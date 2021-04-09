20 вещей из прошлого, глядя на которые сложно понять, что это такое

Предлагаю вам исторические фотографии вещей из прошлого, одни из которых использовались в медицине, другие не очень, но всех их отъединяет то, что они жуткие.



1. Очки для защиты от солнечной слепоты







2. Голубиная фотокамера











4. Кресло для взвешивания жокеев







5. Крестильный шприц







6. Звукоизоляционный шлем с ограниченным обзором и подачей кислорода для тех, кто не может сосредоточиться на работе







7. Оконная клетка для выгуливания детей











9. Монетное дерево







Видишь такое дерево, берешь камень и забиваешь в него монетку.







11. Футляр для пениса , который традиционно носят мужчины в Новой Гвинее







12. Английская зубочистка 1620 года







13. Фотокамера-пулемет Type-89







14. Фен для волос







15. Шапка китайского чиновника







16. Переносной алтарь культа вуду







17. Ложка для кормления медведя







18. Банка для хранения медицинских пиявок







19. Нож с акульими зубами







20. Ранцевый огнемет







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