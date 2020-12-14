Как приготовить идеальную пасту: 5 рецептов, после которых захочется добавки

1. С грибами и шпинатом

Паста с грибами и шпинатом. \ Фото: google.com.ua.

А как вам такое блюдо? \ Фото: belnovosti.by.

2. С овощами

Макароны с овощами. \ Фото: foodandmood.com.ua.

Спиральки с овощным гарниром. \ Фото: keephealthyliving.com.

3. Карбонара

Карбонара. \ Фото: google.com.

Спагетти Карбонара. \ Фото: bigzz.by.

4. С лимоном и шпинатом

Паста с лимоном. \ Фото: google.com.

Макароны с лимонным соусом. \ Фото: pixabay.com.

5. С креветками

Приятного аппетита! \ Фото: lakesatcreekside.com.

Паста с креветками. \ Фото: canadacook.ru.