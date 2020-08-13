Современное жилье эконом-класса

Давайте поговорим о современной недвижимости в Москве. Я продолжаю выкладывать результаты коммерческих съемок нашего агентства , и сегодня у нас на очереди панельное жилье на окраинах столицы. Путешествуя по Европе, я часто задавался вопросом, почему «там» умеют строить красивые и удобные дома даже в сегменте эконом, а у нас застройщики только и могут что клепать всякие «копэшки» да П-44Т.







Пять дней мы с Колей снимали интерьеры шоурумов, холлов (их еще называют МОПами), фасадов и территории. Первое, на что я обратил внимание, что нет стыков между панелями. Панельный дом выглядит как монолит.







За последние годы я не раз встречал панельным дома с индивидуальными цветовыми схемами. Я не всегда разделяю вкусы архитекторов (в данном случае тоже), но рад, что у нас таки освоили технологию по производству «конструктора» с разным рисунком.







Здания образуют прямоугольник по периметру, окружая двор со всех сторон. Главное отличие от современных панельных микрорайонов — по проекту во двор не попадет ни один автомобиль. Такое правило характерно для жилья бизнес-класса, но для эконома я такое не встречал. Сразу вспомнились забитые дворы Северного Бутово.







В марте мы проводили аэрофотосъемку соседнего участка с промзоной, которую тоже планируют застроить домами. Сверху не Рублевка, конечно.







Еще интересная и не характерная деталь для эконома — это решетка для кондиционера, которая деликатно маскирует внешний блок и не портит фасад здания.

Ее особо и не заметно. Чтобы избежать разношерстности блоков, застройщик поступил просто — кондиционер входит в стоимость квартир и устанавливается во время строительства.Во всем комплексе нет ни одного балкона (кроме пожарной лестницы). Где людям хранить резину, велики, коляски и старые шкафы? Если только в приквартирном тамбуре.Квартиры, квартиры, квартиры, квартиры. Я уже привык жить в пятиэтажном сталинском доме и как-то с трудом могу представить себя в таком муравейнике. Хотя, когда вместо стройки, глины и луж во дворе будет красота и уют , возможно мое мнение изменится.Моя любимая часть этого комплекса — входные группы. Это красота, элегантность и лаконичность! Сюда нужно водить на экскурсию архитекторов и проектировщиков. Подъезды сквозные, можно сразу пройти во двор, при этом нет ни одной ступеньки при входе! Ни одной! Радость для пожилых людей и мам с колясками. Нет ступенек — нет убогих и громоздких пандусов.С другой стороны, если на улице случится даже маленький потоп, подъезды сразу зальет водой.Высота потолков под 4 метра. Есть места для хранения велосипедов и колясок.Чудо из чудес! Кстати, квартиры начинаются со второго этажа, все первые отданы под коммерческую недвижимость Ням )Напомню, это эконом класс. Пока, правда, в подъезд водят экскурсии для клиентов, и за его чистотой следят ответственные люди. Когда дом сдадут, и жильцы начнут завозить свою мебель и хлам, вся эта красота лифтов и темные стены подъезда могут изрядно пострадать.Лестничные пролеты простые, но при этом у меня ощущение, что я у брата в Германии. Всего три детали меняют ощущение: нормальная дверь, номер этажа и хорошие перила.Входные двери квартир. Выглядят в одном стиле, хотя все разные.Все квартиры продаются с отделкой (если я не ошибаюсь), но без мебели. Шоурумы представляют из себя небольшие филиалы Икеи.Даже в однушках все кухни нормальных размеров.Еще одна интересная деталь — увеличенный размер окон. Если обычно подоконник идет на уровне кухонной столешницы , то в этом комплексе все окна бо́льше.Вариант микроквартиры 22 м2.Санузел, который не хочется сразу переделывать. Мне довелось поснимать много разных жилых комплексов Москвы и Подмосковья, так что я знаю, что говорю.Вот такая панель, друзья.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)