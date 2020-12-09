Малоизвестные факты про цвета

Человека каждый день, как в естественной, так и в промышленной среде, окружают разные цвета. Иногда цвета могут ярко выделяться, а иногда они уходят на задний план. Цвет можно считать само собой разумеющимся, даже не задумываясь о том, как он воздействует на наше восприятие или о том, как он получается. И вот 10 любопытных фактов про цвета, которые вы могли не знать.
10. 10 миллионов цветов
фото: listverse.com
Если бы вас спросили, сколько всего существует цветов, что бы вы ответили? Оказывается, человеческий глаз может легко различить порядка 10 миллионов цветов. Это происходит благодаря миллионам колбочек в глазу, способных различать пигмент. Иногда функционирование некоторых колбочек может быть нарушено, из-за чего развивается дальтонизм. Иногда человек может иметь тетрахроматию, при которой у него имеется дополнительный тип колбочки, благодаря чему он может видеть до 100 миллионов цветов. Впрочем, тот факт, что мы можем видеть такое огромное количество цветов, совсем не означает, что у нас есть названия для них всех. В коллекции графического дизайна компании Pantone в настоящее время имеется 2.678 названий цветов, в то время как у Crayola ─ всего 120 различных цветов мелков. В любом случае, это всё равно много!
9. Невозможные цвета
фото: listverse.com
Конечно, человеческий глаз видит впечатляющее количество цветов, но как насчёт цветов, которые не видны? Теоретически, "невозможные", или "запрещённые" цвета ─ это сочетание сине-жёлтого и сочетание красно-зелёного, которые человеческий глаз видеть не может. В глазах есть нейроны, которые активируются при виде красного или жёлтого. Однако отсутствие красного или жёлтого означает, что присутствует зелёный или синий. Подобно переключателю света, они не могут быть "включены" и "выключены" в одно и то же время, поэтому красный и зелёный либо синий и жёлтый не видны в одном и том же месте. По существу, красный и зелёный нейтрализуют друг друга, а синий и жёлтый ─ друг друга. В 1983 году учёные Хьюитт Крейн (Hewitt Crane) и Томас Пьянтанида (Thomas Piantanida) попытались сделать невозможное и нашли способ увидеть эти запрещённые цвета. Используя технологию отслеживания глаз, они держали бумагу с красной и зелёной полосами (а также с синей и жёлтой) перед глазами добровольных участников эксперимента. Добровольцы заявили, что линии между каждой парой цветов начали исчезать, и цвета стали сливаться в один ─ новый ─ цвет. Видимо, эти новые цвета были настолько уникальны, что добровольцы даже не смогли их назвать или описать.
8. Культурные цветовые различия
фото: listverse.com
Несмотря на то, что существует большое количество красок, цветов, оттенков и тонов, люди обычно могут их различать и классифицировать. Например, при слове "красный" мы все представим себе один и тот же цвет. Однако в некоторых культурах способы описания цвета (если они их вообще описывают) значительно отличаются от привычных нам. В 1970-х годах исследователи Пол Кэй (Paul Kay) и Брент Берлин (Brent Berlin) вместе с миссионерами из Летнего института лингвистики (Summer Institute of Linguistics) собирали данные по цветовой лексике по всему миру. Миссионеры показывали цветные карточки жителям разных племён и народностей и просили их описать каждый цвет. В некоторых случаях, как, например, на языке Кандоши, у носителей языка не было конкретных названий для каждого цвета. Вместо этого они жёлтый цвет, к примеру, называли "ptsiyaro", что означает птицу с жёлтым оперением. Что ещё интереснее, они не различали цвета по модели запоминания основных цветов видимого спектра светового излучения (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый ─ "Каждый Охотник Желает Знать..."). К примеру, они использовали одно и то же слово ─ kavabana ─ для описания всех оттенков между зелёным и фиолетовым цветом. У нас же зелёный, синий и фиолетовый считаются разными цветами, причём для описания множества оттенков каждого из них используются свои названия.
7. Сначала был фрукт
фото: listverse.com
Словарь и классификация цветов со временем меняются. Многие носители английского языка, например, считают, что апельсин назвали "апельсином" ("orange") из-за его яркого цвета, однако на самом деле всё было наоборот. До конца XV века у оранжевого цвета не было своего названия. Вместо него использовали слова "желтовато-красный" или описывали цвет как среднее между красным и жёлтым. Когда торговцы начали привозить апельсины в Европу из Азии, этот фрукт яркого оранжевого цвета помог установить название своего собственного цвета. Изначально апельсин на санскрите назывался "naranga", затем он стал "narange" по-французски, а затем стал "orange" по-английски. Апельсины стали дескрипторами для других ярких вещей похожего оттенка. Например, можно сказать "кулон цвета апельсинов" и все поймут, какой это цвет. В итоге, слово "orange" приобрело второе определение и стало названием для желтовато-красного цвета.
