8 многодетных папаш Голливуда, которых можно считать образцовыми отцами

Помните главных героев из фильмов «Папаша» и «Отец-молодец»? По воле случая они становятся биологическими отцами целой кучи отпрысков. Испытав первоначальный шок, многодетные папаши впоследствии находят удовольствие в заботе о своих детях. В реальной жизни эта киноистория, правда, с небольшими поправками, вполне осуществима. Среди знаменитостей Голливуда нашлось немало отличных отцов, которые смогли не только зачать детей, но и продолжили обеспечивать и принимать участие в повседневной жизни своих чадах.
Чарли Чаплин, 11 детей
Чарли чаплин фото с женой и детьми.
Этот мужчина прожил долгую (88 лет) и насыщенную жизнь. За это время он смог стать легендой мирового кинематографа и четыре раза жениться. От этих браков у него родилось 11 детей, которых он окружил заботой. Особый вклад в демографию семьи внесла последняя жена Уна О’Нил, которая подарила восемь отпрысков.
Способности к деторождению у актера сохранялись и в 70-летнем возрасте - именно тогда был зачат младший малыш. Все дети унаследовали от отца творческие таланты. Но наиболее известными стали Джеральдина Чаплин как киноактриса и Сидни Чаплин как театральный актер. Однако был еще один двенадцатый «политический» ребенок - несмотря на экспертизу крови, показавшую, что Чаплин не может быть биологическим отцом, суд присудил «политически несговорчивому» актеру отцовство и обязанность выплачивать ежемесячное пособие.
Эдди Мёрфи, 10 детей
Эдди Мёрфи и дети 2019
Свою бурную жизнь как отца Эдди начал с 1989 года, когда два года подряд становился папой от своих подруг. Потом Эдди несколько угомонился и последующие два года встречался с Николь Митчелл, пока пара не обручилось. И уже в браке было рождено пять наследников. Ну, а затем еще несколько внебрачных связей - и Эдди суперотец! Однако с бывшей солисткой Spice Girls Мелани Браун вышел конфликт. До рождения малыша актер попросил прессу не делать скоротечных выводов о его причастности к зачатию. Но вскоре экспертиза ДНК заставила признать Мерфи дочь. Тем не менее, Браун пожаловалась журналистам, что ее бывший любовник вовсе не интересуется ребенком и не принимает участия в его воспитании.
Мел Гибсон, 9 детей
Мел Гибсон с детьми
«Мне нравится быть отцом. Так ты становишься моложе. А еще это возможность начать жизнь сначала, разглядывая ее под другим углом» - говорил актер. В юности дебошир и бабник, после смертельной катастрофы он пересмотрел свои взгляды и стал католиком и примерным семьянином. В браке с Робин Мур у него родилось семеро детей. Однако, как говорится, седина в бороду - бес в ребро. Связь с русской
пианисткой Оксаной Григорьевой принесла актеру новую любовь, дочь Люсию и множество судебных исков. Неугомонная любовница и адвокаты практически обобрали знаменитость до нитки. Впрочем, творчески настроенный оптимист Гибсон не сдается. В 2017 году он обязан не только номинацией на премию «Оскар» за лучшую режиссуру, но и рождению девятого ребенка. А если учесть, что ему приписывают отцовство и двух детей Джоди Фостер (хорошей подруги актера и убежденной лесбиянки), то Мел Гибсон вполне может превзойти рекорд Чарли Чаплина.
Клинт Иствуд, 7 детей
Клинт Иствуд, семья
90-летний актёр и режиссер не только плодовит на «Оскары», но и на рождение детей. Он семь раз становился отцом, причем наследников ему подарили шесть разных женщин. Причем все из его отпрысков отличаются красотой и талантом, а порой и скромностью. Так, младший из сыновей, Скотт использует фамилию матери, чтобы не блистать родственной связью со знаменитым отцом. По его мнению, только врожденный талант сможет помочь ему добиться успеха в киноиндустрии. Старшая дочь, Кимбер, тоже дебютировала в кино, когда ей исполнилось двадцать пять. А вот Кайл избрал другую стезю - стал джазовым музыкантом и сочинил саундтреки к девяти картинам отца.
Талантом не обделена и Элисон - она и фотомодель, и дизайнер, и актриса, и певица. А вот дочь Морган, которую актер зачал, будучи шестидесяти шести летним мужчиной, пока еще в творческом поиске. Клинту Иствуду удалось невозможное - все его дети прекрасно ладят с отцом и между собой. Они помогают родителю в его творчестве и всячески поддерживают. Например, на премьеру фильма «Поезд в Париж», который срежиссировал их отец, собралось все многочисленное семейство.
Стивен Спилберг, 7 детей
Стивен Спилберг с семьей
Знаменитый режиссер и продюсер может похвастаться как внушительной фильмографией, но и содержательным перечнем наследников. Кроме первенца от брака с Эми Ирвинг и двоих приемных детей, у него есть трое биологических отпрысков от союза с актрисой Кейт Кэпшоу и удочеренная падчерица. Несмотря на свою звездную популярность, режиссер ведет себя как обычный папа обычных детей. Не так давно папарацци поймали его за записью на телефон концерта его наследников. Его дети Тео и Саша образовали музыкальную группу Wardell, выступление которой в Бруклине и посещал исполненный гордости отец. Однако, как говорится, маленькие детки - маленькие бедки. В прошлом году дочь Микаэла дала скандальное интервью, в котором заявила о своем желании стать финансово независимой. И все бы ничего, но девушка решила «извлекать пользу из своего тела» и стать порноактрисой.
Кевин Костнер, 7 детей
Кевин Костнер с первой женой и детьми
Этот многодетный папаша родил и воспитал семь детей. При этом времен промежуток между рождением самого младшего и самого старшего ребенком составляет четверть века. Как признался звездный папа, рождение уже пятого малыша заставило его задуматься о будущем. Его терзали вопросы о том, хватит ли ему жизненных сил увидеть взросление сына, его поступление в колледж, выпускной. Все-таки папа в возрасте - это другой, более осознанный взгляд на вещи.
Роберт Де Ниро, 6 детей
Роберт Де Ниро с детьми
В первом браке с афроамериканкой Роберт Де Ниро удочерил дочь жены, а также родил сына. Дрена впоследствии часто снималась со своим приемным отцом. А вот сын, хоть и стал актером, быстро разочаровался в профессии и выбрал стезю торговца недвижимостью. Следующими детьми стали близнецы от модели Туки Смит. Так как пара была уже в возрасте, то будущие родители прибегли к услугам суррогатной матери. Этим отцовством актер гордился и часто публично подчеркивал его. Возможно, именно новейшие достижения медицины помогли его и второй официальной жене - модели и бывшей стюардессе Грейс Хайтауэр - стать матерью его пятого и шестого ребенка в 43 и 56 лет.
Брэд Питт
Брэд Питт с детьми
Поговаривают, что именно нежелание заводить детей стало причиной расставания между Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом. А вот Анджелина Джоли смогла приманить известного актера не только своей красотой, но и обещанием создать большую крепкую семью. И именно пункт об опеке над детьми стал удерживающим фактором в этом союзе. Согласно ему, в случае измены Питта он лишается права видеться и участвовать в судьбе отпрысков. Сейчас у пары шестеро детей - трое приемных и три биологических. Долгое время эта семья являлась олицетворением благополучия, красоты и благотворительности. Однако развод, по версии Анджелины, из-за “разногласий в методах воспитания” все-же последовал.
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