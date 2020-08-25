Фильмы, похожие на Гарри Поттера

Даже спустя годы после выхода последнего фильма у Гарри Поттера есть верные последователи.
Фильмы и сериалы о приключениях, сдобренные основательной порцией магии и чудес, всегда найдут своего зрителя. Такой жанр называется фэнтези. Человек в любом возрасте, будь то седовласый старец или мальчишка лет десяти, никогда не откажется вообразить себя покорителем неизведанных земель, отважным героем с дерзкими планами, а кинематограф даёт возможность ощутить эмоции подобного типа в полной мере. Ведь в кинолентах самые обыкновенные люди вдруг обнаруживают в себе незаурядные таланты и становятся участниками удивительных событий, спасителями миров и народов. Одним лучших примеров, покоривших сердца миллионов, стал Гарри Поттер – обычный мальчишка с необычной судьбой. Но существует ещё немало киноисторий наподобие этой, рассказанных в различных фильмах и сериалах, которые вдохновят, заставят мечтать и верить в чудеса, а также сопереживать героям, ведущим вечную битву во имя добра и любви. Итак, перед вами список из 10 фильмов, похожих на «Гарри Поттера».
1. Фантастические твари и где они обитают (2016, 2018)
Источник: twizz.ru Режиссёр: Дэвид Йейтс. Очередная магическая сага, вышедшая из-под пера Дж. К. Роулинг, нашла своё воплощение на экране. Невзрачный юноша с неказистым чемоданчиком прибывает на судне в Нью-Йорк и устраивает настоящий переполох в мегаполисе. Молодой человек оказывается зооволшебником, а его дорожная сумка просто кишит мистическими существами, периодически устраивающими вылазки в город, и без того полный напряжения из-за конфликта магов и немагов. На настоящий момент этот проект представляет собой дилогию. Вторая серия под названием «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» погружает в историю борьбы мира волшебства с силами тьмы в лице мага Грин-де-Вальда. Выпуск третьей части запланирован на 2021 год.
2. Властелин колец (2001-2003)
Источник: twizz.ru Режиссёр: Питер Джексон. Кинотрилогия включает в себя фильмы «Властелин колец: Братство Кольца», «Властелин колец: Две крепости», «Властелин колец: Возвращение короля». Тёмный гений Саурон решил поработить человеческий род, а также не дать мирно жить эльфам и гномам. Создал он кольцо, которое обладало невиданной силой, но лишился его в одном из сражений. Спустя годы драгоценность попала в руки хоббита Фродо. Волшебник Гэндальф, друг юноши, догадывается, что это очень опасная находка, ведь зло во главе с Сауроном жаждет отыскать пропажу и посеять на земле хаос. Единственной возможностью остановить тёмные силы является уничтожение кольца в огне Роковой горы. Фродо вместе с группой единомышленников решает отправиться в опасное путешествие, чтобы выполнить миссию.
3. Хроники Нарнии (2005-2010)
Источник: twizz.ru Режиссёры: Эндрю Адамсон, Майкл Эптед. Из семи повестей, написанных в жанре фэнтези британцем Клайвом Стэйплзом Льюисом, экранизировано пока только три: «Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Принц Каспиан», «Покоритель зари». Четвёртая часть «Серебряное кресло» уже много лет пытается выйти в свет, и возможно 2020 год подарит ей такую возможность. В основе сюжета цикла приключения четырёх детей семейства Певенси. Люси, Эдмунд, Питер и Сьюзен получают уникальную возможность посредством платяного шкафа из скучной реальности попасть на просторы волшебной страны Нарнии. Её территория наполнена удивительными существами и магией. Здесь детям придётся участвовать в вечном противостоянии добра и зла и внести весомый вклад в воцарение мира, и именно сюда они будут возвращаться ещё не раз.
4. Лабиринт Фавна (2006)
Источник: twizz.ru Режиссёр: Гильермо дель Торо. Юная Офелия приезжает в испанскую глубинку. Здесь обосновался её отчим, капитан Видаль. Мужчина активно поддерживает диктатуру Франко и проводит операции по уничтожению повстанческих групп. Он с нетерпением ожидает прибытия материи Офелии: женщина в скором времени должна подарить ему наследника, а судьба падчерицы его мало интересует. Любознательная и мечтательная девочка обнаруживает в глуши развалины древнего лабиринта, а чуть позже знакомится и с его таинственными обитателями. Офелия, большая поклонница сказочных историй, оказывается вовлечена в одну из них и сыграет в ней главную роль.
