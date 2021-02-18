7 рецептов, в которых можно использовать жареную курицу из холодильника

Красивые и вкусные блюда могут получиться даже из остатков еды.
Курица — питательный и полезный ингредиент для многих блюд. Даже несмотря на то, что она жареная. Когда в холодильнике остается немного курицы, которую уже не хочется есть просто так, можно придумать несколько оригинальных и вкусных блюд. Они не только разнообразят рацион, но и будут отлично смотреться на праздничном столе. Редакция Novate.ru предлагает подборку простых рецептов, на реализацию которых понадобится минимум затрат времени и дополнительных ингредиентов.
1. Запеченный картофель с курицей
Аппетитное и быстрое блюдо. /Фото: ru0.anyfad.com
Фаршированная картошка — один из быстрых и легких рецептов, в котором можно использовать остатки жаренной или запеченной курицы. Он вполне отлично выступает в качестве основного блюда. Выпекать любой сорт картофеля следует при температуре 220 градусов от 50 минут до часа, пока овощ не станет полностью мягким, а его шкурка не подсохнет. Как только картошка будет приготовлена, надо добавить начинку. Картофель разрезаем пополам, внутреннюю часть осторожно вспушиваем ножом или вилкой.
Сверху добавляем смешанную с томатным соусом или барбекю курицу. Отличным дополнением к блюду также станет сметана или греческий йогурт, нарезанная кубиками ветчина, бекон или пепперони, любой вид сыра жареные овощи или обжаренный шпинат, а также свежие травы, такие как кинза, зеленый лук или петрушка.
2. Оладьи из поджаренной курицы
Отличная горячая закуска. /Фото: img-global.cpcdn.com
Это блюдо готовится очень просто, но на вкус идеально. Подходит для подачи на стол в виде закуски или отлично сочетается с хлебом в качестве бутербродов. Для приготовления нужно смешать два стакана нарезанной, приготовленной на гриле, поджаренной или запеченной курицы с двумя яйцами, третью стакана майонеза, третью стакана просеянной муки и 100 граммами тертого сыра. В смесь также необходимо добавить щепотку соли и перца, после чего все тщательно размешать. Затем нужно поставить смесь в холодильник минимум на 2 часа или даже на всю ночь, чтобы оладьи хорошо формировались и слипались. Готовить следует на разогретой сковороде, пока они не станут золотисто-коричневыми и хрустящими.
Полезный совет: Особенно хорошо это блюдо сочетается с каким-нибудь сметанным или томатным соусом.
3. Домашняя пицца
Пицца — универсальное блюдо, как для ужина в кругу семьи, так и для вечеринки с компанией друзей. /Фото: poland-ukraine.com.ua
Жареная курица, оставшаяся в холодильнике, является отличным дополнением к пицце. Однако есть одна проблема: она может быстро высохнуть в духовке при высокой температуре. К счастью, специально для решения этой проблемы есть два лайфхака. Первый очень прост: нужно положить курицу под сыр. Тогда она останется сочной и вкусной. Второй лайфхак: полить курицу соусом. Можно использовать тот же соус, что и для основы пиццы. В качестве дополнительных ингредиентов можно добавить все, что еще есть в холодильнике: зеленый лук, тертый сыр, свежие овощи, грибы, консервированную кукурузу, маслины или оливки.
4. Вкусный суп
Полезное блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. /Фото: sun9-31.userapi.com
Курица — очень полезное мясо, которое лучше красного. Поэтому даже с жареной курицей получается вкусный, наваристый и полезный суп. Этот ингредиент отлично сочетается с белой фасолью, острым перцем и специями. Также подходит и к более традиционным рецептам быстрых супов, которые готовятся с крупой или лапшой. Поскольку курица уже приготовлена, такой суп может быть готов всего за 15 минут. Отличным дополнением перед подачей будет измельченная зелень и немного сметаны или сваренное яйцо.
5. Китайская рисовая каша
Популярная в Китае рисовая каша с жареной курицей и имбирем. /Фото: static.1000.menu
Это блюдо часто подают в Китае. Оно даже подходит для питательного завтрака. Для начала, чтобы приготовить пикантную рисовую кашу, нужно сварить рис с большим количеством воды. В пропорции: 8 стаканов воды и 1 стакан крупы. К каше нужно добавить щепотку соли и варить на медленном огне, пока рис не станет густым и мягким. Затем следует добавить три чашки подогретой жареной курицы вместе с рубленым свежим имбирем, жареным арахисом и рубленой кинзой. Изумительно вкусное и оригинальное блюдо станет настоящим украшением стола.
6. Красивая закуска с салатом
Пикантно, необычно и очень вкусно. /Фото: i.pinimg.com
С помощью небольшого количества ингредиентов вполне можно превратить остатки жареной курицы из холодильника в отличную красивую закуску. Для этого понадобится стакан порезанной курицы, четверть стакана соуса терияки, столовая ложка тертого имбиря и несколько стебельков мелконарезанного зеленого лука. Все ингредиенты следует подогреть на среднем огне, пока курица не разогреется, постоянно помешивая. После этого смесь нужно аккуратно положить на крупные листья салата, разложенные на красивом блюде.
7. Домашний бургер
Домашний бургер — приятный способ нарушить свою диету. /Фото: images.neventum.com
В курице меньше жира и калорий, чем в свинине, поэтому это мясо отлично подходит для быстрого перекуса. Всем нам время от времени хочется чего-нибудь не совсем диетического и калорийного. Лучше, чем фастфуд, будет домашний бургер. Для его приготовления понадобится измельченная курица с любимым соусом, например, барбекю, несколько кусочков соленого огурца, помидор, сыр, салат или лист капусты. И конечно же все это отправляется в мягкую свежую булку.
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