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Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Им на смену пришли новые герои и ритмы, но все же мы до сих пор не прочь потанцевать под «Лондон, гудбай», «Счастье есть» или «Одинокую луну». Эти хиты остались неизменны в нашей памяти, чего не скажешь об их авторах.

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Богдан Титомир, 50 лет


В прошлом месяце Титомир в честь своего юбилея появился в студии вечернего шоу Ивана Урганта и доказал: он все тот же крутой и эпатажный парень, каким мы его узнали в составе «экзотик-поп-дуэта» «Кар-Мэн». Журналист Леонид Парфенов, рассказывая об артисте, назвал его олицетворением эпохи 90-х, а сам Титомир открещивается от громких титулов и называет себя Бо.

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Сергей Лемох, 51 год


Коллега Титомира по «Кар-Мэн» до сих пор официально в составе команды, но при этом развивает собственную рок-группу Carbonrock. В отличие от своего бывшего напарника, Лемох стал отцом: у артиста две дочери.

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Дельфин, 45 лет


Парни из трио «Мальчишник» читали рэп про большую грудь, секс без перерыва, порнографию, клофелин и стриптиз. И это показывали по телевизору, ставили на школьных дискотеках, а детский ансамбль «Непоседы» выступал с пародией на песню «Секс без перерыва».

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Мутабор, 45 лет


Верный соратник Дельфина по «Мальчишнику» Павел Галкин взял себе псевдоним, вдохновившись заклинанием из советского мультфильма «Халиф-аист».
Вместе с Андреем Лысиковым Мутабор принимал участие в депрессивном проекте «Дубовый Гаайъ», а после ухода Дельфина из «Мальчишника» продолжил работать в группе вместе с Андреем Котовым (aka Дэн).

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Мистер Малой, 38 лет


13-летний дерзкий рэпер, пропагандировавший алкоголь и наркотики в начале 90-х, вырос и основал проект Generation Yoga, в рамках которого устраивает бесплатные занятия йогой в родном Петербурге.

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Лада Дэнс, 47 лет


Благодаря Ладе Дэнс все мы знали, что жить нужно в кайф! Ее песни «Девочка-ночь» и «Регги в ночи» до сих пор ставят на дискотеках, хотя Лада давно не записывает альбомов. После того как в конце 90-х ее певческая карьера пошла на спад, Лада стала сниматься в кино.

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Лика Стар, 44 года


Одна из первых отечественных девушек, появившихся на обложке российского Playboy, любовница Владимира Преснякова и героиня легендарного клипа. В «Одинокой луне» снялись Федор Бондарчук, Сергей «Паук» Троицкий, Гоша Куценко, Маша Цигаль и другие. Но стремительная карьера красавицы завершилась с рождением первого ребенка — сына Артемия — в 1995 году. После певица попыталась начать снова, открыв продюсерскую студию, но в начале 2000-х вообще покинула Россию, выйдя замуж за итальянского бизнесмена. От второго мужа Лика родила дочь и сына (младшему мальчику сейчас 6 лет). Воспитание детей бывшая певица совмещает с организацией гастрономических туров на Сардинию.

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Органическая Леди, 55 лет


Светлане Кушнир — жене продюсера Игоря Сорокина — было несложно начать карьеру в шоу-бизнесе. Не только потому, что она, как и многие звезды 90-х, была супругой влиятельного человека, но и собственно из-за таланта. Ее «Дай мне любовь» звучит актуально до сих пор, и кто знает, каких высот добилась бы Кушнир, если бы не ее пренебрежение организационной стороной своего проекта.

Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

DJ Грув, 45 лет


«Счастье есть, его не может не быть» — в 1996 году Грув замиксовал это признание из уст Михаила Горбачева с хаус-ритмом. И проснулся знаменитым. Ни одна дискотека на пространстве бывшего Союза не обходилась без треков Евгения Рудина, и сегодня творчество Грува не забыто. Сейчас диджей живет во втором браке и продолжает выступать.

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