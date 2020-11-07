Мировая война бронзового века: кто выиграл первую битву европейской истории 

Неожиданная находка

В 1996 году археологи-любители Ганс-Дитрих Боргвардт и его сын Рональд нашли несколько человеческих костей на берегу небольшой реки Толлензее в немецкой Померании. В 2008 году начались раскопки, благодаря которым выяснилось, что в эпоху бронзы на этой реке воевали тысячи солдат. Это первое известное сражение в Западной и Центральной Европе.

Раскопки на берегу Толлензе

За 8 лет кропотливого труда археологи и водолазы изучили два километра береговой линии. Они нашли 9000 костей, принадлежащих 125 различным людям. Поиски еще не закончены, раскопки ведутся каждый год. На одном из участков площадью 12 м² ученые выкопали полторы тысячи костей и 20 человеческих черепов.

Черепа и кости участников битвы

Рядом с останками археологи находили костяные и бронзовые наконечники стрел, дубинки и деревянные молоты. Из беглого анализа данных понятно, что на берегу Толлензе произошло грандиозное сражение, но кто, когда, а главное, за что здесь бился?

Бой за переправу

Радиоуглеродный анализ находок показал, что битва произошла в эпоху Бронзового века, между 1 300 — 1200 годами до нашей эры. Археологи уверены, что нашли лишь малую часть останков. По их мнению, число погибших измеряется в 700−800 человек. Всего сражалось до 4 тысяч бойцов. Выявили исследователи и причину массового побоища.



Европейские воины времен Бронзового века

Это огромное число не только для эпохи бронза, но и для Средневековья. Немецкий археолог Детлеф Янтцен писал:

«Событие, как полагают, произошло менее чем 100 лет спустя Троянской войны, произошедшей в 1184 году до нашей эры, что наводит на мысль о неожиданно широком распространении в те времена сложной социальной организации. Огромное достижение: и собрать всех этих людей из столь дальних мест в одном месте и организовать такую масштабную битву».

Карта находок на берегу реки Толлензе

В те времена Толлензе была более полноводной и широкой. В районе битвы археологи нашли сломанные столбы, два слоя деревянных пластов и следы песочной насыпи, что говорит о наличии там переправы. При этом построена она за 400 лет до сражения. Рядом с мостом удалось отыскать большие городища, богатевшие за счет торговли и пошлин, которые взимались с проходящих по переправе путников и караванов.

Деревянные дубинки против бронзовых мечей

Уникальность находок заключается и в том, что речной ил законсервировал оружие воинов, которое и отыскали археологи. Деревянные дубины и молоты стали настоящими сенсациями научного мира. Анализ костей показал, что большая часть ран нанесена бронзовыми клинками, но их не нашли.

Деревянный молот из Толлензе и последствия его применения

Видимо, победители собрали с поля боя все ценное, а тела врагов побросали в реку. В бою активно применялись и луки со стрелами. Использовались как бронзовые, так и костяные наконечники. У первых лучше бронебойность, но вторые при попадании в тело могли раскалываться, что приносило раненому дополнительные мучения.

Бронзовый наконечник стрелы, застрявший в черепе

Воины засыпали друг друга стрелами, а после бросились в рукопашную схватку, в которой главным оружием были дубины, копья и бронзовые мечи. Ученые провели изотопный анализ зубов участников сражения, который показывает какую воду и пищу употребляли их носители в детстве. Это служит геологическим маркером местности, где они выросли.

Стрела из кремня в кости

Оказалось, что все убитые пришли издалека, но откуда именно не выяснено. Изучив зубы 20 людей, исследователи пришли к выводу, что захватчики были своеобразной солянкой, которая собралась из разных мест Европы. А объединились они для завоевания переправы, которая несколько столетий кормила ее старых хозяев. Последующая история показала, что именно в сражении ковалась Европа, где войны вспыхивали по малейшему поводу. Например, из-за деревянного ведра, похищенного соседом.