Как делают тайские «наркотики»

В декабре мы побывали на Пхукете, где, практически рискуя жизнью я отщелкал на минифотоаппарат (он же максисмартфон) репортаж, о том, как делают одно из самых популярных лакомств Королевства — банана пан кей.

Как видно — первая фотография сделана в скрытых условиях, чтобы проверить реакцию производителя.







Вроде бы Ми (мы потом познакомились) ничего не заметил и я небрежно помахивал смартфоном в районе груди в течение 3-4 минут, пока он был увлечен процессом. Из прекрасного, прикрытого от мух, скалапендр и прочих скорпионов ведра на раскаленную сухую сковороду наливается ровно большая капля теста и в руку (по правилам — правую) берется специальное приспособление — равнятель панкейка.02.Крутится эта специальная приспасоба по часовой стрелке. Не уверен, возможно в этот момент Ми что-то нашептывал. Толи заметил, что я фоткаю и тихо причитал: Ох, уж эти туристы. А может быть читал специальное заклинание, чтобы блин не пригорал. Кто их разберет, тайцев.03.Все, заготовка раскатана, в руках появляется банан и буквально за секунды он оказывается почикан на внешнюю поверхность панкейка. Внутренняя, напоминаю, жарится на сухой жарочной поверхности. То есть когда говорят, что в Тае народ очень безответственно относится к понятию времени — про жарильщиков панкейков этого не сказать.Тут сильно не замечтаешься — сгорит тесто, уйдет клиент, останутся голодными два брата и маленькая сестренка.04.Фотографируя в эти моменты процесс производства мой взгляд на самом деле фокусировался на одном из предметов на столе. Угадай на каком?05.Да, матьего, на этом тесаке слева. Вот почему я писал в начале, что рисковал жизнью. А тем временем половина банана на внешней стороне блина, искуссно раскидывается по поверхности, чтобы площадь нахлеста не была более 1/8 от общей площади окружности доли банана.06.Прошло всего минута-полторы, но у меня уже пот на лбу, я нервничаю, Полина прикрывает меня слева и чуть сзади. Я продолжаю фотографировать процесс поливания продукта шоколодным соусом.09.Отметь, какой хороший ход — сделать насадку сразу с тремя отверстиями. Получается быстро, элегантно и вообще.10Тесак продолжает лежать, прижимая тарелочку из под беляшов на ведре с тестом, а в руках иллюзиониста появляется новый инструмент, с помощью которого происходит заворачивание панкейка.11Начинать заворачивать надо со стороны Восхода солнца. Это старая традиция , которая насчитывает несколько десятков тысяч лет12Тесто панкейков более плотное, чем привычное для нас блинное, поэтому чтобы заворачивать было проще Ми вот этой лопаткой проводит ребром по будущей линии сгиба. Это существенно упрощает процесс. Хозяйке, что называется, на заметку.13Последние штрихи. Шоколадный соус на поверхность панкейка 14Все готово!15Этот панкейк мы закупили за день до отъезда домой и были очень счастливы, что он не произвел на нас какое-то сногсшибательное впечатление иначе предыдущие 2 недели отдыха были бы вычеркнуты из головы из-за растройства. А так — панкейк и панкейк. Может быть даже блинчики с мясом прикольней. Но тем не менее — будешь в Таиланде, обязательно попробуй это лакомство, чтобы составить свое мнение!