Сегодня трудно представить себе жизнь без стиральной машины. Это гениальное и невероятно полезное изобретение экономит кучу времени и сил. Однако следует помнить, что каждый бытовой прибор нуждается в бережном отношении. В этой статье мы расскажем, что нельзя стирать в машинке.







ЧТО НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ В МАШИНКЕ

Некоторые вещи следует стирать в машинке только при соблюдении определенных правил. Ведь можно не только испортить одежду, но и повредить технику.Дело в том, что мелкие детали могут отрываться в процессе стирки и повредить барабан, из-за чего он начнет ржаветь и оставлять пятна на одежде. Вещи с мелкими деталями рекомендуется стирать в специальной сетке, которую можно приобрести в любом магазине хозяйственных товаров.Шерсть домашних животных может навредить машинке, поскольку она скатывается в шарики и засоряет фильтры, шланги и уплотнители. Вследствие этого вода перестает сливаться должным образом и вещи плохо отстирываются. Шерсть лучше предварительно стряхнуть или очистить с помощью пылесоса.Лучше не стирать в машинке одежду из кожи или кожзама. Это касается и кроссовок с кожаными вставками.Машинная стирка испортит элементы из нубука или замши.Самый очевидный пункт. Тем не менее многие забывают проверять карманы перед стиркой. Такая оплошность может стоить жизни твоей стиральной машине.Это касается шляп, пиджаков, пальто и других подобных предметов одежды. Их лучше отдавать в химчистку, ведь машинка может испортить дорогостоящую вещь.Перегруз машинки чреват поломкой барабана или двигателя. Некоторые вещи, такие как подушки, одеяла, полотенца, впитывают большое количество воды, так что их масса сильно увеличивается во время стирки.Если на одежде есть пятна бензина, керосина, масла и спирта, эти загрязнения лучше сперва застирать руками. Иначе они могут привести к серьезной поломке стиральной машины.Также настоятельно рекомендуем проверять бирки на одежде и придерживаться рекомендаций производителя. Неправильно подобранная температура воды и средства для стирки могут не лучшим образом повлиять на вещи.