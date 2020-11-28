Зачем в сетевых магазинах много касс, если половина из них не работает

Наверняка каждому приходилось обращать внимание на тот факт, что в сетевых магазинах всегда есть некоторое количество неработающих кассовых мест. Чаще всего не задействовано две трети от всех имеющихся аппаратов. Осознание данного обстоятельства совершенно закономерным образом вызывает раздражение у многих граждан, особенно когда они вынуждены стоять в очереди после тяжелого рабочего дня. Возникает закономерный вопрос: зачем вообще делать столько мест, если они стоят без кассиров?
Касс всегда нужно как можно больше. |Фото: canadiangrocer.com.
Ответ на данный вопрос достаточно прост – поток покупателей в магазине не бывает равномерным. Он меняется в зависимости от времени суток, а также дней недели, месяца и даже года. Задействование всех кассовых аппаратов сразу привело бы к тому, что кассиры большую часть времени просиживали бы без дела. Это в свою очередь гарантированно привело бы к увеличению наценки на товары. Для того, чтобы этого не произошло, кассиры работают по сменам.
Количество кассиров зависит от трафика покупателей. |Фото: rus.postimees.ee.
Кассы в магазине задействуют по мере надобности. Например, утром, когда поток покупателей совсем небольшой может быть достаточно и одного места. А вот во время обеда или вечером, когда приток клиентов закономерным образом увеличивается, магазины подключают дополнительные места. Таким образом количество работающих касс – вопрос насыщенности трафика.
В праздники людей становится очень много. |Фото: bigpicture.ru.
Большинство людей должно было заметить, что в праздничные дни (как правило) работают абсолютно все места, так как наплыв покупателей в магазинах максимальный. Дополнительные кассо-места делаются именно для таких дней. Дело в том, что оборудовать кассу стоит почти четверть миллиона рублей. При этом в праздничный день в один аппарат в какой-нибудь Пятерочке может прийти до 500-750 тысяч рублей выручки. Если лишней кассы не будет в принципе, то это потерянные деньги. Однако в обычные дни запускать это место не слишком-то рентабельно.
У кассиров еще много обязанностей в магазине. ¦Фото: bigpicture.ru.
Есть и еще одно обстоятельство, которое не позволяет постоянно задействовать большую часть касс. Кассир в сетевом магазине – это не совсем кассир. Чаще всего этот сотрудник выполняет еще и многие другие обязанности в зале. Например, раскладывает товар, ставит ценники, помогает охране в наблюдении за подозрительными гражданами, проверят сроки годности, помогает в подсчете и перерасчете товаров.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии