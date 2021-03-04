5 молодых актрис с особенностями здоровья, покоривших мир кино и театра

Милли Шапиро в фильме Реинкарнация.
Хотя современный кинематограф и театр стремятся к разнообразию, людей с особенностями здоровья нечасто можно увидеть на большой сцене или в популярном сериале. А уж женщинам с очевидными отличиями практически не достается ярких драматических ролей. Но молодые современные актрисы с инвалидностью доказывают, что талант, упорство и поддержка близких творят чудеса…
Сара Горди
Сара Горди в сериале Слово на букву А.
Сара Горди интересом к театру обязана своей матери – та, чтобы дочери не отвлекали ее от домашних дел, предлагала им разыгрывать веселые сценки. В школьные годы Горди посещала театральный кружок. А вот получить работу в этой сфере оказалось непросто. Проекты для людей с синдромом Дауна… отказывали ей со словами: «Вы слишком талантливы, вы найдете роль где угодно». Горди начала кинематографическую и театральную карьеру в далеком 2000 году, открыв актрисам с такими особенностями путь на экран. Самая известная ее драматическая роль – леди Памэла Холланд в сериале «Вверх по лестнице, ведущей вниз», также она снималась в сериалах «Позовите акушерку» и «Слово на букву А», где примерила алое свадебное платье.
Сара Горди на сцене театра.
Сара играет женщин с синдромом Дауна, и ее ужасают судьбы героинь, отвергнутых обществом, переживших нищету, насилие и издевательства. Горди – амбассадор Королевского общества Mencap, занимающегося социальной адаптацией людей с инвалидностью. Сара Горди –обладательница не только театральных и кинематографических наград, но и… ордена Британской империи.
Джейми Брюэр
Джейми Брюэр в роли Марджори.
Как и Сара Горди, Джейми Брюэр – актриса синдромом Дауна. Она стала участвовать в театральных постановках еще в школьные годы – и кстати, училась она в совершенно обычной школе. Брюэр было очень тяжело заучивать свои реплики, и теперь она использует собственную систему запоминания текстов, разработанную на основе комбинации существующих методик.
Начав с театральных ролей, Джейми дебютировала на экране в 2011 году, в первом сезоне «Американской истории ужасов», где сыграла трогательную и невинную Аделаиду Лэнгдон. В четвертом сезоне, посвященном жуткому фрик-шоу, Джейми примерила на себя роль демонической куклы Марджори, контролирующей жизнь чревовещателя, в антитрамповском сезоне под названием «Культ» она сыграла соратницу Валери Соланс – Хедду. Но, пожалуй, ключевой ролью в карьере Брюэр остается ясновидящая Нэн в «ведьмовских» сезонах все той же «Американской истории ужасов», постоянная спутница барона Субботы.
Джейми Брюэр в роли ясновидящей Нэн.
У Брюэр есть несколько театральных наград, она много снимается и выступает на сцене, участвует в ток-шоу и занимается общественной деятельностью. Например, еще в девятнадцать лет она организовала кампанию по исключению термина «умственно отсталый» из использования в официальных документах штата Техас (и добилась своего!). В 2010 году она опубликовала книгу «Я с тобой», где собрала истории людей с синдромом Дауна.
Франческа Миллс
Франческа Миллс в роли Черри.
Очаровательная и безжалостная Черри, выживающая в лондонских трущобах, покорила сердца поклонников сериала «Куртизанки». Это первая крупная работа актрисы и танцовщицы Франчески Миллс на экране – до того она появилась в эпизодической роли в фильме «Образцовый самец». Рост Франчески составляет 112 сантиметров, и долгое время мир кинематографа практически не предлагал значимых ролей женщинам таких параметров.
Франческа Миллс на сцене.
Но мир театра оказался гораздо благосклоннее – и теперь за спиной у Франчески множество ярких образов в театральных постановках. Впервые она вышла на сцену в 2006 году в рождественской постановке «Оливер Твист» (театр Нью-Вик в Стаффордшире). Затем последовали роли в спектаклях «Волшебник страны Оз», «Арабские ночи» и «Лев, ведьма и платяной шкаф». Миллс играла в экспериментальных постановках по пьесам Шекспира, Гоголя, Ростана и Миллера. Театральные критики называют ее лучшей британской актрисой молодого поколения. Франческа активно пользуется инстаграмом и твиттером, радуя поклонников своими жизнерадостными фотографиями.
Милли Шапиро
Милли Шапиро.
Вероятно, фильм Ари Астера «Реинкарнация» привлек бы к себе вполовину меньше внимания, если б не своеобразная молодая актриса в роли Чарли. Да и игра юной Милли Шапиро завораживала, шокировала и отталкивала одновременно, только усиливая гнетущую атмосферу фильма. Кинокритики немедленно назвали «Реинкарнацию» главным хоррором текущего столетия, а образ Чарли – «самым жутким ребенком кинематографа» наряду с персонажами «Омена» и «Звонка». И, конечно, после премьеры многие задавались вопросом, в чем причина своеобразной внешности девушки.
Милли Шапиро любит косплей, моду и фотосессии.
У Милли Шапиро ключично-черепной дизостоз – особенность строения скелета, при которой отсутствуют ключицы, а другие кости развиваются неправильно. «Коллега» Милли по заболеванию – звезда сериала «Очень странные дела» Гейтен Матараццо. Милли – номинант на премию «Грэмми» и лауреат премии «Тони» за участие в бродвейской постановке «Матильда Уормвуд», где исполнила главную роль. Вместе с сестрой Милли провела серию благотворительных концертов, направленных против буллинга, записала студийный альбом. Милли успешна и востребована, но находит и время для развлечений. Она известный косплеер и фанатка «Гарри Поттера» (правда, ей больше по душе Драко Малфой).
Миллисент Симмондс
Миллисент Симмондс в фильме Тихое место.
Юная Миллисент Симмондс – жемчужина фильма «Тихое место». Девушка слабослышащая, и режиссер фильма, Джон Красински, не устает повторять слова благодарности в ее адрес. Именно благодаря Миллисент в фильме появились диалоги на жестовом языке. Она родилась в многодетной семьи и потеряла слух из-за осложнений на фоне передозировки лекарств.
Симмондс общается на жестовом языке.
Несмотря на слуховой имплант, Симмондс воспринимает очень мало аудиальной информации, и основной ее язык – американский жестовый. Она надеется, что успех фильма «Тихое место» и его сиквела будет способствовать популяризации жестового языка среди людей с сохранными слухом, ведь так слабослышащие люди смогут чувствовать себя более включенными в социум.
Текст: Софья Егорова.
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