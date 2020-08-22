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Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Британская королевская семья реальной властью в стране не обладает, не принимает законы и не упраздняет их, а выполняет в основном церемониальные и социальные функции. Но то, что династия Виндзоров очень богата, не вызывает сомнений: драгоценные украшения, роскошные автомобили, коллекции произведений искусства, великолепные дворцы, дизайнерская одежда, путешествия… Все это стоит денег, и немалых. Возникает логичный вопрос: если монархи не правят страной и нигде не работают, откуда берут финансы на безбедную жизнь? Неужели живут на средства налогоплательщиков? Оказывается, все не так просто, как кажется.

Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Да здравствует королева и ее «личный кошелек»!


Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Королевский двор ежегодно отчитывается о своих тратах, и это стало некой традицией. Но последний доклад заставил понервничать простых граждан. Оказалось, что затраты на содержание монаршей семьи увеличились на 41%. Если все же представить, что деньги берутся из карманов налогоплательщиков, то получится, что каждый англичанин «отдает» символам нации 1,24 фунта в год. А это смешная сумма, честно говоря. Но давайте разбираться. Елизавета II не входит в число богатейших людей Англии и не числится даже в первой сотне списка Forbes – ее состояние оценивается в «всего лишь» примерно полмиллиарда долларов.
Тем не менее именно королева, можно сказать, является кормилицей своей большой семьи.

Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Вообще, монархи в Великобритании на законном основании не обязаны отчитываться о своих доходах. Но все же немалую часть прибыли Елизавета получает от герцогства Ланкастер. Условно, эти земли не принадлежат конкретному человеку, но являются собственностью монарха, который правит на данный момент. Однако продавать владения запрещено, а пользоваться доходами от них можно. К слову, в прошлом году герцогство принесло «короне» чистой прибылью больше 20 миллионов фунтов стерлингов. И это неудивительно, ведь Ланкастер – популярное место среди туристов и бизнесменов всех мастей. Налогом он не облагается, но известно, что с 1993 года Ее Величество выплачивает его добровольно. В целом же, реальный доход королевы не знает ни один аналитик. Но известно, что у нее есть свой портфель инвестиций, она владеет недвижимостью и несколькими дворцами. К тому же у Елизаветы имеется собственная коллекция марок, начало которой положил еще ее дедушка Георг V, украшений и произведений искусства. У королевы имеются к тому же менее известные источники денежных потоков. Например, каждый год садовники Виндзорского замка выращивают пуансеттии, немалую часть которых распродают. А потомство охотничьих «монарших» собак тоже оценивается очень высоко.

«Суверенный грант»


Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Содержание большого штата прислуги, обслуживание Букингемского дворца и резиденций королевской семьи, оплата счетов жилищно-коммунальных услуг, путешествия, развлечения… - все это требует немалых средств. Берутся же они из так называемого суверенного гранта. Формируется он из фиксированного процента Собственности Короны, в которую входят земли и имущество страны, в том числе и расположенные за ее пределами. Сюда же входят здания, улицы, музеи, стадионы, компания The Crown Estate и даже береговые линии. Это имущество не принадлежит ни частным лицам, ни государству, а управляет им независимый Совет. Он ежегодно отчитывается о расходах Палате общин и монарху, который обладает частичным правом вести контроль над делами. На сегодняшний день Виндзоры ежегодно получают 15% дохода от Собственности Короны. Но на обеспечение безопасности и различные церемонии королева тратит деньги преимущественно из «личного кошелька». В среднем благодаря «суверенному гранту» жители Букингемского дворца каждый год получают 35 млн фунтов стерлингов. Получается, что формально средства все равно выделяются из госбюджета, отсюда и разговоры о том, семья Ее величества живет за счет налогоплательщиков.

Принц Чарльз тоже зарабатывает


Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Состояние наследного принца Чарльза Forbes оценивает примерно в 400 млн долларов. И эти средства он, конечно, не накопил, а получил благодаря собственному герцогству Корноулл. Создано оно было еще в 14 веке королем Эдуардом III, который передал его старшему сыну. С тех пор зародилась традиция давать в пользование эту территорию наследникам Короны. Площадь Корноулла составляет 530 квадратных километров, а расположены земли герцогства в 23 графствах Великобритании. Здесь имеются различные сельхозпредприятия, поместья и другая недвижимость. Все это, естественно, приносит хороший и стабильный доход – примерно 30 млн фунтов стерлингов ежегодно. Часть этих денег принц тратит на нужды семьи, а остальную пускает на благотворительность (по крайней мере так говорят официальные данные). Как и в случае с Ланкастером, Чарльз может не платить налоги от прибыли Корноулла, но он все же не уклоняется от этой обязанности.

Чем же занимаются остальные родственники королевы?


Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Учитывая то, что основными «добытчиками» в монаршем семействе являются Елизавета II и Чарльз, создается впечатление, что остальные его члены живут лишь за счет старших родственников. Но не стоит забывать, что и у них имеются собственные сбережения. Так, принцам Уильяму и Гарри прабабушка Элизабет Боуз-Лайон завещала внушительную коллекцию украшений. От матери Дианы им тоже остались драгоценности. Что же касается их жен, то в семью они пришли не с пустыми руками. Так, Кейт Миддлтон была весьма состоятельной невестой, состояние которой оценивалось в 10 млн долларов. Меган Маркл же смогла накопить на приданное 5 млн.

Один из самых узнаваемых мировых брендов


Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Несмотря на то, что королевская семья в состоянии ни от кого не зависеть, возмущение налогоплательщиков понятно. Ведь основную часть средств она получает все же из земель и имущества, расположенных в стране, а ежегодно на содержание Виндзоров тратится примерно 300 млн фунтов стерлингов. Но пару лет назад аналитики провели анализ и пришли к интересному выводу. Так, общее состояние монаршего семейства оценивается примерно в 25 млрд фунтов стерлингов. Но если бы оно существовало как отдельный бренд, то могло бы получиаь не меньше 60 миллиардов. Ведь именно такую совокупную выгоду получают фирмы, пользующиеся «эффектом королевской семьи». Именно на существовании монархии Великобритания зарабатывает ежегодно не меньше 2 миллиардов. Ведь нельзя отрицать того, что Елизавета II и ее родственники являются лицом страны, а каждый их шаг широко освещается в прессе. К тому же и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл стали образцами вкуса и стиля. А, значит, немало модниц по всему миру следят за тем, одежду каких дизайнеров они носят.

Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Нельзя забывать и о том, что поддержка Виндзоров той или иной благотворительной организации означает, что именно в нее потекут финансовые потоки. А сериал «Корона», снятый про жизнь монарших особ в свое время побил все рекорды по популярности. И, конечно, не стоит забывать про туризм. Поток желающих посетить места, связанные с монархией, не уменьшается, а после королевских свадеб неизменно увеличивается. После бракосочетания Уильяма и Кейт, например, сувениры с их изображениями раскупили на 200 млн фунтов. И даже звание «поставщик двора» дает некую гарантию качества и надежности. Ведь этот патент нужно заслужить, а если это удастся, то найдется немало желающих сотрудничать с теми, кому доверяет сама королева. Многим может показаться, что монархия обходится дорого британской казне. Но, несмотря на издержки, на деле же Елизавета и ее семья сполна оправдывают свое существование.

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Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

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