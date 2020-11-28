Зачем в сетевых магазинах много касс, если половина из них не работает

Касс всегда нужно как можно больше. |Фото: canadiangrocer.com.

Количество кассиров зависит от трафика покупателей. |Фото: rus.postimees.ee.

В праздники людей становится очень много. |Фото: bigpicture.ru.

У кассиров еще много обязанностей в магазине. ¦Фото: bigpicture.ru.