Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Как говорится в известной русской пословице: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Она как нельзя лучше подходит к нынешней ситуации в глобальной экологии. Именно за последнее 50 лет человечество особенно активизировалось на пути к экологической катастрофе.
В общей сложности 30% всех известных ресурсов планеты на данный момент уже израсходованы. Многие природные ископаемые, а также запасы чистой воды и еды находятся на грани истощения. А население планеты тем временем неуклонно продолжает расти. Только за последние 50 лет человечество уничтожило 90% всех мировых запасов крупной промысловой рыбы.
Мировой океан и его обитатели
Совсем истощены или перегружены эксплуатацией 22% известных рыболовных районов океана, а еще 44% находятся на грани истощения. Только за последние годы в северной части Атлантики промысловые запасы трески, хека, морского окуня и камбалы сократились на 95%. Исследования добычи промысловых рыб, опубликованные в 2006 в журнале Science, мрачно предсказывают, что если рыбная ловля продолжится прежними темпами, то вся рыбная промышленность в мире потерпит крах в 2048 году потому что в мире просто не останется больше рыбы.
Но чрезмерный вылов рыбы страшен не столько сам по себе, как своими чудовищными последствиями. Вылавливая съедобные виды рыбы, ежегодно из сетей выбрасывается обратно в море 27 миллионов тонн другой живности — как правило, уже в нежизнеспособном состоянии. Нарушаются пищевые цепочки, в результаты чего на наших глазах вымирают целые виды птиц и млекопитающих, основной рацион которых составляла та самая рыба. Помимо этого, морское дно во многих районах океана настолько пропахано тралами, что на нём уже ничто не может жить.
Коралловые рифы — самая разнообразная из водных систем на Земле, страдают от истощения рыбных запасов, загрязнения, эпидемических заболеваний и роста температур. Как минимум, 19% кораллов уже пропало, в ближайшие 20 лет пропадет еще 15%. И если не будет предпринято никаких действий, то уже через 100 лет на планете не останется ни одного коралла.
Леса и пресноводные озёра
За последние 50 лет человек уничтожил 70% мировых лесов. А 30% из тех, что ещё остались — раздроблены на части и деградируют. Вырубка в них идёт со скоростью почти 130 квадратных километров в год. Только за последние 10 лет площадь лесных массивов в мире сократилась на 1,4 миллиона квадратных километров. Для сравнения: площадь всех лесов в России — 8,5 миллионов квадратных километров. Наибольшая скорость вырубки лесов сейчас наблюдается в развивающихся тропических странах, таких как Нигерия, Мексика, Индия, Таиланд, Лаос, Конго и другие.
Чем опасно уничтожение лесов? В первую очередь — воздействием на атмосферу и усилением парникового эффекта. Около трети всех антропогенных выбросов диоксида углерода происходит из-за обезлесивания. Через питание от корней и последующее испарение через листья, именно леса обеспечивают стабильный перенос влаги от океанов к центрам материков для наполнения рек, болот и грунтовых вод. Не станет лесов — центральные части материков превратятся в пустыни.
Вместе с лесами уничтожено и более 45 тысяч озер.
Животный мир
За последние полвека человек уничтожил четверть всех известных видов птиц, а 11% оставшихся находятся на грани вымирания. Только вдумайтесь: 40% всех известных на данный момент организмов на планете, относятся к классу вымирающих. Текущие темпы вымирания по разным подсчётам от 10 до 100 раз выше, чем в любой из предыдущих периодов массового вымирания в истории Земли. Известны случаи, когда исчезновение видов происходит буквально за считанные годы — например, Стеллерова корова. Это млекопитающее отряда сирен было открыто в 1741 году, однако, менее чем за 30 лет, уже в 1768 году из-за хищнической охоты на вкусное мясо эти животные полностью исчезли.
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