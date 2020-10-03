Люди, которые утверждали, что путешествовали во времени

Хотя возможность путешествий во времени остается спорной, у нас были люди, которые утверждали, что путешествовали в прошлое, будущее или даже в параллельные вселенные. Один из распространенных аргументов против путешествий во времени в прошлое связан с возможностью изменения прошлого. Утверждения о путешествии во времени в будущее более реалистичны и правдоподобны, поскольку будущее неизвестно.
Некоторые из тех, кто утверждает, что путешествовал в будущее, даже предлагают предсказания, чтобы подкрепить свои истории. Эти предсказания могут быть всем, что им нужно, чтобы подтвердить свои заявления о путешествиях во времени, если их прогнозы сбудутся. Даже если они не сбудутся, путешественники во времени могут утверждать, что они предотвратили событие или заставили нас предотвратить его, просто сказав нам.
1. Джон Титор
2 ноября 2000 года Джон Титор опубликовал на интернет-форуме сообщение, в котором утверждал, что он путешественник во времени из 2036 года. Титор утверждал, что он отправился в 1975 год, чтобы забрать компьютер IBM 5100, и остановился только в 2000 году по так называемым “личным причинам». Чтобы доказать, что он был настоящим путешественником во времени, Титор добавил фотографии своей машины времени и сказал, что она была сделана General Electric.Титор утверждал, что гражданская война началась в США в 2004 году и переросла в ядерную войну с Россией, в результате которой погибли миллионы людей. Он был частью воинской части, которая отправилась в прошлое, чтобы забрать важнейшие предметы, необходимые для выживания человечества. Ему было поручено найти компьютер IBM 5100 для отладки машины, использовавшейся в 2036 году. Помимо предупреждения о гражданской войне, Титор предсказал, что в 2004 году Олимпиады не будет и что Запад рухнет в 2005 году. В том же году начнется вспышка коровьего бешенства, и тот, кто станет президентом, попытается подражать Аврааму Линкольну. Титор предложил взять некоторых людей в будущее, но, как и его предсказания, этого так и не произошло, потому что он внезапно исчез в марте 2001. В 2009 году Джон Хьюстон из Hoax Hunter предположил, что” Титор » на самом деле был братьями Ларри и Джоном Риком Хабером. Однако некоторые считают, что Титор был реален и, должно быть, предотвратил гражданскую войну, косвенно предупредив правительство США, о крахе в 2000году. Кроме того, Титор уже упоминал, что путешествуя в прошлое, он создал “мировую линию” и изменил историю. На самом деле, он утверждал, что стал свидетелем некоторых изменений в истории, например, команда противника выиграла футбольный матч вместо команды, которая изначально выиграла его
2. Эндрю Басиаго
Эндрю Басиаго — юрист из Сиэтла и еще один претендент на путешествие во времени. Он не только утверждает, что путешествовал в будущее, но и говорит, что путешествовал в прошлое и на Марс. Басиаго утверждает, что он отправился на Марс в 1981 году вместе с подростком Бараком Обамой и Уильямом Стиллингсом, которые были вовлечены в усилия Агентства перспективных исследовательских проектов обороны (DARPA) по созданию машины времени. Басиаго утверждает, что проект под кодовым названием «Пегас» действовал с 1968 по 1972 год и привел к созданию машины времени. Басиаго говорит, что он использовал эту машину для путешествия в 1863 год, где он слушал одну из речей Авраама Линкольна, и в 2054 год. Он добавил, что правительство США часто использовало эту машину для развертывания военных подразделений, чтобы изменить прошлое и будущее так, как оно считало нужным. В отличие от других путешественников во времени, Басиаго не смог предоставить нам некоторые прогнозы о будущем, за исключением того, что он станет президентом между 2016 и 2028 годами. Некоторые не верят утверждениям Басиаго о межпланетных и временных путешествиях, поскольку все они могли быть уловкой, чтобы создать осведомленность для книги, которую он писал в то время. С другой стороны, книга могла бы стать еще одним откровением его притязаний. То есть, если они верны
3. Брайант Джонсон
В 2017 году полицейские в Каспере, штат Вайоминг, были вызваны, чтобы разобраться с пьяным мужчиной, бродящим по улицам. Этот человек оказался Брайантом Джонсоном, который утверждал, что он путешественник во времени из 2048 года. Джонсон заявил, что он отправился в 2017 год, чтобы предупредить нас о вторжении инопланетян, которое должно было произойти в 2018 году. Он сказал, что первоначально намеревался отправиться в 2018 год, но прибыл на год раньше, потому что инопланетяне напоили его. Он даже потребовал разговора с” президентом города», чтобы предупредить его о готовящемся вторжении. Заявление Джонсона о путешествии во времени было явно предлогом, чтобы избежать публичного обвинения в пьянстве. Офицеры на это не клюнули и быстро арестовали его. Они показали, что он был так пьян, что его глаза налились кровью, и он не мог нормально говорить
4. Ной
Ной утверждает, что он из 2030 года. В видео, опубликованном на YouTube, он утверждал, что искусственный интеллект взял верх, Биткойн был приемлемой валютой, а изменение климата нагрело Северную Америку и охладило Европу. Он добавил, что электромобили более надежны и что люди уже путешествуют на Марс и нашли лекарства от некоторых видов рака. Самое странное из его предсказаний касалось президента Дональда Трампа. Ноа сказал, что Трамп изменил свое имя на Илана Ремики после победы на выборах 2020 года. Утверждения Ноя остаются под сомнением, поскольку он не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов, а Трамп не менял своего имени. Он утверждал, что не может их предоставить из-за “парадокса”, который все равно не заставит людей поверить ему. Он последовал за своим первоначальным видео с другим, в котором он якобы прошел тест на детекторе лжи, чтобы подтвердить, что он говорит правду. Мы говорим «предположительно», потому что машина не была видна на видео. Ной не мог быть опознан по видеозаписи, так как его лицо было размыто, а голос изменился. Его видео были размещены на Apex TV, канале YouTube, известном тем, что в нем представлены люди с сомнительными претензиями на путешествия во времени
5. Уильям Тейлор
Уильям Тейлор утверждал, что путешествовал с 2005 по 3000 и, наконец, 8973, прежде чем вернуться обратно в настоящее время. Он утверждал, что работает на “британское разведывательное управление” и был послан в будущее в рамках эксперимента по путешествию во времени, над которым агентство работало с 1981 года. Впервые он отправился в 3000 год, когда люди уже не ходили по земле, а передвигались на летательных аппаратах. Позже он отправился в 8973 год, где болезни, смерть, война и преступления не существуют. Все люди высокие и стройные, с большими головами и глазами, мирно живут с роботами и киборгами. Тейлор намекнул, что путешествия во времени в будущем кажутся нормальными, поскольку никто не удивился, когда он упомянул, что он путешественник во времени. На самом деле он утверждал, что встретил другого путешественника во времени из 2055 года. Тейлор также дал нам некоторое представление о предполагаемом проекте британского правительства по путешествию во времени. Он сказал, что машина позволяет людям путешествовать не только во времени, но и в параллельных вселенных. Он добавил, что другие правительства также имеют свои собственные проекты путешествий во времени, но все они держат их в тайне. Однако британское правительство представит миру свои собственные в 2028 году
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