Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Как говорится в известной русской пословице: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Она как нельзя лучше подходит к нынешней ситуации в глобальной экологии. Именно за последнее 50 лет человечество особенно активизировалось на пути к экологической катастрофе.



В общей сложности 30% всех известных ресурсов планеты на данный момент уже израсходованы. Многие природные ископаемые, а также запасы чистой воды и еды находятся на грани истощения. А население планеты тем временем неуклонно продолжает расти. Только за последние 50 лет человечество уничтожило 90% всех мировых запасов крупной промысловой рыбы.









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