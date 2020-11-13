7 «реальных» способов почистить матрас своими силами при помощи копеечных средств

Как вернуть к жизни грязный матрас.
Бывает так, что моешься в день по два раза, а на матрасе все равно появляются желтоватые разводы. Ну или кто-то любит пить кофе в постели. Как же избавить матрас от загрязнения без стресса и нервов. Мы подобрали 7 эффективных способов почистить матрас своими силами.
1. Проветривание
Регулярное проветривание матраса. | Фото: LiveInternet.
Пожалуй, одно из главных правил чистоты вашей постели - регулярное проветривание матраса. Недаром щепетильные японцы выставляют свои перины на балкон каждую неделю. Специалисты рекомендуют поступать также и нашим гражданам. Лучше всего делать это в теплые солнечные дни, ведь ультрафиолет является эффективным оружием против микробов.
Так что сами прячьтесь, а матрасы, наоборот, подставляйте под лучи. Если нет возможности вынести столь габаритный предмет на балкон, просто уберите постельное белье, снимите наматрасник и оставьте в комнате с открытым окном на 4-6 часов. Также время от времени переворачивайте матрас.
2. Борьба с запахами
Пищевая сода против неприятных запахов. | Фото: Ponedelnik.info.
Пищевая сода - отличный помощник в борьбе с неприятными запахами. Если чувствуете, что в спальне поселился несвежий запах, попробуйте почистить матрас содой. Просто рассыпьте порошок тонким слоем по периметру матраса, оставьте на несколько часов, а потом соберите при помощи пылесоса. Тоже самое стоит проделать и с другой стороной матраса. Сода «подтянет» на себя посторонние ароматы, и ваша перина вновь обретет свежесть.
3. Дезинфекция
Народное средство для дезинфекции матраса. | Фото: MyGuru - MyGuru.ru.
Еще одно доступное и экологичное средство, которое часто используется в уборке - уксус. Также, как и соду, его можно применять для удаления пятен и дезинфекции матрасов. Конечно, с полноценной химчисткой это не сравнится, но легкий косметический эффект - гарантирован. Итак, для профилактической чистки матраса возьмите бутылку с пульверизатором и смешайте в ней литр воды и пол чайной ложки столового уксуса. Содержимое бутылки следует равномерно распылить по поверхности, а затем потереть изделие жесткой щеткой, уделяя внимание бокам и швам. После этого оставьте матрас просохнуть в течение 40-60 минут и приступайте к чистке второй стороны.
Более концентрированный уксусный раствор можно использовать как пятновыводитель. Распылите немного жидкости на пятно и потрите его сухой чистой губкой, не надавливая на перину. Оставьте средство на 10-15 минут, а потом уберите остатки с помощью сухой тканевой салфетки. Учтите, что во время такой чистки поверхность матраса должна быть влажной, но не мокрой.
4. Пылесос
Чистка матраса при помощи пылесоса. | Фото: Матрасы Венето.
Пылесос - незаменимая вещь для ухода за матрасом. В идеале уборку с использованием пылесоса нужно проводить раз в одну-две недели. В процессе не забывайте уделять внимание боковым поверхностям изделия, а также швам, обычно именно там скапливается наибольшее количество пыли и мусора.
5. Пятновыводитель
Пятновыводитель из перекиси водорода. | Фото: helpsophia.ru.
Если на вашем матрасе уже присутствуют старые желтые пятна, используйте тяжелую артиллерию. Для приготовления сильнодействующего домашнего пятновыводителя смешайте две чайные ложки перекиси водорода с одной ложкой мыльной стружки. Готовую пасту нанесите на пятно и разотрите с помощью жесткой щетки, оставьте на пять минут, а потом протрите поверхность влажной тканью.
6. Сухая пена
Профессиональные средства для чистки матраса. | Фото: A Piece of Rainbow.
Если загрязнения мягкой мебели - не редкость для вашей семьи, купите специальное средство для уборки. Обычно, они выглядят как пена для бритья или порошок. Такие средства позволяют производить эффективную уборку и не мочить изделия. Если вы уже намочили матрас, вам придется дождаться его полного высыхания. Несмотря на то, что современные модели имеют синтетические наполнители, от влаги в них может появиться грибок и микробы.
7. Защита
Непромокаемый наматрасник. | Фото: OBYAVA.ua.
Ну, а тем, кто хочет сохранить свой матрас чистым и тратить минимум времени на уборку, есть смысл приобрести специальный наматрасник. Если у вас хороший матрас, выбирайте тонкий и непромокаемый «чехол». Он защитит изделие от жидкостей и органических загрязнений, а в летнюю пору еще и защитит от жары. Наматрасники легко стираются в машинке, быстро сохнут и стоят недорого.
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