Как приготовить идеальную пасту: 5 рецептов, после которых захочется добавки

Чтобы полакомиться пастой, совсем необязательно заказывать её в ресторане или в специализированном кафе. Достаточно просто воспользоваться парочкой советов и рецептами и приготовить это блюдо самостоятельно без лишних затрат.
Чтобы приготовить идеальную пасту в домашних условиях, вам необходимо выбрать макароны исключительно из твёрдых сортов пшеницы. Способ приготовления и подобная инструкция указаны на упаковке. Но тем не менее, несмотря на это, существует ещё один маленький лайфхак, благодаря которому вы получите идеальные макароны для приготовления пасты.
Варить их нужно исключительно в глубокой просторной кастрюле и большом количестве воды, которую стоит подсолить после закипания, а затем уже постепенно добавлять в кипящую воду макароны, аккуратно помешивая их.
Важно! не стоит накрывать кастрюлю крышкой.
Также не стоит забывать о соусах. Ведь они играют важную и ключевую роль в приготовлении этого блюда. Как правило, к пасте подходит абсолютно любой соус: грибной, чесночный, томатный, песто, мясной, ореховый, рыбный, овощной, сливочный и другие.
1. С грибами и шпинатом
Паста с грибами и шпинатом. \ Фото: google.com.ua.
Любите грибы и макароны? Тогда это блюдо однозначно придётся вам по вкусу. Выбирайте любые грибы, сочетайте их со шпинатом и тёртым сыром, приправляйте ароматными специями и подавайте к столу.
Ингредиенты:
• Макароны фигурные или спагетти - 300 г;
• Грибы (любые на ваш вкус) - 0,5 кг;
• Шпинат - 150 г;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Масло сливочное - 40 г;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 6-7 стебельков;
• Лимон - 1 шт.
А как вам такое блюдо? \ Фото: belnovosti.by.
Способ приготовления:
• Воду довести до кипения, а затем подсолить;
• Аккуратно всыпать макароны и отварить до полуготовности так, как написано на упаковке;
• Часть жидкости слить в стакан;
• Макароны откинуть на дуршлаг;
• Шпинат вымыть, просушить и нарезать;
• Грибы тщательно вымыть;
• Просушить и нарезать равномерными кусочками;
• Обжарить на оливковом и сливочном масле масле до лёгкой золотистой корочки;
• Поперчить, посолить и перемешать;
• Затем к грибам добавить макароны;
• Влить 0,5 стакана воды из-под макарон;
• Перемешать и тушить, слегка помешивая 5-7 минут;
• После добавить нарезанный шпинат;
• Готовить 2-3 минуты;
• Сбрызнуть лимонным соком и добавить цедру тёртого лимона;
• Перемешать и протушить 3-4 минуты;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной петрушкой.
2. С овощами
Макароны с овощами. \ Фото: foodandmood.com.ua.
Ещё один оригинальный рецепт – паста с овощами. Тем более, когда сейчас сезон в самом разгаре, то почему бы не попробовать приготовить что-то подобное?
Ингредиенты:
• Спиральки - 200 г;
• Баклажаны небольшого размера - 1 шт;
• Морковь небольшого размера - 1 шт;
• Лук красный - 1 небольшая головка;
• Перец болгарский - 1 шт;
• Цукини небольшого размера - 1 шт;
• Паста томатная - 100 г;
• Помидоры мелкие (можно черри) - 5-6 шт;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Соль - по вкусу;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Смесь сухих трав - 0,5 ч.л;
• Базилик зелёный - 3-4 листочка.
Спиральки с овощным гарниром. \ Фото: keephealthyliving.com.
Способ приготовления:
• Спиральки отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами;
• Овощи вымыть, очистить и нарезать тонкой полоской (или кубиками);
• Обжарить на масле 5-7 минут;
• Затем посолить, поперчить, добавить пропущенный через пресс чеснок, сухие травы, томатную пасту;
• Аккуратно перемешать, добавить немного воды и готовить ещё 6-8 минут;
• Готовые овощи смешать с отваренными макаронами;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и мелко рубленными листочками базилика.
3. Карбонара
Карбонара. \ Фото: google.com.
Секрет идеальной пасты Карбонара – это вкусный и идеально подобранный набор ингредиентов, который придаёт блюду тот самый яркий и насыщенный вкус.
Ингредиенты:
• Спагетти - 150-200 г;
• Бекон - 8-10 полосок;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Яйца - 2 шт;
• Сливки жирные - 0,5 стакана;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Спагетти Карбонара. \ Фото: bigzz.by.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до полуготового состояния;
• Бекон нарезать мелкими кусочками;
• И обжарить на сухой раскалённой сковороде до образования хрустящей корочки;
• После переложить на блюдо, застеленное бумажными полотенцами;
• Лук очистить и измельчить;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Обжарить 5-7 минут на той же сковороде, где жарился бекон;
• Посолить и поперчить;
• Спагетти откинуть на дуршлаг и дать стечь воде;
• В миске смешать яйца со сливками, добавить половину тёртого сыра и тщательно перемешать до однородной массы;
• Получившимся соусом заправить макароны;
• Аккуратно перемешать;
• Сверху посыпать жареным беконом с луком и чесноком, и сдобрить тёртым сыром.
4. С лимоном и шпинатом
Паста с лимоном. \ Фото: google.com.
А вот это блюдо для ценителей лёгкой лимонной кислинки, которая в сочетании со специями и тёртым сыром, придаёт пасте особый, тонкий вкус.
Ингредиенты:
• Макаронные изделия твёрдых сортов - 100 г;
• Сливки жирные - 2-3 ст.л;
• Шпинат - 1 большой пучок;
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Лимон - 0,5 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Макароны с лимонным соусом. \ Фото: pixabay.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до состояния аль денте;
• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Затем просушить и нарезать;
• Обжарить на сливочном масле 5-7 минут;
• После выдавить сок лимона, посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• И добавить макароны;
• Слегка перемешать;
• Готовить 6-8 минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и лимонной цедрой.
5. С креветками
Приятного аппетита! \ Фото: lakesatcreekside.com.
И разумеется, какая паста без морепродуктов? Для приготовления этого блюда вы можете использовать как морской коктейль, так и все ингредиенты по-отдельности. Но вкуснее всего получается с креветками под винно-томатным соусом.
Ингредиенты:
• Макароны - 400 г;
• Креветки очищенные - 0,5 кг;
• Помидоры крупные - 4 шт;
• Чеснок - 5-6 зубочков;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Вино белое сухое - 1 стакан;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Специи для морепродуктов - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Паста с креветками. \ Фото: canadacook.ru.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде согласно инструкции;
• После откинуть на дуршлаг и дать стечь воде;
• Помидоры вымыть;
• Снять кожицу;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• И обжарить в глубокой сковороде на оливковом масле 3-4 минуты;
• Затем уменьшить огонь, добавить измельчённый чеснок, соль и перец;
• Аккуратно перемешать;
• Добавить вино;
• Накрыть крышкой и готовить 35-40 минут;
• На другой сковороде обжарить креветки на сливочном масле до образования лёгкой золотистой корочки со всех сторон;
• Приправить специями для морепродуктов;
• Макароны выложить на тарелку;
• Сверху щедро полить томатным соусом и выложить поверх обжаренные креветки.
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