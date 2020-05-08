Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Гендерный дисбаланс, как эффект, возникает в связи с несколькими основными причинами – войнами, многожёнством или как результат внутренней политики страны. На сегодняшний день в мире существует немало мест, где нарушены соотношения полов.



Представляем вашему вниманию направления, на которые стоит обратить внимание холостякам, находящимся в поисках спутницы.



Бразильская женская коммуна Ноива ду Кордейру (Белу-Вале, Бразилия)

Туареги (проживают в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Алжире и Ливии)

Северные Марианские Острова (Тихий океан)

Киев (Украина)

Будапешт (Венгрия)

Что касается России, то тут для холостяков не так все плохо.