5. Перси Джексон (2010-2013)
Источник: twizz.ru Режиссёры: Крис Коламбус, Тор Фройденталь. По циклу романов американца Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы» снято два фильма: «Перси Джексон и Похититель молний», а также сиквел «Перси Джексон: Море чудовищ». Подросток Перси узнаёт невероятную правду о своём происхождении. Оказывается, он – полубог. Его мать – обычная смертная, а вот отцом является сам Посейдон. Однако это открытие приносит юноше лишь массу проблем. Во-первых, могущественный Зевс обвинил его в похищении молний, во-вторых, мать утащил в своё царство Аид, в-третьих, его постоянно атакуют мифические существа. Перси придётся изрядно потрудиться, чтобы не прогневить богов и вернуть молнии на Олимп, а родного человека – в мир живых.
6. Голодные игры (2012-2015)
Источник: twizz.ru Режиссёры: Гэри Росс, Френсис Лоуренс. По романам Сьюзен Коллинз снята трилогия, включающая картины «Голодные игры», «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница», причём последний фильм разделён на две полноценные части, представленные зрителю в 2014 и 2015 годах. В постапокалиптическом государстве Панем регулярно проводится турнир под названием Голодные игры. Каждый дистрикт страны отправляет на шоу подростков, юношу и девушку, которым предстоит принять участие в соревнованиях на выживание. Жестокое зрелище, где лавры победителя пожнёт лишь один человек, транслируется на весь Панем. В новом сезоне волею судеб на турнир попадает юная Китнисс Эвердин. Отважная и отчаянная девушка изменит правила игры раз и навсегда.
7. Хоббит (2012-2014)
Источник: twizz.ru Режиссёр: Питер Джексон. «Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств» – составные части ещё одной кинотрилогии от новозеландца Питера Джексона. Хоббит Бильбо Бэггинс вливается в стройные ряды гномов, держащих путь на Одинокую гору. Их предводитель, король в изгнании Торин Дубощит, всерьёз вознамерился разыскать отца, отвоевать принадлежащие гномам территории, вступив в сражение с драконом Смаугом, но, чтобы добраться до огнедышащего монстра, отряду предстоит преодолеть немало препятствий и встретить на своём пути нечисть разного толка. Бильбо же будет вознаграждён особым знаком судьбы: в его руках окажется Кольцо Всевластия.
8. Звёздная пыль (2007)
Источник: twizz.ru Режиссёр: Мэттью Вон. Юноша Тристан вместе с отцом живёт в крошечной английской деревеньке, отделённой от всего остального мира стеной. Он влюблён в самую красивую девушку, и чтобы завоевать её сердце, торжественно обещает достать звезду, только что упавшую с неба. Правда, опустилось небесное тело за пределами поселения, а значит главному герою придётся нарушить правила и сделать шаг за древнюю стену и вступить во вселенную, наполненную магией и волшебством. Молодого человека ожидают встречи с пиратами и ведьмами, принцами и единорогами. Он узнает о тайне собственного рождения, а также обретёт настоящую звёздную любовь.
9. Дом странных детей мисс Перегрин (2016)
Источник: twizz.ru Режиссёр: Тим Бёртон. Дедушка Джейкоба погибает при весьма загадочных обстоятельствах. Перед смертью он просит юношу посетить таинственный остров, о котором рассказывал множество невероятных историй, которые, казалось, напоминали больше сказки, чем реальные события. В том загадочном местечке проживали дети с необычными способностями: умением летать, управлять огнём и пчёлами, оставаться невидимыми, оживлять предметы. Джейкоб решает исполнить последнюю просьбу деда и отправляется на остров, где неожиданно для самого себя находит пансионат с одарёнными детьми. Они нуждаются в помощи юноши, ведь он один из них, и его сила — одна из самых значимых.
10. Бесконечная история (1984)
Режиссёр: Вольфганг Петерсен. В жизни десятилетнего Бастиана очень много трудностей. Он недавно потерял мать, отец требует от него ответственности, а одноклассники регулярно издеваются над мальчишкой. Единственной отдушиной для ребёнка становится чтение. В одной из букинистических лавок Бастиан находит старинную книгу. Он забирает её на время, чтобы с увлечением окунуться в очередную историю. В ней угроза нависла над страной под названием Фантазия. Её в ближайшее время должна захватить пустота. Для спасения жителей необходимо найти лекарство для слабеющей императрицы. Мальчик-воин Атрейю отправляется на поиски микстуры, но неожиданно выясняется, что спасти Фантазию способен лишь читающий книгу Бастиан.
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