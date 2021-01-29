Зачем невесту на Руси на пчелиный улей и другие обряды на зачатие

Что за роженица, которую девушки сами делали и прятали

Кукла-оберег Роженица в современном исполнении. /Фото: vashobereg.ru

Когда свадьбу играть да в опочивальню идти: лучшие месяцы

Славяне поклонялись богу плодородия Яриле. /Фото: clutch.ua

Обряды на зачатие – зерно, беременные женщины и малыши на коленях

По традиции и сегодня молодых осыпают рисом или цветочными лепестками. /Фото: westsharm.ru

Водой на порог плескать, ивовые венки по реке пускать, жену на улей сажать

Такой венок вряд ли бы подошел – через него пролезть невозможно. /Фото: 9ban.ru

Веревки, яйца и месяц в небе: старинные обряды

Узел на веревке символизировал плод в животе женщины. /Фото: cdn.pixabay.com