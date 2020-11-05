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Нью-Йорк сегодня



Как известно, США и Нью-Йорк в частности ставят рекорды по заражениям коронавирусом. Как выглядит город сегодня? Несмотря на то, что все еще не закончилось, Нью-Йорк с каждым днем все больше напоминает тот город, который мы так любим. Что не может не радовать.

Нью-Йорк сегодня

Фотографии и текст samsebeskazal

1. Реклама Гуччи. Нолита.

Нью-Йорк сегодня

2. Велосипед с прицепом доставляющий продукты из магазина Whole Foods. Район Нолита.

Нью-Йорк сегодня

3. Пожарные. Нолита.

Нью-Йорк сегодня

4. Бездомный оккупировал вход в закрытый на время карантина магазин модной одежды в Сохо. Некоторые бездомные там лучше чем я одеваются :)

Нью-Йорк сегодня

5. Стулья и стена. Нолита.

Нью-Йорк сегодня

6. Велосипедистки. Нолита.

Нью-Йорк сегодня

7. Аэродинамичненько. Нолита.

Нью-Йорк сегодня

8. Двери закрытого бара на Малбери стрит. Ставшее уже легендарным заведение работает с 1908 года. Внутри снимали Крестного отца, Сопрано, Дони Браско и еще несколько фильмов.

Нью-Йорк сегодня

9. Цвет настроения желтый. Мужик купил пиццу.

Нью-Йорк сегодня

10. А это его автомобиль Триумф 1960 года.

Нью-Йорк сегодня

11. Уличный трафик. Нолита.

Нью-Йорк сегодня

12. Перед входом в пиццерию. Нолита.

Нью-Йорк сегодня

13. Девушка и фотограф. Нолита.

Нью-Йорк сегодня

14. В окне. Район Бауэри.

Нью-Йорк сегодня

15. Бездомные в ожидании открытия ночлежки. Бауэри.

Нью-Йорк сегодня

16. Много Эйр-Джорданов. Бауэри.

Нью-Йорк сегодня

17. У кафе. Бауэри.

Нью-Йорк сегодня

18. Чайнатаун Манхэттена.

Нью-Йорк сегодня

19. Мужчина на скамейке на Бродвее. Гарлем.

Нью-Йорк сегодня

20. Не такой как все.
Гарлем.

Нью-Йорк сегодня

21. Думал это живой ребенок, а оказалось статуя. Сидит на скамейке у Центрального парка напротив госпиталя Маунт-Синай.

Нью-Йорк сегодня

22. Бригада. Боро-парк.

Нью-Йорк сегодня

23. Старое здание управления полиции Нью-Йорка в Маленькой Италии. Теперь это жилой дом.

Нью-Йорк сегодня

 


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