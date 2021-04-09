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20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

Предлагаю вам исторические фотографии вещей из прошлого, одни из которых использовались в медицине, другие не очень, но всех их отъединяет то, что они жуткие.

1. Очки для защиты от солнечной слепоты

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

2. Голубиная фотокамера

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

4. Кресло для взвешивания жокеев

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

5. Крестильный шприц

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

6. Звукоизоляционный шлем с ограниченным обзором и подачей кислорода для тех, кто не может сосредоточиться на работе

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

7. Оконная клетка для выгуливания детей

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

9. Монетное дерево

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

Видишь такое дерево, берешь камень и забиваешь в него монетку.

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

11. Футляр для пениса , который традиционно носят мужчины в Новой Гвинее

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

12. Английская зубочистка 1620 года

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

13. Фотокамера-пулемет Type-89

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

14. Фен для волос

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

15. Шапка китайского чиновника

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

16. Переносной алтарь культа вуду

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

17. Ложка для кормления медведя

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

18. Банка для хранения медицинских пиявок

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

19. Нож с акульими зубами

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

20. Ранцевый огнемет

20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

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