Роскошная вилла на краю утеса

В небольшой деревне, расположенной у подножия «Белой горы» в Ливане, появилось необычное строение, удивляющее не только тем, что практически свисает с утеса, но и особенной конструкцией. В этом проекте архитекторы учли основные пожелания заказчика: гармоничное внедрение в ландшафт местности, современный дизайн, автономное существование и максимальная сохранность окружающей среды. Решая эти сверхзадачи, команда дизайнеров создала дом, полный умных решений и творческих идей.
«Падающий» со скалы: ливанские архитекторы спроектировали роскошную виллу на краю утеса (CH730 Villa, Ливан). | Фото: e-architect.co.uk. На высоте 500 м над уровнем моря на одном из утесов горного хребта Ливана «Джебель Любнан» (Белая гора) появилось необычное строение, которое вызывает повышенный интерес не только у местных жителей. Если с южной стороны смотреть на CH730 Villa, так называется особняк, то ничего необычного не увидишь. Если подъехать со стороны деревеньки Чнанир, то дом выглядит вполне современно и стандартно (CH730 Villa, Chnaniir). | Фото: newatlas.com. Подъездная улица со стороны населенного пункта упирается в ворота вполне обычного дома с современной планировкой. Но с северной стороны, находясь в долине у подножия горного хребта подняв голову вверх, можно действительно ужаснуться, ведь часть дома свисает над пропастью. И возникает стойкое ощущение, что дом вот-вот упадет с края утеса. Если на виллу посмотреть со стороны, то кажется, что дом «сползает» по склону горы (CH730 Villa, Chnaniir).| Фото: e-architect.co.uk. Необычный проект разработала архитектурная компания Daz Architects для клиента, который пожелал иметь большой особняк на видовом участке неподалеку деревеньки Чнанир (Chnaniir). Перед командой дизайнеров клиент поставил довольно сложные задачи: гармоничное сочетание с окружающим пейзажем, причем не только природным, не изменять топографию первоначального ландшафта, максимально сохранить окружающую среду. Вид на дом с высоты птичьего полета (CH730 Villa, Chnaniir). | Фото: e-architect.co.uk. Работа специалистов архбюро усложнялась тем, что большой по объему участок (810 кв.м.) имел серьезный угол уклона. Одна его часть находилась на склоне, а в таком положении удержать объект довольно сложно, тем более, что клиент особенно возражал против радикального вмешательства в структуру самого утеса. Схема-чертеж конструкции CH730 Villa (Chnaniir, Ливан). | Фото: newatlas.com. В итоге было решено делать дом на монолитно-бетонной платформе, которая повторяла очертания скалы. Тем самым они выполнили одно из условий и обеспечили обитателей дома захватывающими видами и на склоны холма, и на горную гряду. Чтобы дом более органично вписывался в окружающий ландшафт и бетонный массив меньше выделял углекислого газа цокольную платформу, как и бетонные части этажей облицевали легкими композитными материалами и деревом. Дом возводился на многоступенчатой монолитно-бетонной платформе (CH730 Villa, Chnaniir). | Фото: newatlas.com. Интересно: Композитные материалы (КМ) – это многокомпонентные материалы, в состав которых входит пластичная основа и армированный наполнитель, которые обладают высокой прочностью и жесткостью. Современные возможности промышленности позволяют создавать композитные материалы, которые в разы прочнее стали, тверже титана и при этом они бывают легче алюминия, что не влияет на их уникальные механические и тепловые свойства. КМ по праву считаются материалами будущего и уже сейчас довольно активно занимает лидирующие позиции в различных областях, начиная от применения в энергетическом турбостроении, автомобильном, авиационном и ракетном строении до создания облегченного сверхпрочного спортивного инвентаря и медицинских приспособлений. Фасад облицован натуральным деревом и композитными материалами (CH730 Villa, Chnaniir). | Фото: admiddleeast.com. Верхняя более объемная часть строения как бы обернута серой металлической облицовкой, которая контрастирует с деревянными панелями в нижней части виллы. Окна разных размеров расположены по всему фасаду, но большая часть остекления находится на половине «сползающей» по склону, чтобы максимально использовать необычное местоположение и создать невероятный визуальный эффект как снаружи, так и внутри. Несколько переходов соединяет уровни и этажи сооружения (CH730 Villa, Ливан). | Фото: admiddleeast.com. Вилла была построена на четырех уровнях, но благодаря крутому участку дом расположен всего на двух этажах над вершиной утеса, а остальная часть резиденции «движется» вниз по склону. Несмотря на довольно внушительные размеры (567 кв.