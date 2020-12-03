Черные копатели спустились в хранилище Госрезерва СССР

За старой проржавевшей дверью черные копатели увидели уходящую далеко вниз шахту. Начали спускаться и не рассчитали времени: путь до самого дна занял целый час, шахта привела сталкеров в заброшенное хранилище Госрезерва СССР.







С самого начала было понятно, что шахта уходит глубоко — дна не было видно. Но сталкеры опрометчиво решили, что все дело в темноте и начали спуск вниз.







Они рассчитывали спуститься за двадцать минут. В итоге путь по ржавым лестницам занял около часа. Уже потом, разглядывая старые планы, черные копатели увидели реальную глубину шахты — более 120 метров.







На дне поисковиков встретила заброшенная техника. Запустение царит внизу десятки лет. Дальше, в глубине коридора, черные копатели нашли и огромную гермодверь.







Повезло, что она была открыта, весит эта громадина не меньше нескольких тонн.







Путешествие поисковиков прервала черная стальная стена. Что за ней выяснить так и не удалось — черным копателям пришлось возвращаться к поверхности тем же путем.



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