Малоизвестные факты про цвета

Человека каждый день, как в естественной, так и в промышленной среде, окружают разные цвета. Иногда цвета могут ярко выделяться, а иногда они уходят на задний план. Цвет можно считать само собой разумеющимся, даже не задумываясь о том, как он воздействует на наше восприятие или о том, как он получается. И вот 10 любопытных фактов про цвета, которые вы могли не знать.



10. 10 миллионов цветов

9. Невозможные цвета

8. Культурные цветовые различия

7. Сначала был фрукт

6. Самый популярный цвет

5. Боязнь цвета

4. Радуга без пурпурного цвета

3. Психология цвета

2. Символичность цвета

1. Цвет года