыденным. Часто умные люди не удовлетворены своей работой и хотели бы заняться чем-то другим, но боятся делать это.

Постарайтесь представить, какой будет ваша жизнь через десятилетия, если вы решите оставить все, как есть, и не браться за что-то новое. Будете ли вы сожалеть об этом, или будете довольны своим решением?

  1. Похвальные грамоты – не залог успеха

Люди, которые отлично учились в школе, привыкли быть на высоте и слышать о том, какой у них большой потенциал. Сначала кажется, что ничего в этом плохого нет, но некоторые негативные побочные эффекты все же имеются.

Люди начинают верить, что они заслуживают чего-то большего в силу своего интеллекта или того, что они окончили престижное заведение. Они ожидают, что все сложится автоматически, благодаря этому. К сожалению, в жизни не все так просто.

В реальности, ваши результаты – это сочетание упорного труда, стратегического мышления и везения. Работая над первыми двумя показателями, вы можете благотворно повлиять и на последний.

  1. Вы не доводите дело до конца

Умные люди слишком хорошо понимают ценность своего времени. Они осознают, что пока они тратят время и усилия на какое-то дело, потенциально они упускают возможность заняться чем-то еще.

И хотя ценить время – неплохое качество, это также означает, что они могут не довести начатое до конца. Начинать в любой области тяжело, и преодоление начальных трудностей требует терпения.

Сосредоточив усилия на одной цели, в долгосрочной перспективе вы получите гораздо лучшие результаты, чем бросая начатое каждый раз, когда вам становится скучно и хочется заняться чем-то новым.

  1. Вы не можете принять решение

Ваши ум и трудолюбие могут открыть перед вами множество дверей. К сожалению, выбирать среди множества вариантов может быть так же проблематично, как и иметь мало выбора.

При наличии большого количества вариантов, труднее решить, что делать.

Тут надо все тщательно обдумать, посоветоваться со знающими людьми и понять, подходит ли тот или иной вариант вашим личностным качествам и образу жизни.

  1. Вы не верите в себя

Удивительно, но умные люди могут недооценивать собственные способности. Они беспощадно критикуют себя и теряют веру в то, что могут достичь бо́льшего. Перфекционизм мешает им двигаться вперед.

Вместо того, чтобы позволять страхам «что если» или «я не справлюсь» уводить вас от чего-то нового, подумайте о том, какой вы хотите видеть вашу жизнь спустя годы. Начать делать что-то конкретное лучше, чем предаваться необоснованным страхам.

 

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