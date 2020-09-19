Что нужно не забыть сделать дачнику-любителю в сентябре

Если вы не считаете себя дачником, разбирающимся в садовых и огородных делах от А до Я, то вы можете ошибочно полагать, что с приходом сентября урожайные дела заканчиваются. Но это не совсем так.

Материал напомнит о 5 вещах, о которых не следует забывать в сентябре дачнику-любителю.





1. Продолжайте сбор плодов зимних сортов

2. Подкормите кусты и деревья

3. Проведите дезинсекцию

4. Произведите мульчирование крупных деревьев и кустарников

5. Сделайте санитарную обрезку

Зимние сорта яблок — невероятно вкусны.В сентябре убирают поздние сорта яблок, груш и слив. Собирать урожай нужно, начиная с нижних ветвей и постепенно переходя к верхним. Плоды зимних сортов обычно хорошо хранятся, поэтому стоит заранее побеспокоиться о зонах хранения.Покормите растения осенью.Крупные плодоносящие растения и почва под ними за весенне-летний период значительно изнашиваются и ослабевают и запас питательных веществ нуждается в обильном пополнении. Поэтому следует перед зимой произвести обильную прикорневую подкормку деревьев и кустарников.Важно! Осенью в грунт не вносят азотные удобрения, чтобы не провоцировать рост листвы и побегов. Упор нужно сделать на фосфорные и калийные подкормки. Отлично подойдут минеральные осенние комплексы, зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.Защита от вредителей.До того, как листва опадет с деревьев и кустов, а зимующие насекомые спрячутся в почву, в сентябре сад нужно обработать инсектицидами. Не стоит откладывать обработку на октябрь, так как основные вредители уже уйдут глубоко в землю.Важное дело в саду ранней осенью.Не следует оставлять приствольные круги деревьев и крупных кустов непрополотыми на зиму. За оставшееся до холодов время сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, подкопав корни или смазав листья гербицидом. После удаления растительных остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее торфом, опилками, перегноем или другим доступным материалом. В настоящее время в сети FixPrice продаются наборы для мульчирования, благодаря которым эту уходовую садовую процедуру сможет осилить даже стопроцентный новичок в делах огородных.Осенняя обрезка плодовых деревьев.Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники и удалите все засохшие и больные побеги. После этого можете сразу осуществить формирующую обрезку сада. Не забудьте о кустах клубники и в последний раз удалите усы и больные листья.