м) размещение жилых зон рассчитано с учетом максимальной функциональности и обеспечения простого и свободного сообщения между ними. Для удобства передвижения на разных уровнях горизонтальными и вертикальными коридорами соединены этажи, террасы и все необходимые зоны. В цокольном этаже расположены зоны отдыха с выходом на террасу с бассейном (CH730 Villa, Chnaniir). | Фото: e-architect.co.uk. Практически все внутреннее пространство ориентировано на повседневную деятельность семьи и в самых основных зонах обеспечивает полную конфиденциальность. Первый (цокольный) этаж рассчитан на основные зоны отдыха как семьи, так и их гостей, здесь оформлены: кинозал, бильярдная, большая гостиная, гостевая спальня, различные комнаты для технического обслуживания дизельного генератора и хранения воды, а также кладовые. Открытая терраса с пейзажным бассейном дают возможность получить массу удовольствия и от живописной природы и от водных процедур (CH730 Villa, Ливан). | Фото: newatlas.com. Терраса с открытым бассейном с видом на горную гряду «Джебель Любнан» (CH730 Villa, Chnaniir). | Фото: e-architect.co.uk/ admiddleeast.com. Из него есть прямой доступ в другую половину цокольного пространства, в котором обустроили пейзажный бассейн с выходом на открытую террасу и зеленую лужайку. Там же находятся душевые, дополнительная спальня для гостей и вспомогательные складские комнаты для хранения инвентаря. Мансардное пространство надежно защищено от любопытных глаз (CH730 Villa, Chnaniir). | Фото: e-architect.co.uk. На первом этаже начинаются жилые зоны включающие просторную гостиную с огромными видовыми окнами, столовую и кухню. На втором этаже обустроили несколько спальных комнат с ванными для членов семьи. Задействовали и мансарду, которая скрыта от любопытных глаз со стороны основного подъезда вертикальным козырьком. Там находится уединенная комната для отдыха, доступ в которую имеет только семья. Чтобы не занимать площадь крыши, солнечные батареи поместили на склоне утеса ниже самого дома (CH730 Villa, Chnaniir). | Фото: newatlas.com. По сведениям редакции Novate.Ru, чтобы сделать виллу самодостаточным объектом независящим от центральных коммуникаций, помимо дизельных генераторов установили солнечные батареи. Также внедрили системы хранения и переработки дождевой и сточной воды. С одной стороны основного здания особняка сделаны открытые площадки, а с другой – лестница (CH730 Villa, Ливан). | Фото: e-architect.co.uk. Изюминкой новой резиденции является бетонная дорожка, сменяющаяся ступенями, идущими с внешней стороны дома к пейзажному бассейну. Лестница имеет четкое ограничение, ведь сразу за опорно-защитной стеной начинается обрыв. Поэтому само спускание по этой дорожке-лестнице обеспечивает невероятными ощущениями, не говоря о бассейне, выложенном иссиня-черным гранитом придающим особенной глубины воде. С другой стороны дома на каждом уровне сделаны открытые террасы, на которые есть выходы с каждого этажа и яруса особняка. Прямоугольная конструкция, отступающая от стен основного здания, привнесла особую изюминку в экстерьер особняка CH730 Villa (Ливан). | Фото: e-architect.co.uk. Оригинально смотрится конструкция, созданная впереди свисающего фасада, которая зрительно заканчивает прямоугольное очертание «сползающей» виллы. По факту эта часть сооружения является вполне стандартным продолжением стены возвышающемся над цоколем. То обстоятельство, что эта стена полностью прозрачна позволяет наполнить огромный дом солнечным светом, а его обитателей обеспечивает захватывающим обзором.
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Роскошная вилла на краю утеса
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