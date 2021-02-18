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Фотографии звёзд до и после фотошопа

На обложках журналов и афишах знаменитости выглядят так безупречно – настолько, что кажутся существами из другого мира. Но прежде чем начинать сравнивать себя с ними, примите во внимание, что все эти снимки были отфотошоплены.

Вот как они выглядели до и после фотошопа:

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Мадонна

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Ким Кэтролл

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Кэндис Хаффин

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Джастин Бибер

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Анджелина Джоли

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Синди Кроуфорд

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Бритни Спирс

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Бейонсе

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Мадонна

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Линдси Лохан

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Бритни Спирс

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Миранда Керр

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Пенелопа Круз

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Кэти Пэрри

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Кира Найтли

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Майли Сайрус

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Аврил Лавин

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Фэйт Хилл

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Ким Кардашьян

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Кэти Пэрри

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Дженнифер Лоуренс

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Кейт Уинслет

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Гвен Стефани

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Бритни Спирс

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Кристен Стюарт

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Леди Гага

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Мадонна

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Шэрон Стоун

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Леди Гага

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Рианна

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Ким Кардашьян

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Ким Кардашьян

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Шэрон Стоун

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Дженнифер Эннистон

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Меган Фокс

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Принц Джордж

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Ева Мендес

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Тайра Бэнкс

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Бритни Спирс

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Линдси Лохан

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Кейт Миддлтон

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Опра Уинфри

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Мадонна

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Натали Портман

Фотографии звёзд до и после фотошопа

Эмма Уотсон

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