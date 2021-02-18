На обложках журналов и афишах знаменитости выглядят так безупречно – настолько, что кажутся существами из другого мира. Но прежде чем начинать сравнивать себя с ними, примите во внимание, что все эти снимки были отфотошоплены.
Вот как они выглядели до и после фотошопа:
Мадонна
Ким Кэтролл
Кэндис Хаффин
Джастин Бибер
Анджелина Джоли
Синди Кроуфорд
Бритни Спирс
Бейонсе
Мадонна
Линдси Лохан
Бритни Спирс
Миранда Керр
Пенелопа Круз
Кэти Пэрри
Кира Найтли
Майли Сайрус
Аврил Лавин
Фэйт Хилл
Ким Кардашьян
Кэти Пэрри
Дженнифер Лоуренс
Кейт Уинслет
Гвен Стефани
Бритни Спирс
Кристен Стюарт
Леди Гага
Мадонна
Шэрон Стоун
Леди Гага
Рианна
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Шэрон Стоун
Дженнифер Эннистон
Меган Фокс
Принц Джордж
Ева Мендес
Тайра Бэнкс
Бритни Спирс
Линдси Лохан
Кейт Миддлтон
Опра Уинфри
Мадонна
Натали Портман
Эмма Уотсон
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Фотографии звёзд до и после фотошопа
На обложках журналов и афишах знаменитости выглядят так безупречно – настолько, что кажутся существами из другого мира. Но прежде чем начинать сравнивать себя с ними, примите во внимание, что все эти снимки были отфотошоплены.
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