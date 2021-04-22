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Что делать, если чеснок желтеет на грядке

Поздняя весна и начало лета – период, когда огород радует глаз всеми оттенками изумрудной свежей зелени. Жара ещё не вступила в свои права, и природа наслаждается свежестью, обилием влаги и солнца. Но вот грядка озимого чеснока может огорчить вас появлением желтизны на перьях.

Если ваш чеснок желтеет на грядке – это явный признак неблагополучия, и для спасения урожая нужно принимать самые решительные меры.

Что делать, если чеснок желтеет на грядке

Чеснок пострадал от заморозков


Благополучная зимовка чеснока зависит от сроков его высадки в грунт, заглубления и укрытия на зиму. Листья могут пожелтеть, если:

осенью вы посадили его слишком рано, и зубчики пошли в рост – не следует высаживать его раньше середины октября;
посадка была слишком мелкой, на глубину меньше 5 см;
вы не укрывали на зиму грядку компостом или торфом.
Кроме того, на чеснок могли негативно повлиять весенние заморозки. Чтобы восстановить его жизнестойкость, обработайте грядки раствором биостимулятора – Эпина, Циркона или аналогичного препарата.

Влажная или пересушенная почва



Чеснок одинаково чувствителен как к пересушиванию, так и к чрезмерному увлажнению почвы на грядке. Это следует учитывать ещё во время высадки растений в грунт, устроив высокую грядку, которая даже в случае обильных и частых осадков позволит сохранить корни чеснока от переувлажнения.
Ну и, конечно, необходим регулярный полив, который обеспечит посадки необходимой влагой.
Кроме того, не следует забывать о необходимости рыхления грядки. Если почва взялась плотной коркой, к корням поступает недостаточно кислорода. Это тоже может послужить причиной пожелтения листьев. Не забывайте рыхлить чесночную грядку раз в неделю, разбивая корку на грунте.

Недостаток азотных соединений



Часто пожелтение листьев, особенно в период активной вегетации, связано с недостатком азотных или калийных соединений. Если перед посадкой в почву не была внесена соответствующая подкормка, сделать это можно и сейчас. Проделайте в междурядьях бороздки, просыпьте их гранулами комплексного удобрения и заделайте в землю, после чего обильно полейте всю грядку.

Что делать, если чеснок желтеет на грядке
Не менее эффективной является подкормка органикой. Приготовьте травяной настой, залив измельчённую траву кипятком. Неплохо будет добавить в настой немного дровяной золы и полученной смесью полить грядки чеснока.

Грибок в почве



Грибковые заболевания угнетающе действуют на обменные процессы, поэтому перед высадкой обязательно следует обработать зубчики розовым раствором марганцовки, поместив их туда не больше, чем на 20 минут. Ещё лучше, если вместо марганцовки взять Фитоспорин, Максим или другой подходящий фунгицидный препарат для растений. При пожелтении листьев и загнивании корней дезинфицирующим раствором следует пролить грядки, если обработка не была выполнена осенью.

Вредители чеснока



Несмотря на резкий запах и обилие летучих соединений, отпугивающих большинство насекомых, некоторые вредители приспособились и к этим условиям. Так, наиболее часто на чеснок нападает луковая муха, отпугнуть которую можно, если:
высеять в междурядьях морковь, запаха которой муха не переносит (одновременно защитив и морковь от её вредителей чесночным запахом);
припудрить грядку порошком из смеси дровяной золы и табачной пыли; опрыскать растения раствором соли, взяв 200 граммов на ведро воды.Но с нашествием луковой мухи справиться несложно, а вот стеблевая луковая нематода – враг очень опасный. Этот червь может выжидать в почве до десяти лет, не потребляя пищи и воды. Учуяв чеснок или лук, он прогрызает днище луковицы и проникает в стебель, при этом листья начинают желтеть и скручиваться. Луковица снизу покрывается белой или розовой слизью, а корни сгнивают.

Что делать, если чеснок желтеет на грядке
Обнаружив на грядке нематоду, следует немедленно вырвать и уничтожить все растения, лучше всего сжечь, и в течение нескольких лет не использовать этот участок под чеснок или лук. Для профилактики заражения нематодой зубчики перед посадкой нужно обработать раствором обычной соли (3%), поместив их туда при комнатной температуре примерно на полчаса.
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