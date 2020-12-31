Удивительные рождественские венки из закусок

Оформлению новогоднего стола следует уделить особое внимание. Конечно, важное значение играет посуда, салфетки, свечи, но все же, один из лучших способов оформления стола — это красивая и оригинальная подача закусок.

А что насчет того, что бы в этом году удивить гостей и родных, подав закуски в виде новогоднего венка? Несколько идей для вдохновения помогут вам создать настоящий съедобный шедевр.







































