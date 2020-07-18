Распространенные ошибки при выведении пятен с одежды

Даже самые рачительные хозяйки совершают ошибки. Когда дело касается удаления пятен, ситуация может выйти из-под контроля в два счёта. Очень часто мы хотим, как лучше, а получается с точностью до наоборот. Материал расскажет о самых распространённых ошибках при попытках вывести пятно.



Ошибка №1: Постирать пуховик в горячей воде

Ошибка №2: Выброшенная вещь, с которой попытались вывести пятно от крови не холодной водой

Ошибка №3: Стирка курток и темных вещей сухим порошком в режиме ЭКСПРЕСС-СТИРКА