6. Самый популярный цвет
фото: listverse.com
Какой ваш самый любимый цвет? У каждого человека ─ свой любимый цвет, но вам, наверное, будет интересно узнать, что самым любимым цветом большинства является синий. Ещё в 1941 году проведённые исследования показали, что оттенки синего являются наиболее предпочтительными среди других цветов, и с течением времени эта тенденция не изменилась. В 2011 году креативное агентство Scott Design Inc провело два опроса, чтобы выяснить самый популярный и самый непопулярный цвет. Синий оказался самым популярным, набрав 27% голосов. Вторым по популярности оказался зелёный (18%), а наименее любимым цветом стал коричневый. Лишь 3,5% участников опроса сказали, что синий является их наименее любимым цветом. В 2017 году бумажная компания G. F. Smith провела онлайн-опрос, предложив Интернет-пользователям выбрать свой любимый оттенок. После голосования 30 тысяч участников из 100 разных стран было объявлено, что победителем стал зеленовато-голубой (бирюзовый) оттенок, который сейчас называется Marrs Green. И хотя его называют "зелёным", до сих пор ведутся активные споры о том, является ли это оттенок зелёного или синего цвета, поскольку он определённо сочетает в себе намёки на оба. Как бы то ни было, очевидно, что синий и зелёный являются наиболее любимыми цветами.
5. Боязнь цвета
фото: listverse.com
Как известно, фобии ─ это сильные иррациональные страхи, которые люди могут испытывать по отношению к разным вещам. У кого-то боязнь пауков (арахнофобия), у кого-то ─ акрофобия (боязнь высоты), но существуют и довольно необычные фобии ─ такие как хромофобия. Хромофобия ─ это боязнь какого-либо цвета, но существуют также определённые фобии для конкретных цветов. Например, ксантофобия ─ это страх перед жёлтым цветом. Причём, как и другие фобии, хромофобия может вызывать тревогу, приступы паники, аритмию и тошноту. Считается, что причиной возникновения подобных страхов может стать посттравматическое стрессовое расстройство или ассоциирование конкретного цвета с чем-то чрезвычайно неприятным.
4. Радуга без пурпурного цвета
фото: listverse.com
Радуга часто используется для обозначения всего спектра видимого цвета, но пурпурного цвета в радуге фактически нет. Проще говоря, радуга состоит из красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового (и именно в таком порядке). Однако пурпурный будет где-то между двумя концами красно-фиолетового спектра. Цвета ─ это длины волн света, которые обычно воспринимаются на основе того, какие из них поглощаются или отражаются от объекта. Если объект поглощает все длины волн, кроме зелёного, то отражается зелёный цвет, и объект кажется зелёным. Если одновременно отражаются две длины волн излучения, то глаз определит "средний" цвет между этими двумя длинами волн. Например, если объект отражает синий и жёлтый цвет, то он будет казаться зелёным, потому что в спектре зелёный находится посередине между синим и жёлтым. А каким цветом будет видеться объект, если отражаются красный и фиолетовый ─ противоположные концы спектра? Технически, почти в центре между красным и фиолетовым находится зелёный цвет, однако этот цвет значительно отличается от них обоих. Чтобы компенсировать это, наш мозг превращает спектр в петлю, или колесо, в котором пурпурный цвет закрывает промежуток между красным и фиолетовым. Таким образом пурпурный цвет, будучи вполне реальным цветом, уникален тем, что не имеет собственной длины волны (наряду, к примеру, с бежевым или розовым) и является результатом смешения нескольких монохроматических излучений с разными длинами волн.
3. Психология цвета
фото: listverse.com
Цвет оказывает воздействие на наше зрение, но, возможно, менее очевидно то, что он также может оказывать глубокий подсознательный эффект. Психология цвета ─ это исследование того, как цвета влияют на эмоции человека, его мысли и даже поведение. Психология цвета довольно часто используется в брендинге: компании зачастую используют определённые цвета, чтобы влиять на потребителей. К примеру, красный и жёлтый могут стимулировать аппетит, вызывая у человека чувство голода. И неслучайно многие сети ресторанов быстрого питания включают эти цвета в свои логотипы. Кроме того, цвет даже может улучшать память и внимание. Эксперимент, проведённый Фрэнком Фарли (Frank Farley) и Альфредом Грантом (Alfred Grant), имел своей целью понять, каким образом влияют на память цветные и чёрно-белые презентации. Результаты показали, что испытуемые действительно лучше запоминали цветные презентации.
2. Символичность цвета
фото: listverse.com
Цвет не только может оказывать на человека психологическое воздействие на подсознательном уровне, но и иметь символическое значение. Вспомните, например, красный цвет светофора, означающий остановку. Впрочем, символичность одного и того же цвета может различаться в зависимости от культуры. Так, в западной культуре белый цвет зачастую символизирует собой невинность, чистоту, мир и чаще всего используется на свадьбах. Однако в Китае белый цвет ассоциируется со смертью и трауром, и одежду белого цвета часто надевают на похороны.
1. Цвет года
фото: listverse.com
Один забавный факт про цвета заключается в том, что Pantone ежегодно выбирает "цвет года". Эта традиция началась в 2000 году с цвета Cerulean Blue, и с тех пор каждый год имеет "свой" цвет. Цветом 2020 года является "классический синий" (Classic Blue). Традиция может показаться глупой или несерьёзной, но на самом деле она оказывает определённое влияние на тенденции в дизайне, моде и маркетинге. Когда в декабре будет объявлен цвет следующего года, многие блогеры начнут публиковать в социальных сетях советы и идеи по использованию этого цвета в гардеробе, дизайне интерьера и т.п. Так что не удивляйтесь, если в этом году вы видите много "классического синего"
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