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Американка нашла способ бюджетно путешествовать

Молодая американка сэкономила около 30 тысяч долларов, питаясь объедками. Профессионал-финансист, Аманда Холден не брезговала доедать остатки за своими коллегами и даже рыться в мусорных контейнерах в поисках еды. Собранную за 8 месяцев экономии сумму женщина потратила на целый год путешествий по Южной Америке, после чего вернулась в Штаты и начала новую карьеру в качестве лайф-коуча.

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

Бросить работу и начать новую жизнь? Почему бы и нет! Но сначала неплохо было бы скопить некую сумму. Именно такое решение приняла для себя Аманда Холден, 32-летний финансист из Портленда, штат Орегон.

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

Если раньше Аманда ходила на работу как обычный офисный служащий и тратила на ежедневные обеды немалые деньги, то однажды она решила питаться объедками, которые в обилии оставались после обеда ее коллег по офису и работников в соседних зданиях.

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

Аманда заработала кличку Мусорная Корзина, после того как коллеги заметили ее поедающей недоеденный буррито из мусорки. Но такое прозвище женщину нисколько не смущало.

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

Раньше Аманда тратила много денег в том числе и на вечеринки. Порой она тусовалась каждый день. Но в возрасте 27 лет Аманда поняла, что у нее нет никаких накоплений и ей явно нужно сменить работу: карьера в области финансов не делала ее счастливой.

В поисках жизненных перемен Аманда решила экономить деньги. Она поставила себе цель — в срок 6 месяцев собрать 20 тысяч долларов.

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

«Я работала в офисе со множеством людей, поэтому лишняя еда оставалась почти всегда. Я в открытую рассказала о своей идее коллегам, и многие меня поддержали. Я доедала то, что оставляли сотрудники. Если кто-то съедал половину пиццы, я просила не выбрасывать остатки, а отдать мне. Правда, бывали случаи, когда я не находила никаких объедков и мне приходилось все-таки покупать еду. Но это были исключения».

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

Экономия на еде привела к смене всего образа жизни. Аманда признается, что никогда не была большой фанаткой шопинга, хотя для нее как для женщины первое время было очень трудно обходиться без косметики и парфюмерии. Следующей статьей экономии стал отказ от трат на развлечения, хотя это тоже далось Аманде не без проблем, ведь она всегда считала себя очень общительным человеком. После отказа от развлечений последовали сокращения расходов на салоны красоты и спортзал. А еще, как ни странно, приличную сумму она сэкономила, перестав покупать дорогой кофе в кофейнях.

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

В результате за 8 месяцев Аманде удалось скопить 30 тысяч долларов (более 1 млн 700 тысяч рублей). Когда женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию, ее босс посмотрел на нее и спросил, не потому ли ее называют Мусорной Корзиной, что она ест из мусорки? «Босс сказал, что собственными глазами видел, как я вытаскиваю из мусорки наполовину съеденный буррито. Правда, потом мы просто посмеялись над этим», — вспоминает Аманда.

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

Аманда оставила работу в сфере финансов, улетела в Мексику, а потом целый год путешествовала по Латинской Америке на сэкономленные деньги.

Американка нашла способ бюджетно путешествовать

Сегодня Аманда Холден ведет свой блог и учит тому, как жить экономно, но при этом оставаться счастливыми. Ее цель — сделать людей более бережливыми. Но при этом вовсе не обязательно, как она, начинать с лазанья по мусорным бакам, посмеиваясь, признается женщина.

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