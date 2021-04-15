Недорогие садовые проекты из ПВХ-труб

Вы знаете, что в своем саду можно использовать трубы из ПВХ? Они не только прочные, водонепроницаемые и дешевые, но и идеальный материал для самодельных садовых проектов.

Даже если вы думаете, что не сможете что то сделать своими руками, вы все равно сможете очень легко просверлить, вырезать, покрасить и склеить эти трубы. Если вы любите садоводство, то труб из ПВХ упростят вам дачную жизнь и доставят массу удовольствия.

Если у вас есть страсть к ландшафтному дизайну или сельскому хозяйству, мы уверены, что вы будете удивлены этими проектами для вашего сада. Давайте посмотрим на них.



Труба ПВХ для хранения спиральных шлангов





Постройте ручную сеялку, которая позволит вам сажать культуры не сгибаясь





Поливочная сетка из ПВХ поможет вам более эффективно поливать сад





Отличный способ хранить садовый инвентарь





Удобная и красивая клубничная башня





Многоцелевой защитный кожух







Кашпо из пластиковых трубок ПВХ и мозаичной плитки





Полезный способ, который делает процесс выращивания помидоров более легким и интересным





Дешевая кормушка для кур из труб ПВХ





Вешалка для полотенец, которая отлично подходит для душа на открытом воздухе





Для полива в горшках используется открытая труба из ПВХ, помещенная рядом с посаженным саженцем







Простой, но полезный навес на заднем дворе защитит ваших детей от солнца, когда они играют на улице





Не хотите подниматься по лестнице, чтобы прочистить водосточный желоб?

Необычные ограждения из ПВХВертикальные кашпо из ПВХИспользуйте трубы из ПВХ для создания живого навесаСадовая стойка для инструментов из трубСделайте решетку и повесьте на нее комнатные растения