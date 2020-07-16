Как стрелял советский боевой лазер

Русский «стилет» для танков НАТО

Учитывая успешные испытания боевых лазерных систем для нужд ПВО, ученые ЦКБ «Луч» в 1978 году превратившегося в НПО «Астрофизика» предприняли попытку создания боевой лазерной установки для ее использования против наземных целей. Конечно, испепелять танки и пехоту противника лазерным лучом никто не собирался. Для этого у лазера в то время просто не хватило бы мощности. Предполагалось, что в рамках проекта «Стилет» лазерная установка, размещенная на самодвижущейся платформе, будет выявлять на поле боя технику противника, вычислять ее оптические приборы и электронные блоки, поражая их точным выстрелом лазера. При этом важно отметить, что данная установка имела возможность поражать цели находящиеся на расстоянии до 7 километров, что превышало дальность выстрела танка, а также давало советским военным определенное преимущество. Фактически система «Стилет» могла ослеплять танкистов врага, выводить из строя электронику танка, делая его в современных условиях боя, бесполезной грудой метала. Две опытные установки данной системы были созданы в 1982 году, но в серию, к сожалению так и не пошли. Впоследствии разработка и испытания различных установок с применением боевых лазеров аналогичных первым комплексам «Стилет» и «Терра-3» продолжались вплоть до 1991 года, но затем из-за развала Советского Союза были прекращены. Возобновление работ по данному направлению, а также успешная поставка в войска мобильных установок с использованием боевых лазеров произошла уже в России с наступлением нового века.