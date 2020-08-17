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Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Как говорится в известной русской пословице: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Она как нельзя лучше подходит к нынешней ситуации в глобальной экологии. Именно за последнее 50 лет человечество особенно активизировалось на пути к экологической катастрофе.

В общей сложности 30% всех известных ресурсов планеты на данный момент уже израсходованы. Многие природные ископаемые, а также запасы чистой воды и еды находятся на грани истощения. А население планеты тем временем неуклонно продолжает расти. Только за последние 50 лет человечество уничтожило 90% всех мировых запасов крупной промысловой рыбы.

Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Мировой океан и его обитатели


Совсем истощены или перегружены эксплуатацией 22% известных рыболовных районов океана, а еще 44% находятся на грани истощения. Только за последние годы в северной части Атлантики промысловые запасы трески, хека, морского окуня и камбалы сократились на 95%. Исследования добычи промысловых рыб, опубликованные в 2006 в журнале Science, мрачно предсказывают, что если рыбная ловля продолжится прежними темпами, то вся рыбная промышленность в мире потерпит крах в 2048 году потому что в мире просто не останется больше рыбы.

Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Но чрезмерный вылов рыбы страшен не столько сам по себе, как своими чудовищными последствиями.
Вылавливая съедобные виды рыбы, ежегодно из сетей выбрасывается обратно в море 27 миллионов тонн другой живности — как правило, уже в нежизнеспособном состоянии. Нарушаются пищевые цепочки, в результаты чего на наших глазах вымирают целые виды птиц и млекопитающих, основной рацион которых составляла та самая рыба. Помимо этого, морское дно во многих районах океана настолько пропахано тралами, что на нём уже ничто не может жить.

Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Коралловые рифы — самая разнообразная из водных систем на Земле, страдают от истощения рыбных запасов, загрязнения, эпидемических заболеваний и роста температур. Как минимум, 19% кораллов уже пропало, в ближайшие 20 лет пропадет еще 15%. И если не будет предпринято никаких действий, то уже через 100 лет на планете не останется ни одного коралла.

Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Леса и пресноводные озёра


За последние 50 лет человек уничтожил 70% мировых лесов. А 30% из тех, что ещё остались — раздроблены на части и деградируют. Вырубка в них идёт со скоростью почти 130 квадратных километров в год. Только за последние 10 лет площадь лесных массивов в мире сократилась на 1,4 миллиона квадратных километров. Для сравнения: площадь всех лесов в России — 8,5 миллионов квадратных километров. Наибольшая скорость вырубки лесов сейчас наблюдается в развивающихся тропических странах, таких как Нигерия, Мексика, Индия, Таиланд, Лаос, Конго и другие.

Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Чем опасно уничтожение лесов? В первую очередь — воздействием на атмосферу и усилением парникового эффекта. Около трети всех антропогенных выбросов диоксида углерода происходит из-за обезлесивания. Через питание от корней и последующее испарение через листья, именно леса обеспечивают стабильный перенос влаги от океанов к центрам материков для наполнения рек, болот и грунтовых вод. Не станет лесов — центральные части материков превратятся в пустыни.

Вместе с лесами уничтожено и более 45 тысяч озер.

Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

Животный мир


За последние полвека человек уничтожил четверть всех известных видов птиц, а 11% оставшихся находятся на грани вымирания. Только вдумайтесь: 40% всех известных на данный момент организмов на планете, относятся к классу вымирающих. Текущие темпы вымирания по разным подсчётам от 10 до 100 раз выше, чем в любой из предыдущих периодов массового вымирания в истории Земли. Известны случаи, когда исчезновение видов происходит буквально за считанные годы — например, Стеллерова корова. Это млекопитающее отряда сирен было открыто в 1741 году, однако, менее чем за 30 лет, уже в 1768 году из-за хищнической охоты на вкусное мясо эти животные полностью исчезли.

Что мы уничтожили на планете за последние 50 лет

 

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