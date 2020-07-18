С нами не соскучишься!

7 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей АК24 февраля, 8:50
    Нож полезная вещь , но не пойму, какой смысл носить тесаки в городе ? Всю жизнь ношу ножи - повседневный -складишок (...Почему ножи у нас...
  • Maxim Yushkin21 февраля, 17:45
    «Высокий блондин в черном ботинке» вспомнился. :)Шпионские штучки ...
  • александр иванов21 февраля, 12:22
    Американцы великая нация, но что то наводит на мысль, что определенная часть этого отжата тем или иным способом с дру...Масштабы, потряса...

Распространенные ошибки при выведении пятен с одежды

Даже самые рачительные хозяйки совершают ошибки. Когда дело касается удаления пятен, ситуация может выйти из-под контроля в два счёта. Очень часто мы хотим, как лучше, а получается с точностью до наоборот. Материал расскажет о самых распространённых ошибках при попытках вывести пятно.

Ошибка №1: Постирать пуховик в горячей воде


Распространенные ошибки при выведении пятен с одежды

Многие считают вывести пятна грязи с пуховика получится, постирав его дорогим жидким средством в горячей воде (в стиральной машине в том числе). Скорее всего, пятна со стопроцентного полиэстера, из которого сделан верхний слой вашего пальто или куртки, отойдут. Но материал после стирки покроется новыми пятнами неизвестного происхождения. Дело в том, что пуховой слой внутри одёжки тоже простирнётся за компанию, и весь жир, содержащийся в нём (да-да, даже в качественной вещи в пуховом слое есть немного жира), выйдет на поверхность. А вот его без химчистки уже отстирать не получится.

Ошибка №2: Выброшенная вещь, с которой попытались вывести пятно от крови не холодной водой


Распространенные ошибки при выведении пятен с одежды Как только вы зафиксировали на предмете одежды пятно от крови, новое или старое, вещь нужно немедленно бросить в таз с очень холодной водой и оставить в нем на максимально длительное время. Пятна практически пропадут через время, а потом вещь нужно будет дополнительно постирать с использованием жидкого порошка в снова холодно воде.
Интересный факт. Кровь - это белок. От горячей воды она сворачивается и намертво въедается в волокна тканей. После воздействия горячей воды на пятно от крови, которому более часа, вещь останется только выбросить.

Ошибка №3: Стирка курток и темных вещей сухим порошком в режиме ЭКСПРЕСС-СТИРКА


Распространенные ошибки при выведении пятен с одежды Думаете, в этой куртке поработал профессиональный штукатурщик? Вовсе нет! Её всего лишь постирали сухим порошком в стиральной машине в режиме ЭКСПРЕСС. Дело в том, что быстрый режим стирки не предполагает адекватного полоскания. Сухой порошок в настоящий момент считается средством прошлого поколения и подходит только для стирки постельного белья при длительности режима стирки не менее двух часов. Белые пятна проступают на темных вещах после отжима в быстром режиме стирки с вероятностью 90 процентов. Разумеется, вещь спасет последующая стирка в горячей воде в жидком порошке при режиме стирки не менее часа. Но зачем так рисковать любимой вещью? Лучше не подвергать ее такому стрессу и изначально стирать вещи правильно. Важная деталь. Если вы зафиксировали светлые разводы на куртке после стирки в жидком порошке, дайте себе честный ответ на вопрос: а не стирали ли вы ее в режиме 45 минут? Поверьте, при таком, казалось бы, долгом режиме, полоскание все равно слишком короткое, даже после стирки в жидком средстве разводы проступят после полного высыхания изделия.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Распространенные ошибки при выведении пятен с одежды

И не забудьте:
Распространенные ошибки при выведении пятен с одеждыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх