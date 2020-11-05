Нью-Йорк сегодня

С нами не соскучишься!





Как известно, США и Нью-Йорк в частности ставят рекорды по заражениям коронавирусом. Как выглядит город сегодня? Несмотря на то, что все еще не закончилось, Нью-Йорк с каждым днем все больше напоминает тот город, который мы так любим







Фотографии и текст samsebeskazal



1. Реклама Гуччи. Нолита.







2. Велосипед с прицепом доставляющий продукты из магазина Whole Foods. Район Нолита







3. Пожарные. Нолита.







4. Бездомный оккупировал вход в закрытый на время карантина магазин модной одежды в Сохо. Некоторые бездомные там лучше чем я одеваются :)







5. Стулья и стена. Нолита.







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7. Аэродинамичненько. Нолита







8. Двери закрытого бара на Малбери стрит. Ставшее уже легендарным заведение работает с 1908 года.







9. Цвет настроения







10. А это его автомобиль Триумф 1960 года







11. Уличный трафик. Нолита.







12. Перед входом в пиццерию. Нолита.







13. Девушка и







14. В окне. Район Бауэри.







15. Бездомные в ожидании открытия ночлежки. Бауэри.







16. Много Эйр-Джорданов







17. У кафе. Бауэри.







18. Чайнатаун Манхэттена.







19. Мужчина на скамейке на Бродвее. Гарлем.







20. Не такой как все. Гарлем.







21. Думал это живой ребенок, а оказалось статуя. Сидит на скамейке у Центрального парка напротив госпиталя Маунт-Синай.







22. Бригада. Боро-парк







23. Старое здание управления полиции Нью-Йорка в Маленькой Италии. Теперь это жилой дом.











Как известно, США и Нью-Йорк в частности ставят рекорды по заражениям коронавирусом. Как выглядит город сегодня? Несмотря на то, что все еще не закончилось, Нью-Йорк с каждым днем все больше напоминает тот город, который мы так любим . Что не может не радовать.Фотографии и текст samsebeskazal1. Реклама Гуччи. Нолита.2. Велосипед с прицепом доставляющий продукты из магазина Whole Foods. Район Нолита . 3. Пожарные. Нолита.4. Бездомный оккупировал вход в закрытый на время карантина магазин модной одежды в Сохо. Некоторые бездомные там лучше чем я одеваются :)5. Стулья и стена. Нолита.6. Велосипедистки . Нолита.7. Аэродинамичненько. Нолита . 8. Двери закрытого бара на Малбери стрит. Ставшее уже легендарным заведение работает с 1908 года. Внутри снимали Крестного отца, Сопрано, Дони Браско и еще несколько фильмов.9. Цвет настроения желтый . Мужик купил пиццу.10. А это его автомобиль Триумф 1960 года . 11. Уличный трафик. Нолита.12. Перед входом в пиццерию. Нолита.13. Девушка и фотограф . Нолита.14. В окне. Район Бауэри.15. Бездомные в ожидании открытия ночлежки. Бауэри.16. Много Эйр-Джорданов . Бауэри.17. У кафе. Бауэри.18. Чайнатаун Манхэттена.19. Мужчина на скамейке на Бродвее. Гарлем.20. Не такой как все.Гарлем.21. Думал это живой ребенок, а оказалось статуя. Сидит на скамейке у Центрального парка напротив госпиталя Маунт-Синай.22. Бригада. Боро-парк . 23. Старое здание управления полиции Нью-Йорка в Маленькой Италии. Теперь это жилой дом.

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