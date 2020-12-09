Запоминающиеся традиции разных стран

Даже опытные туристы, побывавшие во многих странах, на новом месте обычно открывают для себя нечто занятное. И речь не идет о многообразии природы или местных шедевров архитектуры. Самое интересное, что можно найти в заграничных поездках - это, пожалуй, особенности культуры «туземцев». Далее в обзоре - необычные традиции разных стран, которые вряд ли удастся забыть.
1. Гигиена в Индии
Водные процедуры в Индии. | Фото: avatarakali - LiveJournal. Как известно, Индия - вторая по численности населения страна в мире. По последним данным, на ее территории проживает 1,3 миллиарда людей. Из-за перенаселения подавляющее большинство жителей вынуждены экономить природные ресурсы. Например, душ для большинства индийцев - это ведро и ковшик. Что касается ванны и душевой лейки, их можно увидеть только в домах богачей или в хороших гостиницах для туристов.
2. Семейная ванна
«Семейная» ванна в Японии. | Фото: The World Of Zeilar - Дневники, LiveJournal. В отличии от Индии, где классические глубокие ванны малопопулярны, в Японии они являются главным атрибутом дома. В этой стране ванна - это не просто способ мытья тела, но и возможность очистки души и мыслей от негатива. Стоит отметить, что процедура купания в Японии несколько отличается от европейской. Члены семьи принимают ванну все вместе или по очереди, в зависимости от размера «купели». Это делается в целях экономии такого ценного ресурса, как пресная вода. В «семейную» ванну японцы входят лишь предварительно помывшись в душе, чтобы меньше пачкать воду.
3. Салют из старой мебели
Массовый выброс мебели. | Фото: Ofigenno. Пока в мире отмечают Новый год запуском салютов, в Южной Африке выбрасывают старую мебель из окон. Чтобы во время торжественного действия никто не пострадал, на улицах дежурят полицейские. Подобный акт помогает жителям страны избавиться от негатива, а также чтобы в новом году начать жизнь с чистого листа.
4. Обесцвечивание волос
Обесцвечивание волос на теле. | Фото: Блеск, красота и здоровье волос. Пока женщины всего мира беспощадно уничтожают растительность на своем теле, бразильянки просто обесцвечивают волосы, превращая их в светлый пушок. По мнению жителей этой солнечной страны, пушок на загорелом теле выглядит очень аристократично. Стоит отметить, что процедура осветления волос очень проста и проводится прямо на пляже с помощью специального раствора, который можно купить в любой аптеке.
5. Белье на палках
Сушка белья на палках. | Фото: Ofigenno. Со стороны может показаться, что жители Сингапура сушат белье на палках для селфи. Однако на деле это не совсем так. Для этих целей в стране до сих пор используют длинные бамбуковые трости. Поскольку в многоквартирных домах живет немало людей, сушка белья выглядит очень эффектно.
6. Уборная под замком
Запрет на уборную после свадьбы. | Фото: БигПикча. В Индонезии достаточно много необычных свадебных обрядов, но есть один, который совсем ни в какие рамки не лезет. Дело в том, что три дня после свадьбы молодоженам запрещено посещать уборную. В эти дни за соблюдением правила тщательно следят члены семьи, а сами молодые сильно ограничивают себя в еде и питье.
7. Предсвадебный бой посуды
Битье посуды перед свадьбой. | Фото: Twitter. За несколько дней до традиционной немецкой свадьбы в дом жениха и невесты приходят гости, принося с собой посуду. Горшки, тарелки и кружки нужны вовсе не для наполнения семейного «гнезда», а для проведения ритуала под названием Полтерабенд. Суть данного действа в том, что пара, готовящаяся вступить в брак, должна сначала разбить всю посуду, а потом навести в доме порядок. Считается, что это принесет удачу и поспособствуют слаженной работе.
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