Распространенные ошибки при выведении пятен с одежды

Даже самые рачительные хозяйки совершают ошибки. Когда дело касается удаления пятен, ситуация может выйти из-под контроля в два счёта. Очень часто мы хотим, как лучше, а получается с точностью до наоборот. Материал расскажет о самых распространённых ошибках при попытках вывести пятно.
Ошибка №1: Постирать пуховик в горячей воде
Многие считают вывести пятна грязи с пуховика получится, постирав его дорогим жидким средством в горячей воде (в стиральной машине в том числе). Скорее всего, пятна со стопроцентного полиэстера, из которого сделан верхний слой вашего пальто или куртки, отойдут. Но материал после стирки покроется новыми пятнами неизвестного происхождения. Дело в том, что пуховой слой внутри одёжки тоже простирнётся за компанию, и весь жир, содержащийся в нём (да-да, даже в качественной вещи в пуховом слое есть немного жира), выйдет на поверхность. А вот его без химчистки уже отстирать не получится.
Ошибка №2: Выброшенная вещь, с которой попытались вывести пятно от крови не холодной водой
Как только вы зафиксировали на предмете одежды пятно от крови, новое или старое, вещь нужно немедленно бросить в таз с очень холодной водой и оставить в нем на максимально длительное время. Пятна практически пропадут через время, а потом вещь нужно будет дополнительно постирать с использованием жидкого порошка в снова холодно воде. Интересный факт. Кровь - это белок. От горячей воды она сворачивается и намертво въедается в волокна тканей. После воздействия горячей воды на пятно от крови, которому более часа, вещь останется только выбросить.
Ошибка №3: Стирка курток и темных вещей сухим порошком в режиме ЭКСПРЕСС-СТИРКА
Думаете, в этой куртке поработал профессиональный штукатурщик? Вовсе нет! Её всего лишь постирали сухим порошком в стиральной машине в режиме ЭКСПРЕСС. Дело в том, что быстрый режим стирки не предполагает адекватного полоскания. Сухой порошок в настоящий момент считается средством прошлого поколения и подходит только для стирки постельного белья при длительности режима стирки не менее двух часов. Белые пятна проступают на темных вещах после отжима в быстром режиме стирки с вероятностью 90 процентов. Разумеется, вещь спасет последующая стирка в горячей воде в жидком порошке при режиме стирки не менее часа. Но зачем так рисковать любимой вещью? Лучше не подвергать ее такому стрессу и изначально стирать вещи правильно. Важная деталь. Если вы зафиксировали светлые разводы на куртке после стирки в жидком порошке, дайте себе честный ответ на вопрос: а не стирали ли вы ее в режиме 45 минут? Поверьте, при таком, казалось бы, долгом режиме, полоскание все равно слишком короткое, даже после стирки в жидком средстве разводы проступят после полного высыхания изделия.
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