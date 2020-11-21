Каким может быть дизайн самой маленькой и неудобной квартиры

Каждая десятая квартира в России – «хрущевка». Посмотрите, каким классным может стать ее интерьер, если за дело возьмется талантливый дизайнер.



Этот проект студента-дизайнера Владимира Шурупова словно открывает глаза на то, как можно поступить с совсем маленьким пространством для жизни.

«Проект возник из моего желания показать и подсказать кому-то, как может выглядеть квартира в типовой советской панельке. Объяснить, что старая планировка, небольшая площадь (этот проект однокомнатной квартиры-«хрущевки», площадью 31-33 кв.м.) не являются непреодолимыми препятствиями к созданию удобного современного интерьера», – говорит Владимир.





Фрагмент кухни площадью 6,2 м.

Сочетание белого, серого и акцентного сине-голубого создают сдержанный, спокойный и нескучный интерьер.



Владимир Шурупов: «Для меня этот проект интересен масштабом. Период эксплуатации типовых панельных домов рассчитан на многие годы вперед. Получается, что больша́я часть населения России будет жить в подобных домах еще десятилетия. Безусловно, на сегодняшний момент они совершенно не соответствует современному стандарту жилья, хотя именно у этих домов есть огромный потенциал, и при правильном подходе к реновации, они могли бы превратиться в современное и удобное жилье».

Каждая десятая квартира в России – хрущевка. Это примерно 290 млн.квадратных метров жилья, что сопостовимо с территорией острова Мальта.Зеркало на стене между кухней и комнатой визуально увеличивает пространство и добавляет света.– Строительство типовых панельных домов продолжалось в нашей стране с 60-х до 80-х годов прошлого века. Основная доля квартир в таких домах – однокомнатные и двухкомнатные, только около 15% – трехкомнатные. В мою задачу входило уместить в одной комнате зону спальни, место для работы и отдыха, не захламляя пространство габаритной мебелью. А также постараться оставить в квартире как можно больше света.Кровать расположилась за реечной перегородкой в основании которой – место для хранения.Зонирование решает задачу разделения функциональных составляющих пространства. Так реечная перегородка в этой комнате разграничивает помещение на общую зону, зону спальни и работы, но при этом она не мешает естественному свету проникать вглубь интерьера каждой зоны.Рабочая зона и система хранения в комнатеДаже одна стена может сосредоточить в себе несколько функций: рабочее пространство и система хранения. Подобное решение расстановки мебели и ее цветовая гамма позволяют сделать эту зону лаконичной, не привлекающей к себе внимания и тем самым добавляющей ощущения воздуха.