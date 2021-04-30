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Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

В процессе ведения домашнего хозяйства можно выделить действия ежедневные и разовые. А еще есть генеральная уборка, которая становится настоящим испытанием для любой хозяйки. Неожиданная истина в том, что делая некоторые вещи каждый день, можно получить в итоге помещение, нуждающееся в глобальном уходе.

1. Оставлять днём незашторенные окна 


Если в ваши окна днем постоянно заглядывает солнце, то лучше перестать мучиться и непременно перестать открывать окна по утрам. Особого порядка в квартире это не прибавит, а вот ковры, текстиль и обивка мебели не будут выгорать и дольше сохранят исходный цвет.

Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

2. Заправлять кровать 


Каждое утро мы считаем своим долгом оставлять в спальне заправленную кровать. На самом деле это не только бессмысленное, но и вредное занятие. Под одеялом и покрывалом вольготно себя чувствуют пылевые клещи, вызывающие у людей аллергию. Лучше оставлять кровать проветриваться в течение дня.
Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

3. Сливать воду с макарон и кофе в раковину 


Если регулярно выливать жидкость после варки макарон и кофейную гущу в раковину, можно получить засор всей канализационной системы. Прочистить его будет непросто, так как крахмал и кофе оседают на стенках труб и убираются потом с большим трудом.

Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

4. Использовать моющее средство для разделочной доски


 Вымыв разделочную доску с помощью средства для мытья посуды, мы считаем, что ликвидировали все остатки еды – питательную среду для размножения бактерий. На самом деле они остаются в порезах и царапинах. Надежнее использовать для дезинфекции перекись водорода.
Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

5. Распылять чистящие средства непосредственно на поверхность


Если нанести бытовую химию из пульверизатора сразу на поверхность, то она покроется липкой пленкой и на нее начнет оседать пыль из воздуха. Эффективнее распылять средство сначала на губку или тряпку, а затем начинать процесс очищения.
Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

6. Подметать пол


 Быстрая сухая уборка с помощью щетки или веника – легкий способ поддерживать порядок в доме. На самом деле мы только разгоним пыль по всему воздушному пространству и даже можем поцарапать напольное покрытие. Лучше взять в руки пылесос и окончательно разделаться с грязью.

Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

7. Сразу после использования возращать щетку для унитаза в пластиковый держатель



Ершик для унитаза – эффективный инструмент для поддержания чистоты и порядка в санитарных помещениях. Но прежде чем возвратить в подстаканник после использования, его необходимо тщательно промыть и высушить.
Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

8. Бросать чайные листья в унитаз



Смывая листья после заварки чая в унитаз, не думаете, что это может быть вредно. Но рано или поздно это повлияет на цвет фаянса, изменив его с белоснежного на желтый.
Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

9. Хранить сложенными махровые полотенца в ванной комнате после использования


 Если постоянно держать полотенца в ванной комнате, то в этой теплой и влажной среде начнут размножаться грибки и бактерии. Чтобы избежать этого, весь текстиль лучше убирать на хранение в другую комнату.
Бытовые привычки, которые не всегда полезны и эффективны

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Убрав эти действия из графика уборки, вы сэкономите время для полезных дел.
А какие действия вы совершаете ежедневно? Напишите в комментариях, как они влияют на организацию вашего быта.
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