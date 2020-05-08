Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Гендерный дисбаланс, как эффект, возникает в связи с несколькими основными причинами – войнами, многожёнством или как результат внутренней политики страны. На сегодняшний день в мире существует немало мест, где нарушены соотношения полов.
Представляем вашему вниманию направления, на которые стоит обратить внимание холостякам, находящимся в поисках спутницы.
Бразильская женская коммуна Ноива ду Кордейру (Белу-Вале, Бразилия)
Эта община насчитывает порядка 600 бразильянок в возрасте от 20 до 35 лет. Основным средством существования в нем является сельское хозяйство, многие женщины в коммуне имеют мужей и сыновей, однако они вынуждены работать в других городах и лишь некоторым разрешено видеться на выходных.
Год назад представительницы этого замечательного поселения выступили с обращением к мужчинам планеты через страницу коммуны в Facebook и местную прессу, с предложением переехать к ним на постоянное место жительство. Основными намерениями женщин являются романтические отношения и брак.
Туареги (проживают в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Алжире и Ливии)
У туарегов есть понятие «Асри» — это абсолютная свобода нравов у всех незамужних женщин туарегов, независимо оттого, являются ли они девушками, разведенными или вдовами. Чем больше у неё любовников, тем выше её репутация. Девушка не может быть выдана замуж против своей воли.
Северные Марианские Острова (Тихий океан)
Здесь проживает 756 мужчин на 1000 женщин. Причем в возрастной группе от 18 до 64 лет женщин еще больше — 686 мужчин на 1000 женщин.
Киев (Украина)
В этом городе 54 % населения — женщины, что позволило городу получить титул самого привлекательного города для холостяков со всего мира.
Такое дамское превосходство может показаться мелочью, однако в действительности подобная цифра считается статистически значимой и способной влиять на «расстановку сил» при поиске второй половинки.
Будапешт (Венгрия)
Женское население этого города составляет 53%.
Что касается России, то тут для холостяков не так все плохо.
Россия тоже стабильно входит в рейтинг «женских» стран. На 66 млн российских мужчин приходится более 76 млн женщин.
Самый большой половой дисбаланс в Иванове, на 100 мужчин приходится 190 женщин.
В Ярославле – 179 женщин на 100 мужчин, в Чите – 177, в Курске – 174, в Нижнем Новгороде и Твери – 173, в Туле – 171, в Барнауле и Перми – 170.
Есть в мире места, где количество мужского населения преобладает над женским. Согласно данным ООН, больше всего мужчин в Австралии (на 100 женщин 130 мужчин), следом идет Китай, затем Индия и Пакистан.
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