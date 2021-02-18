7 рецептов, в которых можно использовать жареную курицу из холодильника

Красивые и вкусные блюда могут получиться даже из остатков еды.

1. Запеченный картофель с курицей

Аппетитное и быстрое блюдо. /Фото: ru0.anyfad.com

2. Оладьи из поджаренной курицы

Отличная горячая закуска. /Фото: img-global.cpcdn.com

3. Домашняя пицца

Пицца — универсальное блюдо, как для ужина в кругу семьи, так и для вечеринки с компанией друзей. /Фото: poland-ukraine.com.ua

4. Вкусный суп

Полезное блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. /Фото: sun9-31.userapi.com

5. Китайская рисовая каша

Популярная в Китае рисовая каша с жареной курицей и имбирем. /Фото: static.1000.menu

6. Красивая закуска с салатом

Пикантно, необычно и очень вкусно. /Фото: i.pinimg.com

7. Домашний бургер

Домашний бургер — приятный способ нарушить свою диету. /Фото: images.neventum.com