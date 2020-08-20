Простой способ, который позволит избавиться от муравьев на участке

Муравьи на участке – это не те соседи, которых хочется видеть подавляющему большинству дачников. Избавиться от назойливых малышей может быть очень не просто. Печальная практика таковая, что в абсолютном большинстве случаев для этого придется задействовать весьма радикальные меры. Однако, без правильного подхода даже они не дадут должного результата и очень скоро муравьи могут вернуться.











Многие дачники рекомендуют использовать против муравьев селитру. Однако, достать ее не так уж просто. Кроме того, данное решение является далеко не самым удачным. Все потому, что в большинстве случаев муравьи устраивают свои колонии в корнях каких-то важных для самого дачника растений. А значит необходимо прибегать к помощи точечной обработки. Лучшим средством в этой области остается проверенный нашатырный спирт.







Способ поистине «дедовский». Опытные дачники пользуются им уже не одно десятилетие. Главное достоинство метода в том, что он не имеет и не оказывает негативных последствий на культурные растения. Для некоторых культур нашатырный спирт и вовсе является неплохой прикормкой! Он улучшает рост и развитие, а также отпугивает ряд других насекомых-вредителей, которые могут наносить ущерб корневой системе.

Все дело в парах спирта, которые крайне неприятны для муравьев. Разводить нашатырный спирт необходимо с обычной водой. Соотношение 1 доля спирта к 10 долям воды. Многие разводят на глаз, не сильно заморачиваясь на данный счет. Однако, злоупотреблять с долей спирта в воде также не стоит . Все должно быть аккуратно и в меру. Приготовленный раствор необходимо заливать в муравейник. Желательно сделать это так, чтобы вода прошла по всем каналам. Самое главное в данном вопросе сделать так, чтобы погибла королева муравьев. Только в этом случае удастся полностью уничтожить муравейник.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: