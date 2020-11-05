Нью-Йорк сегодня

Как известно, США и Нью-Йорк в частности ставят рекорды по заражениям коронавирусом. Как выглядит город сегодня? Несмотря на то, что все еще не закончилось, Нью-Йорк с каждым днем все больше напоминает тот город, который мы так любим. Что не может не радовать.
Фотографии и текст samsebeskazal
1. Реклама Гуччи. Нолита.
2. Велосипед с прицепом доставляющий продукты из магазина Whole Foods. Район Нолита.
3. Пожарные. Нолита.
4. Бездомный оккупировал вход в закрытый на время карантина магазин модной одежды в Сохо. Некоторые бездомные там лучше чем я одеваются :)
5. Стулья и стена. Нолита.
6. Велосипедистки. Нолита.
7. Аэродинамичненько. Нолита.
8. Двери закрытого бара на Малбери стрит. Ставшее уже легендарным заведение работает с 1908 года. Внутри снимали Крестного отца, Сопрано, Дони Браско и еще несколько фильмов.
9. Цвет настроения желтый. Мужик купил пиццу.
10. А это его автомобиль Триумф 1960 года.
11. Уличный трафик. Нолита.
12. Перед входом в пиццерию. Нолита.
13. Девушка и фотограф. Нолита.
14. В окне. Район Бауэри.
15. Бездомные в ожидании открытия ночлежки. Бауэри.
16. Много Эйр-Джорданов. Бауэри.
17. У кафе. Бауэри.
18. Чайнатаун Манхэттена.
19. Мужчина на скамейке на Бродвее. Гарлем.
20. Не такой как все. Гарлем.
21. Думал это живой ребенок, а оказалось статуя. Сидит на скамейке у Центрального парка напротив госпиталя Маунт-Синай.
22. Бригада. Боро-парк.
23. Старое здание управления полиции Нью-Йорка в Маленькой Италии. Теперь это жилой дом.
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