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Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Вы знаете, что в своем саду можно использовать трубы из ПВХ? Они не только прочные, водонепроницаемые и дешевые, но и идеальный материал для самодельных садовых проектов.
Даже если вы думаете, что не сможете что то  сделать своими руками, вы все равно сможете очень легко просверлить, вырезать, покрасить и склеить эти трубы. Если вы любите садоводство, то труб из ПВХ упростят вам дачную жизнь и доставят массу удовольствия.
Если у вас есть страсть к ландшафтному дизайну или сельскому хозяйству, мы уверены, что вы будете удивлены этими проектами для вашего сада. Давайте посмотрим на них.

Труба ПВХ для хранения спиральных шлангов
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Постройте ручную сеялку, которая позволит вам сажать культуры не сгибаясь
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Поливочная сетка из ПВХ поможет вам более эффективно поливать сад
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Отличный способ хранить садовый инвентарь
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Удобная и красивая клубничная башня
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Многоцелевой защитный кожух

Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Кашпо из пластиковых трубок ПВХ и мозаичной плитки
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Полезный способ, который делает процесс выращивания помидоров более легким и интересным
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Дешевая кормушка для кур из труб ПВХ
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Вешалка для полотенец, которая отлично подходит для душа на открытом воздухе
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Для полива в горшках используется открытая труба из ПВХ, помещенная рядом с посаженным саженцем

Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Простой, но полезный навес на заднем дворе защитит ваших детей от солнца, когда они играют на улице
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Не хотите подниматься по лестнице, чтобы прочистить водосточный желоб?


Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Необычные ограждения из ПВХ
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб
Вертикальные кашпо из ПВХНедорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Используйте трубы из ПВХ для создания живого навеса

Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Садовая стойка для инструментов из труб
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Сделайте решетку и повесьте на нее комнатные растения
Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб
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