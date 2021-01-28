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10 лучших фильмов XXI века по версии The Guardian, которые точно скрасят самоизоляцию


10 лучших фильмов XXI века по версии The Guardian, которые точно скрасят самоизоляцию

В ответ на сокрушения о том, что киноиндустрия умирает, многочисленные издания стали составлять рейтинги лучших фильмов нынешнего века. В список лучших фильмов по версии The Guardian вошли всего сто картин, среди которых есть гангстерские фильмы, фантастика, детективы, триллеры, драмы - кажется, здесь представлены киноленты всех существующих жанров. Мы же предлагаем познакомиться с первой десяткой лучших фильмов.

«Отряд «Америка»: Всемирная полиция», США, Германия, 2004 год


Кукольный фильм представляет собой комедийный боевик, в котором создатели от души высмеивают всё, что только можно, начиная с показного американского патриотизма и заканчивая знаменитостями. Даже композитор Гарри Грегсон-Уильямс написал музыку, в которой явственно звучат ноты из известных блокбастеров. Правда, смотреть мультфильм с детьми категорически не рекомендуется, слишком много в нём сцен, не предназначенных для лиц младше 16 лет.

«Зама», Аргентина, Бразилия, Испания, Доминикана, Франция, Нидерланды, Мексика, Швейцария, США, Португалия, Ливан, 2017 год


Фильм режиссёра Лукресии Мартель повествует о чиновнике, работающем на испанскую корону и впавшем в безумие в ожидании перевода в Парагвае XVIII века. Критики называют историческую драму дезориентирующим сном, способным ввести в транс без постороннего воздействия. «Зама» - это картина о тоске, отчаянии и безнадёжности.

«Лунный свет», США, 2016 год


Картина снята по пьесе Тарелла МакКрейни «В лунном свете черные мальчишки кажутся синими». Режиссёру Барри Дженкинсу удалось добиться невероятной гармонии между артистизмом и эмоциональной непосредственностью, поэтому повествование о молодом афроамериканце и этапах его взросления получилось столь сильным. Английские критики сравнивают фильм с трилогией Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность». Правда, в те времена, когда жил русский классик, говорить о нетрадиционной сексуальной ориентации и связанных с данным определением проблемами было не принято.

«Нью-Йорк, Нью-Йорк», США, 2008 год


Режиссёрский дебют сценариста Чарли Кауфмана критики назвали «самым странным и печальным фильмом, который только можно себе представить, произведением, пронизанным почти евангельским рвением на службе у разочарования». Казалось бы, извечные темы о неизбежности окончания земной жизни не могут удивить зрителя ничем новым. Но создателю удалось удивить, создав фильм, одновременно напоминающий картины Дэвида Линча, ранние киноленты Вуди Аллена, произведения Франца Кафки и фильмы Федерико Феллини.

«Скрытое», Франция, Австрия, Германия, Италия, 2004 год


Фильм Михаэля Ханеке, по мнению критиков, - это «убедительное политико-психологическое эссе об отрицании и вине». Главный герой начинает самостоятельное расследование, пытаясь найти человека, присылающего ему кассеты, на которых запечатлены кадры из его жизни и жизни его близких. Полиция отказалась ему помочь, и Джордж шаг за шагом приближается к разгадке тайны, скрытой где-то в его прошлом.

«Любовное настроение», Гонконг, 2000 год


Вонг Кар-Вай сумел превратить обычную мелодраму в настоящий чувственный шедевр, при просмотре которого зритель может почувствовать аромат духов героини и ощутить гладкость её кожи. История любви и предательства наполнена острыми чувствами, непрозрачными головоломками и таинственными загадками.

«Побудь в моей шкуре», Швейцария, Великобритания, США, 2013 год


Джонатан Глейзер нечасто радует зрителей своими новыми фильмами, но можно быть уверенным: если режиссёр выпустил картину на экраны – это будет самый настоящий шедевр. И в этот раз он не обманул своих поклонников, представив на их суд научно-фантастический хоррор, заставляющий задержать дыхание от ужаса и восторга.

«Отрочество», США, 2014 год


Съёмочный процесс длился целых 12 лет, при этом главного героя играл один и тот же человек. Сначала шестилетнего мальчика, затем подростка и в финале – 18-летнего юношу. Критики назвали этот фильм «нежной революцией», а зрители отметили необыкновенную жизненность картины Ричарда Линклейтера.

«12 лет рабства», США, Великобритания, 2013 год


Реальная история реального человека Соломона Нортапа, похищенного и проданного в рабство в Луизиане в XIX веке. Он был свободен ровно до тех пор, пока его не приняли за беглого раба. А после в его жизни были 12 лет рабства, когда было важно пронести самого себя через боль, отчаяние и ужас. Не сломаться, не потерять чувство собственного достоинства. Кажется, только Стив МакКуин мог снять такой сильный во всех отношениях фильм.

«Нефть», США, 2007 год


Пол Томас Андерсон экранизировал одноименный роман Эптона Синклера, вышедший ещё в 1927 году и повествующий о событиях 1920-х годов в Калифорнии. Фильм не только о промышленный войнах, о прогрессе и развитии. Он, скорее, о драме человека, достигшего своей мечты и не получившего от этого никакого удовольствия.

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10 лучших фильмов XXI века по версии The Guardian, которые точно скрасят самоизоляцию

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10 лучших фильмов XXI века по версии The Guardian, которые точно скрасят самоизоляциюПодписаться на мой Instagram
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