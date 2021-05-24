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Почему в Нидерландах нет брошенных животных: «Собачья работа» для обитателей приютов


Почему в Нидерландах нет брошенных животных: «Собачья работа» для обитателей приютов

Считается, что уровень развития общества определяется во многом тем, как в нем относятся к братьям нашим меньшим. В России этот вопрос во многом является болезненным, поэтому имеет смысл посмотреть, как к беспризорным животным относятся в других странах. Особенно показателен опыт Нидерландов, где брошенных животных нет вообще. Голландские волонтеры, приезжающие в нашу страну, считают, что есть способ одновременно решить две задачи: найти применение бездомным животным и порадовать людей, нуждающихся в тепле и ласке. Похожие проекты успешно начинают реализовываться и у нас.


Интересный исторический факт: через несколько лет после выхода в свет прекрасного детского фильма «101 далматинец» приюты Америки были переполнены пятнистыми породистыми собачками. Дело в том, что, воодушевленные волшебной историей, люди массово захотели завести именно этих животных. Но на самом деле далматинцы – достаточно сложные по характеру, очень активные собаки. Их выводили для охоты, и содержать таких питомцев в квартирах бывает непросто, поэтому, разочаровавшись, многие хозяева решили эту проблему самым простым путем – избавились от собачек. Так фильм, который должен был воспитать в людях любовь к животным, привел к противоположным результатам.

После выхода известного фильма далматинцы на несколько лет стали самой популярной породой

После выхода известного фильма далматинцы на несколько лет стали самой популярной породой

 

Голландия, которая сегодня считается образцово-показательной в отношении питомцев страной, столкнулась с проблемой безнадзорных животных в полной мере еще в XIX веке. В те времена держать собаку дома считалось признаком хорошего тона – это говорило о высоком статусе семьи. В результате из-за огромного количества собак в стране разразилась эпидемия бешенства, после чего многие хозяева, испугавшись, избавились от животных, выбросив их на улицу. Разумеется, от этого стало только хуже. В XX веке численность животных удалось снизить, а в веке XXI были разработаны и эффективно заработали новые цивилизованные механизмы контроля за животными. В основу лег вопрос ответственности хозяев за «тех, кого они приручили».

Как и в примере с далматинцами, важнейшим звеном в проблеме оказались не сами животные, а люди. Во-первых, в Голландии, как и в большинстве стран, которые эффективно справляются с этим вопросом, большинство домашних животных не только зарегистрированы, но и стерилизованы (данная операция проводится бесплатно, а иметь животных для разведения могут только сертифицированные заводчики). Во-вторых, законодательство защищает права хвостатых и предусматривает штрафы и даже тюремные сроки для людей, не понимающих в полной мере своей ответственности. То есть хозяин не может выбросить животное на улицу или не оказать ему необходимую медицинскую помощь. За тем, чтобы животных не обижали, следит особая полиция - Animal Cops. Ну, и в-третьих, правительство поощряет прием в семью животных из приюта. Сделано это очень простыми экономическими мерами – введен высокий налог на породистых собак. После такого необычного шага очень быстро были «пристроены в добрые руки» около миллиона дворняжек.
Уличные собаки могут стать настоящей проблемой

Уличные собаки могут стать настоящей проблемой

 

Конечно, наводить порядок в относительно небольшой Голландии - это совсем не то же самое, что работать на наших бескрайних просторах. Провальный опыт Московской программы стерилизации бродячих животных это показал более чем наглядно. Однако иностранные волонтеры, которые приезжают в нашу страну, больше всего удивляются даже не тому, что у многих россиян бродячие животные вызывают негативные эмоции – это понятно, и во многом является как раз результатом неэффективности мер по регулирования их численности. Очень уж плохая статистика в нашей стране, например, по данным Росстата, в России в результате нападения бродячих собак с 2000 по 2010 год, погиб 391 человек (хотя по сравнению с 20 тысячами человек, умиравшими раньше ежегодно от бешенства в Индии, это еще не так страшно). Неправильно, по мнению иностранцев, мы пытаемся и заботиться о бродячих животных. Так, в Европе, если человек хочет помочь бездомным собакам, он не подкармливает их у подъезда, а идет в приют и берет на себя заботу о питомце, который до сих пор не смог найти хозяина. Это, кстати, намного сложнее, чем просто поделиться остатками еды.
Собаки могут подарить пожилым людям массу положительных эмоций

Собаки могут подарить пожилым людям массу положительных эмоций

 

Еще одной прекрасной идеей, пришедшей в нашу страну из Голландии, стал проект по «трудоустройству» дворняг. В нем участвуют обычно волонтерские организации, помогающие домам престарелых и детским домам. Одиноким старикам и детям очень не хватает любви и ласки, которыми их щедро могут наградить питомцы, недавно обретшие хозяев. Для подобного общения очень тщательно, по нескольким критериям, отбираются животные – они должны быть неагрессивными, здоровыми и хорошо реагировать на незнакомых людей. Для собак из приюта подбираются кураторы, имеющие хороший контакт с животными. Если собачки были недавно отданы в семью, то дается время на то, чтобы они хорошо узнали своих новых хозяев, а затем волонтеры вместе с «хвостатой командой» приезжают в гости к тем, кто особенно нуждается в них. По отзывам участников, после таких встреч пожилые люди чувствуют себя менее одинокими, общение с собаками поднимает им настроение и даже улучшает самочувствие.

Особенно радуются необычным гостям дети, не имеющие родителей. По мнению психологов, общение с животными способно исправить много проблем в детской душе, покалеченной жизненными обстоятельствами. Причем речь идет не о специальных собаках-терапевтах, а просто о добродушных животных из приюта, которые готовы общаться с людьми. Малышам очень полезно и просто потискать песиков, и научиться ухаживать за животными – расчесать, покормить, погулять с ними, держа поводок.
В других странах в дома престарелых привозят и различных экзотических животных

В других странах в дома престарелых привозят и различных экзотических животных

 

Подобные проекты, которые сейчас реализуются очень успешно во многих странах, действительно позволяют решить несколько проблем сразу - дети, старики, да и сами собачки получают огромную порцию положительных эмоций, а приютские животные, еще недавно слонявшиеся по улицам и представлявшие потенциальную угрозу, становятся «востребованными специалистами», делающими важное дело, отношение к ним меняется на глазах. В дальнейшем собаки, получившие такой опыт, легче пристраиваются в хорошие руки. Это прекрасный пример того, как не очень сложная в реализации и недорогая идея может принести ощутимую пользу всем участникам.

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Почему в Нидерландах нет брошенных животных: «Собачья работа» для обитателей приютов

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