Самые необычные пабы мира

Есть люди, которые любят повторять: место не важно, главное — компания. Конечно, в окружении друзей любое заведение становится почти родным. Но представьте себе, что вы оказались в одном из этих нереальных пабов…



Sunland Baobab

Mr. Fogg`s

H.R. Giger Museum Bar

Hospitalis

Icebar

ION Hotel Northern Lights Bar

Lebua Sky Bar

Imagine Punta Cana

The Glade