Откуда берут средства на жизнь члены королевской британской семьи

Британская королевская семья реальной властью в стране не обладает, не принимает законы и не упраздняет их, а выполняет в основном церемониальные и социальные функции. Но то, что династия Виндзоров очень богата, не вызывает сомнений: драгоценные украшения, роскошные автомобили, коллекции произведений искусства, великолепные дворцы, дизайнерская одежда, путешествия… Все это стоит денег, и немалых. Возникает логичный вопрос: если монархи не правят страной и нигде не работают, откуда берут финансы на безбедную жизнь? Неужели живут на средства налогоплательщиков? Оказывается, все не так просто, как кажется.









Да здравствует королева и ее «личный кошелек»!

«Суверенный грант»

Принц Чарльз тоже зарабатывает

Чем же занимаются остальные родственники королевы?

Один из самых узнаваемых мировых брендов