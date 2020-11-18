С пользой для хозяйства: на что способна силиконовая смазка

Практика показывает, что многие хозяева и автомобилисты недооценивают полезность силиконовой смазки. Происходит это в первую очередь потому, что не все люди знают о свойствах данного вещества. Самое время исправить эту досадную несправедливость и узнать какими конкретно качествами обладает силиконовая смазка.
Особенно полезна смазка в машине. /Фото: ekskursii-po-vatikanu.ru.
Силиконовая смазка – лучший помощник в хозяйстве. Она пригодится хозяину на самых разных фронтах работ: в гараже, на даче, в автомобиле и в квартире. Все потому, что силиконовая смазка обладает широким перечнем полезных свойств. На самом деле перечень возможных применений ограничивается фантазией мастера.
Можно легко заливать в укромные места. /Фото: drive2.com.
К главным достоинствами силиконовой смазки стоит отнести высокую адгезию (способствует прилипанию), высокую гидрофобность (отталкивает влагу), а также достаточно высокую текучесть, что особенно полезно при необходимости залить смазку в какие-то труднодоступные места. Например, в замочные щели. Смазка положительным образом влияет на теплоотдачу, она не горит, не проводит электрический ток и способна выдерживать перепады температуры от -40 до +250 градусов по Цельсию.
Вещь исключительно полезная в хозяйстве. /Фото: drive2.com.
Силиконовая смазка может быть эффективно использована для сохранения и защиты резиновых элементов, она позволит временно смягчить резину, а также выступает защитным средством от ржавчины. Вещество отлично подходит для возвращения подвижности различным узлам (замкам, петлям). Ее же можно использовать для временной герметизации каких-то вещей, например, для защиты часов от воды. Самое широкое применение силиконовая смазка находит в зимнее время, так как позволяет предотвращать примерзание различных элементов конструкции друг к другу.
Дома тоже пригодится. /Фото: ya.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии