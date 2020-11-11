Самые необычные пабы мира

Есть люди, которые любят повторять: место не важно, главное — компания. Конечно, в окружении друзей любое заведение становится почти родным. Но представьте себе, что вы оказались в одном из этих нереальных пабов…
Sunland Baobab
Идете вы по улице и видите дерево. Большое, да, но все же просто дерево. Вы решаете обойти его и рассмотреть могучий ствол со всех сторон и совершенно неожиданно натыкаетесь на дверь. А за дверью — бар. Да, в Южной Африке и не такое бывает.
Mr. Fogg`s
Этот лондонский бар определенно переехал к нам из Викторианской эпохи. Вас точно примут за своего, если вы вдруг достанете монокль и начнете называть собутыльников не иначе как «старина». Бар назван именем главного героя эпохального произведения «Вокруг света за 80 дней» и является излюбленным местом современной английской знати. В частности, заведение очень любит принцесса Евгения Йоркская и светская львица Пиппа Миддлтон.
H.R. Giger Museum Bar
Фанаты фантастических артов и внеземных граффити, этот бар — для вас. Швейцарский художник-сюрреалист, который придумал того самого Чужого, теперь может похвастаться целым баром-музеем. Разумеется, интерьеры бара в стиле Гигера — абсолютно взрывные и совершенно инопланетные.
Hospitalis
Вы будете сидеть на креслах, стилизованных под инвалидные, окружать вас будут симпатичные медсестры и медбратья в белоснежных халатах, а местного «боярского» вам принесут в колбе.
Icebar
В ледяном-ледяном отеле на севере Швеции в городке Юккасъярви открыли ледяной-ледяной бар. Стулья, барная стойка, пол, потолок — все из замороженной воды. Чтобы не замерзнуть, пить придется быстро и много.
ION Hotel Northern Lights Bar
Совершенно невероятный паб в Исландии с панорамным видом на северное сияние.
Lebua Sky Bar
В тайском баре Sky Bar коктейли мешают на высоте 820 футов, а это, на секундочку, вполовину выше, чем Empire State Building. Так что, если вы боитесь высоты, лучше в этом месте не выпивать.
Imagine Punta Cana
Этот бар в Доминиканской Республике придется по душе любителям отрываться по-настоящему первобытно. Все помещения питейного заведения находятся под землей, внутри пещер. Здесь посетителей не только накачивают качественным алкоголем, но и предлагают культурную программу: в баре часто проходят концерты рок-групп и выступают известные диджеи.
The Glade
В Лондоне попасть в магический лес совершенно реально. Стоит только наведаться в The Glade.
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