Фильмы, похожие на Гарри Поттера

Даже спустя годы после выхода последнего фильма у Гарри Поттера есть верные последователи.



Фильмы и сериалы о приключениях, сдобренные основательной порцией магии и чудес, всегда найдут своего зрителя. Такой жанр называется фэнтези. Человек в любом возрасте, будь то седовласый старец или мальчишка лет десяти, никогда не откажется вообразить себя покорителем неизведанных земель, отважным героем с дерзкими планами, а кинематограф даёт возможность ощутить эмоции подобного типа в полной мере. Ведь в кинолентах самые обыкновенные люди вдруг обнаруживают в себе незаурядные таланты и становятся участниками удивительных событий, спасителями миров и народов. Одним лучших примеров, покоривших сердца миллионов, стал Гарри Поттер – обычный мальчишка с необычной судьбой. Но существует ещё немало киноисторий наподобие этой, рассказанных в различных фильмах и сериалах, которые вдохновят, заставят мечтать и верить в чудеса, а также сопереживать героям, ведущим вечную битву во имя добра и любви. Итак, перед вами список из 10 фильмов, похожих на «Гарри Поттера».



1. Фантастические твари и где они обитают (2016, 2018)

2. Властелин колец (2001-2003)

3. Хроники Нарнии (2005-2010)

4. Лабиринт Фавна (2006)

5. Перси Джексон (2010-2013)

6. Голодные игры (2012-2015)

7. Хоббит (2012-2014)

8. Звёздная пыль (2007)

9. Дом странных детей мисс Перегрин (2016)

10. Бесконечная история (1984)