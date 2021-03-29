В Китае открыли ресторан, больше похожий на кирпичный муравейник

В Китае открыли ресторан-инсталляцию похожую на огромный кирпичный термитник (50% Cloud, Китай).

Ресторанный комплекс гармонично вписался в окружающий ландшафт (50% Cloud, Китай).

Архитекторы Cheng Chung Design воспользовались нестандартными формами зданий при оформлении входа в ресторан (50% Cloud, Китай).

Внутреннее пространство расширяет естественные изгибы экстерьеров кирпичных термитников (50% Cloud, Китай).

Большие кирпичные арки, высокие потолки и окна на крышах помогли создать особенный интерьер (50% Cloud, Китай).

Изогнутая стальная панель на входе и арт-объекты в залах добавляют художественный штрих пространству (50% Cloud, Китай).

Перед взором посетителей открывается фантастический интерьер ресторана (50% Cloud, Китай).

Цветущая зелень и оригинальные светильники оживляют атмосферу обеденной зоны (50% Cloud, Китай).

Каждый художественный предмет в ресторанном комплексе – это настоящее произведение искусства (50% Cloud, Китай). | Фото: archdaily.com.

В ресторане имеются уединенные зоны (50% Cloud, Китай).

Современная мебель гармонично вписалась в нестандартный интерьер ресторана (50% Cloud , Китай).