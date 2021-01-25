Война за Аляску: Почему ещё Александр II решил избавиться от этих земель

Когда-то Аляска, а заодно и Алеутские острова принадлежали Российской империи. Правда, весьма условно, формально. Дело в том, что местные индейские племена – тлинкиты – не горели желанием становиться чьими-либо подданными. Кровопролитные столкновения между аборигенами и русскими колонистами стали привычным делом. В той затяжной войне шансов у Русско-Американской компании было немного. Отдаленность Аляски, а также небольшая численность колонистов сыграли главную роль. Но война за далекие земли шла до последнего.
Аляска: первая кровь
Когда точно Россия потеряла Аляску – факт непопулярный. Некоторые могут вспомнить песню группы «Любэ» «Не валяй дурака, Америка». Так в ней почему-то упоминается некая Екатерина, которая «была не права». На самом же деле, решение о продаже Аляски (а заодно и Алеутских островов) принял Александр II. Произошло это в 1867 году. Но до этого, на протяжении более шестидесяти лет Русско-Американская компания (РАК) всеми силами пыталась задержаться на территории.
Тлинкиты./pinterest.ru
А началась эта трагическая история в конце восемнадцатого столетия. Русские колонисты, продвигаясь все дальше и дальше на восток, добрались до Аляски. И здесь же впервые встретились с местными жителями – тлинкитами.
Тлинкиты являлись обычным индейским народом, который жил не единым племенем, а многочисленными родовыми объединениями, которые назывались «куаны». Естественно, по старой доброй индейской традиции, между ними постоянно происходили кровопролитные столкновения.
Занятые междоусобными разборками, тлинкиты поначалу восприняли русских колонистов нейтрально. Те не трогали их, занимаясь промыслом диких животных. Но когда индейцы уладили внутренние проблемы, то вспомнили о чужаках. Те же, спокойно вели охоту и не думали о завтрашнем дне. Это индейцам сильно не понравилось. Количество зверя сокращалось, что могло привести к печальным для аборигенов последствиям. И тлинкиты начали намекать колонистам о своем недовольстве. Те намеки игнорировали.
Александр Андреевич Баранов./wikimedia.org
В 1792 году тлинкиты откопали топор войны и атаковали колонистов на острове Хинчинбрук. Оборону возглавил Александр Андреевич Баранов. Бой продолжался всю ночь и лишь с рассветом индейцы отступили. Потери колонистов были несущественны (два русских и около десятка союзников индейцев-кадьякцев), но перспективы вырисовывались самые удручающие. Вести полноценную войну против сильного и хитрого противника РАК не могла. У нее не было ни средств, ни человеческих ресурсов.
Тогда Баранов вместе со своими людьми отступил на Кадьяк. И здесь он начал разрабатывать план дальнейших действий с учетом военного положения.
На чаше весов
Взвесив все «за» и «против», Баранов решил, что отступать нельзя. Руководство РАК не вмешивалось, переложив всю ответственность на Александра Андреевича.
Прошло несколько месяцев. Русские колонисты по-прежнему вели добычу зверя, время от времени подвергаясь нападениям индейцев. Но с ними за это время научились сражаться. К тому же, тактика тлинкитов не отличалась разнообразием. В общем, кое-как, но Баранову удалось достичь поставленной цели – промышленная добыча животных шла без перебоев.
Война с индейцами./lenta.ru
Но в 1794 году ситуация начала меняться. Тлинкиты обзавелись огнестрельным оружием и стали представлять из себя куда более грозного противника, чем раньше. При этом Баранов строго следил за тем, чтобы его подопечные ни за какие сокровища не продавали аборигенам ружья. Но индейцы нашли других поставщиков – англичан и американцев. Они тоже вели промысел животных на Аляске и присутствие русских им совсем не нравилось. Поэтому они и решили усилить тлинкитов, чтобы доставить РАК как можно больше проблем.
Баранов тем временем сумел заручиться поддержкой тлинкитского рода, населявшего остров Ситка. Туда же и переехала ставка колонистов. Отношения между русскими и индейцами складывались дружеские, вождь принял православную веру и обещал всегда и во всем помогать своему крестному отцу – Александру Андреевичу. И летом 1799 года на острове появился форт Святого Архистратига Михаила.
Но дружба продлилась недолго. Индейцы решили свои проблемы и соседство с колонистами стало им в тягость. И вскоре началась полноценная война. Нельзя сказать, что РАК являлась жертвой. Как раз наоборот, недальновидная политика руководства и привела к конфликту. Камнем преткновения стали каланы, точнее, их мех. Русские колонисты самостоятельно добывали зверьков в огромных количествах, оставляя, по сути, тлинкитов ни с чем. А в их жизни каланы играли очень важную роль, поскольку шкурки этих зверьков они обменивали на различные товары у американцев и англичан. Русские же обмен игнорировали, разрушая тем самым всю нехитрую экономику индейцев.
Вторая причина заключалась в том, что русские колонисты периодически совершали налеты на склады запасов тлинкитов. Баранов категорически запрещал это делать, но отрядов в его подчинении было много, а значит, уследить за всеми он не мог. Третья причина была совсем банальной. Некоторые из колонистов считали индейцев глупыми дикарями и целенаправленно шли с ними на конфликт. Все это и привело к жестокой войне, которая официально началась в 1802 году.
Индейцы совершили несколько нападений на охотничьи отряды русских колонистов, затем взялись за поселения. Пришелся удар и крепости, расположенной на Ситке. Ее захватили, а всех жителей убили. За короткий срок Баранов потерял несколько сотен колонистов и Ситку.
Александр II./wikimedia.org
Два года потребовалось РАК, чтобы выровнять положение. Бои продолжались с переменным успехом, хотя Баранов все же сумел вернуть Ситку и возвести там крепость Ново-Архангельск. Она, к слову, и стала столицей всей Русской Америки.
Но затем Русско-Американская компания потеряла важную крепость Якутат. Руководство ждало сигнала от Санкт-Петербурга, но Александр I молчал. Он с тревогой смотрел на Запад, где уже начал набирать силу Наполеон Бонапарт и российскому государю было не до Аляски.
РАК и Баранов требовали помощи. Нужны были солдаты и деньги для продолжения войны. Да, у Александра Андреевича были союзники среди алеутов и кадьякцев, но ими было невозможно одолеть грозных тлинкитов.
Вплоть до 1818 года Баранов, в качестве губернатора Аляски, сдерживал натиск тлинкитов. А потом он оставил свой пост. Кончились силы, да и здоровье за эти годы было основательно подорвано. А спустя год Александра Андреевича не стало.
Памятник губернатору Аляски Александру Андреевичу Баранову в Старой Ситке./topwar.ru
Из-за невнятной политики Петербурга стычки между колонистами и индейцами продолжались вплоть до 1867 года. А потом Александр II принял судьбоносное решение – от Аляски нужно избавиться. Она являлась слишком убыточной, да и перспектив там не наблюдалось. Конечно, позже на Аляске нашли золото и туда потекли огромные потоки промышленников со всего мира, которые довольно быстро усмирили индейцев. Но это потом, а тогда Российская империя просто физически не могла позволить себе содержать проблемную колонию.
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