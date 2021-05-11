Укладки, которые делаются во время сна

Рано или поздно все женщины приходят к выводу: полноценный сон жизненно необходим для красоты и душевного равновесия.
А ещё, как оказывается, и для красоты волос. Ведь хороший отдых позволит даже спасти локоны от не самого полезного влияния фена и плойки. А заодно сэкономить кучу времени утром. Достаточно на ночь сделать одну из этих простых причёсок, и проснуться красавицей с роскошной гривой.
Надоело каждое утро выбирать: опоздать или прийти на работу с отличной причёской? Тогда позаботьтесь о ней с вечера. Нет, крутить на ночь глядя локоны плойкой или тянуть волосы утюжком в полудрёме не стоит. Достаточно помыть голову, слегка подсушить волосы естественным способом и сделать одну из этих простейших укладок. А затем отправиться в постель, видеть сладкие сны, а утром проснуться с готовой причёской. Просто и эффективно. Эти идеи от девушек со всего мира позволят вам экспериментировать целую неделю. И обязательно найти то, что придётся по настроению.
1. Создаём объём без фена
Утром нет времени на сушку-укладку, а хочется проснуться с копной волос а-ля Бриджит Бардо? Тогда вечером помойте голову, подсушите её естественным способом, а перед самим сном соберите все волосы в максимально высокий хвост на самой макушке. Перехватите волосы мягкой резинкой (чтобы не травмировать их), сделайте простейший пучок и зафиксируйте его шпилькой. Такая причёска вряд ли испугает бойфренда или мужа, зато утром достаточно просто распустить волосы, причесаться, слегка усилив начёс у корней – и отправляться по делам с шикарной пышной гривой.
2. Мягкие волны после мягкого сна
Хотите утром получить роскошные мягкие волны, но спать на бигуди – не кажется самой удобной идеей? Находчивые девушки предлагают накрутить локоны на…футболку. Сложите её на манер нимба (соединив края резинкой), расположите прямо на своей драгоценной макушке, волосы разделите на крупные пряди и мягко оплетите вокруг кольца. Сну это не помешает, зато утром вы проснётесь с поистине голливудской укладкой.
3. Упругие кудри-пружинки с помощью носков
Ещё одна идея для мягкого сна и отличной причёски утром. Чистые и слегка влажные волосы разделите на пряди, сбрызните стайлинговым средством и накрутите на носки. Желательно, чистые. Выглядит забавно, но результат того стоит.
4. Мелкие волны
Хотите посмотреть на себя в новом образе? Ваша дочь мечтает стать русалкой? Что ж, с обоими заданиями с лёгкостью справится причёска мелкими волнами. Чистые и слегка влажные волосы сбрызните средством против пушистости (этот шаг важен, особенно для обладательниц непослушных прядей), разделите на секции и заплетите 4-8 тугих косичек, начиная как можно ближе к корням. Чем тоньше косички, тем мельче будут волны. Отправляйтесь спать, утром расплетите волосы и аккуратно расчешите их. Образ морской принцессы готов.
5. Пляжная укладка
Мечтаете об отпуске на берегу моря, но на календаре всего лишь март? Не беда. Добавьте немного расслабленности образу с помощью актуальной «пляжной» укладки. Влажные волосы зачешите назад, соберите в четыре тугих пучка у самых корней, зафиксируйте и сбрызните лаком. Через 7-8 часов вы будете выглядеть, будто провели их на жарком пляже.
6. «Ангел Виктории»
Любуетесь идеальными кудрями бельевых «ангелов» Victoria’s Secrets? И вы можете попробовать такие же. Даже без дорогой плойки. Правда, потребуется время и терпение. Ведь волосы придётся разделить на много мелких прядей, накрутить их пальцем, уложить, зафиксировать заколкой-пружинкой и как следует выспаться. А утром постараться избегать щёток любых видов, а просто расчесать локоны пальцами. Зато результат – модельный.
7. Лучшие годы Голливуда
Роскошные ретро-локоны, как у Ланы дель Рей – мечта многих девушек. Но добиться эффекта голливудской дивы не так уж сложно. Действуйте по той же схеме, что и в предыдущем пункте. Только предварительно зачешите волосы на одну сторону. А утром обязательно расчешите их мягкой щёткой с натуральной щетиной до крупных волн.
8. Храним, что имеем
Не нравятся кудри, а хочется просто встать утром с такими же объёмными и свежими волосами, как вчера? Ничего невозможного. Соберите волосы повыше в «ракушку» и зафиксируйте заколкой, как на фото. И причёска останется свежей без мытья даже на второй день.
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