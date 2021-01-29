Зачем невесту на Руси на пчелиный улей и другие обряды на зачатие

Не было на Руси такой свадьбы, где не желали молодым долгой совместной жизни и побольше детей. Если сегодня люди ограничиваются словами, то в древности проводили особые обряды, которые должны были помочь побыстрее зачать малыша. Некоторые ритуалы были весьма странными, но несмотря на это люди в них верили. Потому и семьи в старые времена насчитывали более 10 детей, особенно среди крестьян. Многие из этих обрядов сохранились и по сей день.
Что за роженица, которую девушки сами делали и прятали
Кукла-оберег Роженица в современном исполнении. /Фото: vashobereg.ru
Личная роженица. Звучит как-то неопределенно и странно, а означает на самом деле маленькую куколку-оберег. Именно так ее называли молодые женщины, я которые мастерили роженицу самостоятельно. Считалось что она может помочь зачатию, беспроблемному протеканию беременности и легким родам. Но чтобы куколка помогала, надо было правильно себя вести. Никто не должен был знать, что женщина сделала оберег. Роженицу мастерили в укромном месте и в таком же недоступном для чужих глаз месте хранили.
И еще: это была не просто куколка, которую как хочешь, так и сшей. Существовали определенные правила. Тело делали из деревянного чурбана, можно было взять связку соломы или бересты. Сверху надевалась юбочка, а на голову наматывался платок. К кстати, голова должна была быть обязательно белой, выполненной из ткани, набитой ватой. Также следовало подарить кукле красивый бюст, задрапированный красной тканью (материал набивки тот же). Под ним нужно было поместить так называемого ребеночка, обычно его роль исполнял маленький деревянный чурбачок. Перед тем как спрятать куколку, мастерица должна была сесть на нее и некоторое время посидеть, думая только о будущем материнстве.
Когда свадьбу играть да в опочивальню идти: лучшие месяцы
Славяне поклонялись богу плодородия Яриле. /Фото: clutch.ua
Это сегодня молодые выбирают время регистрации брака исходя из своих личных ощущений: когда могут приехать все гости, когда будет хорошая погода, дешевле нанять лимузин, свободен любимый ресторан и так далее. А раньше было по-другому. В древней Руси считалась, что для свадьбы, а, следовательно, и для зачатия ребенка есть лучшее и худшее время. Так вот лучшими месяцами всегда считались февраль и март. Большинство свадеб проходило именно в это время. Что касается зарождения новой жизни, то поскольку славяне верили в бога плодородия Ярилу, то для зачатия рекомендовалось использовать как раз не темное, а светлое время, утро или день. Чтобы Бог видел, что происходит в опочивальне. И не только видел, но и в дальнейшем защищал ребенка от бед и нечисти.
Обряды на зачатие – зерно, беременные женщины и малыши на коленях
По традиции и сегодня молодых осыпают рисом или цветочными лепестками. /Фото: westsharm.ru
Чтобы помочь молодой паре обзавестись первенцем, их посыпали зерном. Это делают и сегодня, но используют конечно не пшеницу или овес, чаще всего обычный рис и лепестки цветов. Зерно же в древности ассоциировалось с посевом, со входами. Наряд невесты расшивался символами богини Лады, это была покровительница материнства.
На свадьбу всегда приглашали беременных женщин, чтобы они «заразили» невесту своим приятным положением. Невесте на руки сажали маленького ребенка - это тоже должно было подействовать.
Кстати, обряды с зерном проводили не только во время свадьбы. Бездетные женщины использовали его целью забеременеть. Рано утром они шли на базар, покупали пшеницу и овес, при этом сдачу у продавца брать было нельзя. Вернувшись домой нужно было разложить зерно на бумаге белого цвета, зажечь свечу (обязательно красную) и совершать с ее помощью своеобразные движения по кругу над зернышками. При этом женщина должна была воображать, как в ее лоне появляется маленький ребенок. Проделав это, женщина выбирала самые крупные зерна, их нужно было закопать во дворе, а остальное отдать птичкам. Потом наступало самое интересное: если три зерна прорастали, то женщине можно было расслабиться и готовиться к беременности. Если же проросло одно или два, значит беременность будет, но не сразу. И самое ужасное, если всходов не было вообще. Это означало, что на женщине порча и забеременеть она вряд ли сможет.
Водой на порог плескать, ивовые венки по реке пускать, жену на улей сажать
Такой венок вряд ли бы подошел – через него пролезть невозможно. /Фото: 9ban.ru
Бездетные женщины готовы были на все, чтобы конец почувствовать себя беременной. Например, существовал обряд на пороге. Именно это место было переходом из мира семьи в мир внешний. Нужно было набрать полный ковш воды, встать на порог (обязательно правым коленом) и помолиться, попросив у небес ребенка. После этого женщина должна была выпить несколько глотков воды, оставшимися вымыть живот.
Да, люди верили в ритуалы, некоторым женщинам везло, и они становились матерями, некоторым нет. Поэтому существовал еще один обряд, который проводили те, у кого никак не получалось забеременеть. В пятницу следовало пойти к реке и найти самую красивую иву. Почему именно в пятницу: этот день считался днем богини Макоши. А она, как известно, во времена язычества покровительствовала женщинам. Нужно было сплести ивовый венок достаточного размера, чтобы можно было пролезть сквозь него. В это время женщина нашептывала заговор, в котором убеждала себя, что она беременна, так как через ивовый круг она прошла, богине помолилась, и теперь оставалось только ждать. Венок же пускали по реке.
Самым смешным ритуалом было усаживание бесплодной жены на пчелиный улей. Мужья свято верили, что посидев на жужжащем домике, внутри которого пряталась пчелиная матка, их женушка обязательно забеременеет.
Веревки, яйца и месяц в небе: старинные обряды
Узел на веревке символизировал плод в животе женщины. /Фото: cdn.pixabay.com
Существовали и другие обряды, например, веревка. Надо было взять веревочку (обязательно из натуральных материалов), дождаться полночи, сделать на ней узел и сказать, что это не узел, это плод завязывается. И пожелать, чтобы он держался и рос. Такую манипуляцию следовало делать не менее 40 дней подряд.
Не обошлось и без яйца. Оно всегда олицетворяло новую жизнь. Женщины пользовались этим и совершали такой ритуал: нужно было дождаться растущей Луны, собрать помет от курицы, которая исправно несет яйца. Дальше приглашался муж, поскольку обряд был совместный. Супруги должны были сесть лицом к лицу, и при зажженной свече прикоснуться руками к яйцу. Мужчина и женщина при этом шептали заговор, в котором говорилось о том что «вот оно яйцо, его снесла птица, а у нас обязательно будут свои детишки». Проводилась аналогия между желтком и ребенком в животе. И это ещё не всё. Закончив, следовало подложить яйцо под ту самую курочку, от которой брался помет. Оставалось только ждать. По поверьям должно было пройти не больше 3 недель (за это время вылупляются цыплята) и женщина беременела.
Обращались женщины и к небесам. Они ждали, когда появлялся молодой месяц, но это должен был быть обязательно четверг. Когда наступал этот час, женщина бежала к перекрестку, кланялась месяцу и просила у Господа ребенка. Но самое главное было не забыть, что после этого нельзя ни с кем разговаривать до восхода.
Официальная церковь считает многие обряды языческим суеверием, и на протяжении истории активно старалась изжить их. Но не получилось. Мало того, на территории России остались народы, которые живут как настоящие язычники, проводя обряды в священных рощах.
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