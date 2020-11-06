Цыганский гипноз

1. Привлечение внимания и установление контакта.
Чтобы привлечь внимание «жертвы» им достаточно задать простой вопрос («Вы не подскажите который час?», «У Вас не найдётся сигареты/спички/зажигалки...?») или же громко воскликнуть («Я тебя знаю! Ты здесь давно работаешь!», «На тебе порча!», «Дай погадаю!»).
Как правило, ничего не подозревающий человек на секунду задерживает своё внимание на цыганке и этого вполне достаточно, чтобы с ним началась гипнотическая работа по установлению контакта, который осуществляется путём незаметного копирования позы, дыхания или частоты моргания глаз (т. е.она интуитивно или, обладая знанием, действует согласно закону симпатии и подобия).
2. Фиксация и удержание внимания на каком-нибудь внутреннем или внешнем объекте, явлении и т. д.
Фиксация и устойчивое удержание внимания человека в гипнозе кэлдэрар базируется на наличии обязательного (или очень желанного) исходного денежного, материального или иного интереса у «жертвы», о котором им становится известно в процессе общения с ней. Развивая в себе способность воспринимать мир правым (животным) полушарием, т. е. языком чувств и интуиции, цыганки, тем самым, оттачивают (повышают) своё мастерство. Для этого они стремятся контактировать не интеллектуально (с логическим доказательством необходимого им), а интуитивно-чувственно (на уровне подсознания). Чтобы подобное получалось, и левое (логическое) полушарие не мешало, они тренируют четыре составляющих восприятия внешнего мира: а. эмоции; б. зрение; в. кожно-мышечные ощущения; г. слух. Ко всему прочему молдавские цыганки учатся чувствовать эмоции собеседника, стараются быть наблюдательными и замечать мельчайшие детали видимого и слышимого мира. Ещё один их секрет — это прикосновение к правой руке. Научно это объясняется тем, что правая рука человека представлена в коре головного мозга более чем четвертью его площади. Поэтому, овладев правой кистью, женщины-кэлдэрарки овладевают воздействием на кору головного мозга, т.е. воздействием на сознание и подсознание гипнотизируемого.
3. Установление раппорта.
Раппорт — это управляемый контакт с подсознанием. Молдавские цыгане практикуют психотехнический приём, заключающийся в установлении контакта, привлечении и фиксации внимания гипнотизируемого на «приманке» с последующим контролем и удержанием внимания объекта на этой приманке до появления признаков суженного состояния сознания. Такой метод генерации транса изменяет ориентацию человека с восприятия внешнего мира на восприятие внутреннего. Следовательно, цыганка работает с вниманием, а изменения получает в сознании. В СК-науке этот процесс образования и усиления устойчивого очага возбуждения в коре головного мозга человека называется образованием доминанты. Доминанта обладает очень важным свойством: автоматически тормозит и подчиняет себе все соседние участки коры головного мозга, постепенно выключает все органы чувств, кроме слышания управляющего голоса гипнотизёра, тем самым, генерируя транс. Таким образом, фразами «Дай ручку, погадаю, вот смотри!», «Эта линия жизни у тебя...», удерживая взгляд и внимание человека разговорами о «надвигающейся опасности» с постоянными командами «вот смотри», «вот видишь этот изгиб», цыганка устанавливает раппорт, генерирует транс и управление поведением объекта по вышеуказанному физиологическому механизму.
4. Углубление трансового состояния.
В процессе гадания или иного диалога цыганка, внимательно наблюдая за реакциями собеседника, начинает включать в свою речь гипнотические команды, цель которых — усилить признаки сна, снизить чувствительность к внешним помехам и воспринимать только её голос. Абсолютно всем молдованским цыганам хорошо известны внешние признаки глубоких гипнотических состояний человека, поэтому они, только заметив признак какого-нибудь гипнотического феномена, сразу же стремятся его развить, тем самым, погружая «жертву» в более глубокое состояние гипноза. Внешними признаками того, что человек «провалился» в гипнотическое состояние, является изменение цвета кожи лица (покраснение или побледнение), закрывание глаз или фиксация расфокусированного взгляда, а также каталепсия позы, в некоторых случаях происходит даже «замирание» дыхания.
5. Достижение цели.
Итог гипноза представителей цыганского этноса во всех без исключения случаях является одним единственным — завладение ценными вещами или иным имуществом загипнотизированного человека, после чего гипнотизёр скрывается в неизвестном направлении.
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