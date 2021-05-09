Звёзды танцпола 90-х тогда и сейчас

Им на смену пришли новые герои и ритмы, но все же мы до сих пор не прочь потанцевать под «Лондон, гудбай», «Счастье есть» или «Одинокую луну». Эти хиты остались неизменны в нашей памяти, чего не скажешь об их авторах.











Богдан Титомир, 50 лет

Сергей Лемох, 51 год

Дельфин, 45 лет

Мутабор, 45 лет

Мистер Малой, 38 лет

Лада Дэнс, 47 лет

Лика Стар, 44 года

Органическая Леди, 55 лет

DJ Грув, 45 лет