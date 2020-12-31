Оформлению новогоднего стола следует уделить особое внимание. Конечно, важное значение играет посуда, салфетки, свечи, но все же, один из лучших способов оформления стола — это красивая и оригинальная подача закусок.
А что насчет того, что бы в этом году удивить гостей и родных, подав закуски в виде новогоднего венка? Несколько идей для вдохновения помогут вам создать настоящий съедобный шедевр.
Удивительные рождественские венки из закусок
Оформлению новогоднего стола следует уделить особое внимание. Конечно, важное значение играет посуда, салфетки, свечи, но все же, один из лучших способов оформления стола — это красивая и оригинальная подача закусок.
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