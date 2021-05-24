Почему в Нидерландах нет брошенных животных: «Собачья работа» для обитателей приютов

Считается, что уровень развития общества определяется во многом тем, как в нем относятся к братьям нашим меньшим. В России этот вопрос во многом является болезненным, поэтому имеет смысл посмотреть, как к беспризорным животным относятся в других странах. Особенно показателен опыт Нидерландов, где брошенных животных нет вообще. Голландские волонтеры, приезжающие в нашу страну, считают, что есть способ одновременно решить две задачи: найти применение бездомным животным и порадовать людей, нуждающихся в тепле и ласке. Похожие проекты успешно начинают реализовываться и у нас.
Интересный исторический факт: через несколько лет после выхода в свет прекрасного детского фильма «101 далматинец» приюты Америки были переполнены пятнистыми породистыми собачками. Дело в том, что, воодушевленные волшебной историей, люди массово захотели завести именно этих животных. Но на самом деле далматинцы – достаточно сложные по характеру, очень активные собаки. Их выводили для охоты, и содержать таких питомцев в квартирах бывает непросто, поэтому, разочаровавшись, многие хозяева решили эту проблему самым простым путем – избавились от собачек. Так фильм, который должен был воспитать в людях любовь к животным, привел к противоположным результатам.
После выхода известного фильма далматинцы на несколько лет стали самой популярной породой
Голландия, которая сегодня считается образцово-показательной в отношении питомцев страной, столкнулась с проблемой безнадзорных животных в полной мере еще в XIX веке. В те времена держать собаку дома считалось признаком хорошего тона – это говорило о высоком статусе семьи. В результате из-за огромного количества собак в стране разразилась эпидемия бешенства, после чего многие хозяева, испугавшись, избавились от животных, выбросив их на улицу. Разумеется, от этого стало только хуже. В XX веке численность животных удалось снизить, а в веке XXI были разработаны и эффективно заработали новые цивилизованные механизмы контроля за животными. В основу лег вопрос ответственности хозяев за «тех, кого они приручили».
Как и в примере с далматинцами, важнейшим звеном в проблеме оказались не сами животные, а люди. Во-первых, в Голландии, как и в большинстве стран, которые эффективно справляются с этим вопросом, большинство домашних животных не только зарегистрированы, но и стерилизованы (данная операция проводится бесплатно, а иметь животных для разведения могут только сертифицированные заводчики). Во-вторых, законодательство защищает права хвостатых и предусматривает штрафы и даже тюремные сроки для людей, не понимающих в полной мере своей ответственности. То есть хозяин не может выбросить животное на улицу или не оказать ему необходимую медицинскую помощь. За тем, чтобы животных не обижали, следит особая полиция - Animal Cops. Ну, и в-третьих, правительство поощряет прием в семью животных из приюта. Сделано это очень простыми экономическими мерами – введен высокий налог на породистых собак. После такого необычного шага очень быстро были «пристроены в добрые руки» около миллиона дворняжек.
Уличные собаки могут стать настоящей проблемой
Конечно, наводить порядок в относительно небольшой Голландии - это совсем не то же самое, что работать на наших бескрайних просторах. Провальный опыт Московской программы стерилизации бродячих животных это показал более чем наглядно. Однако иностранные волонтеры, которые приезжают в нашу страну, больше всего удивляются даже не тому, что у многих россиян бродячие животные вызывают негативные эмоции – это понятно, и во многом является как раз результатом неэффективности мер по регулирования их численности. Очень уж плохая статистика в нашей стране, например, по данным Росстата, в России в результате нападения бродячих собак с 2000 по 2010 год, погиб 391 человек (хотя по сравнению с 20 тысячами человек, умиравшими раньше ежегодно от бешенства в Индии, это еще не так страшно). Неправильно, по мнению иностранцев, мы пытаемся и заботиться о бродячих животных. Так, в Европе, если человек хочет помочь бездомным собакам, он не подкармливает их у подъезда, а идет в приют и берет на себя заботу о питомце, который до сих пор не смог найти хозяина. Это, кстати, намного сложнее, чем просто поделиться остатками еды.
Собаки могут подарить пожилым людям массу положительных эмоций
Еще одной прекрасной идеей, пришедшей в нашу страну из Голландии, стал проект по «трудоустройству» дворняг. В нем участвуют обычно волонтерские организации, помогающие домам престарелых и детским домам. Одиноким старикам и детям очень не хватает любви и ласки, которыми их щедро могут наградить питомцы, недавно обретшие хозяев. Для подобного общения очень тщательно, по нескольким критериям, отбираются животные – они должны быть неагрессивными, здоровыми и хорошо реагировать на незнакомых людей. Для собак из приюта подбираются кураторы, имеющие хороший контакт с животными. Если собачки были недавно отданы в семью, то дается время на то, чтобы они хорошо узнали своих новых хозяев, а затем волонтеры вместе с «хвостатой командой» приезжают в гости к тем, кто особенно нуждается в них. По отзывам участников, после таких встреч пожилые люди чувствуют себя менее одинокими, общение с собаками поднимает им настроение и даже улучшает самочувствие.
Особенно радуются необычным гостям дети, не имеющие родителей. По мнению психологов, общение с животными способно исправить много проблем в детской душе, покалеченной жизненными обстоятельствами. Причем речь идет не о специальных собаках-терапевтах, а просто о добродушных животных из приюта, которые готовы общаться с людьми. Малышам очень полезно и просто потискать песиков, и научиться ухаживать за животными – расчесать, покормить, погулять с ними, держа поводок.
В других странах в дома престарелых привозят и различных экзотических животных
Подобные проекты, которые сейчас реализуются очень успешно во многих странах, действительно позволяют решить несколько проблем сразу - дети, старики, да и сами собачки получают огромную порцию положительных эмоций, а приютские животные, еще недавно слонявшиеся по улицам и представлявшие потенциальную угрозу, становятся «востребованными специалистами», делающими важное дело, отношение к ним меняется на глазах. В дальнейшем собаки, получившие такой опыт, легче пристраиваются в хорошие руки. Это прекрасный пример того, как не очень сложная в реализации и недорогая идея может принести ощутимую пользу всем участникам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии