Как сделать из фигуры конфетку: 10 правил для женщин 40+

Выглядеть стройно и молодо – мечта каждой женщины, вне зависимости от того, сколько лет ей исполнилось: 30, 40 или 50. Именно поэтому очень важно наслаждаться модой с умом: разобраться в особенностях своей фигуры, внимательно подобрать тенденции, подходящие для вашей внешности. Как сделать так, чтобы мужчины оборачивались вслед, а подруги кусали локти от зависти. Поверьте, эти стильные приемы не требуют особых усилий и чемодана денег. Все очень просто!
Лайфхак 1: «Лодочка» вместо V-образного выреза
Вырез «Лодочка» выглядит более элегантно. / Фото: ekaterinasmolina.ru Некоторые женщины, чей возраст перестал быть бальзаковским, продолжают выставлять грудь напоказ. Однако это одна из главных ошибок, которая выдает возраст с головой. Даже если кожа в зоне декольте и после 40 лет остается упругой, не стоит этим хвастаться. V-образный вырез смотрится немного вульгарно и «на грани». А вот модная «лодочка», которая представляет собой круглый вырез от плеча до плеча, выглядит гораздо изысканнее и женственнее. Она не лишает образ сексуальности, но делает акцент на зоне декольте более тонким, что играет модницам только на руку.
Лайфхак 2: Рукав длиной ¾
Рукав 3/4 открывает тонкие запястья Ох уж эти длинные и узкие рукава, которые закрывают изящные женские кисти! Они лишают дам прекрасной возможности выглядеть стройными и молодыми, не прикладывая к этому абсолютно никаких усилий, ведь для выполнения этой задачи иногда достаточно лишь продемонстрировать окружающим тонкие запястья. Если природа наградила вас массивными руками, все равно не отказывайтесь от этой стильной хитрости – наденьте платье с укороченным рукавом и дополните образ наручными часами. Этот аксессуар способен визуально сделать кисти более тонкими и аккуратными. Об этом прекрасно знает известная американская актриса Дженнифер Энистон – звезда сериала «Друзья» часто носит часы. Совет: Если в вашем гардеробе пока нет одежды с рукавом ¾, просто подверните рукава любимого свитера или платья – выглядеть будет ничего не хуже. Напротив, этот лайфхак придаст образу легкости и игривости.
Лайфхак 3: Платье на запах
Кейт Хадсон и Наоми Кэмпбелл Визуально подтянуть грудь может не только бюстгальтер с хорошей поддержкой, но и платье на запах. Этот фасон словно по взмаху волшебной палочки делает зону декольте более привлекательной, а также маскирует лишние сантиметры в области бедер. Если вам по душе такой наряд, то отдайте предпочтение однотонным платьям-халатам длины мини. Лучше сразу отказаться от навязчивого принта, так как неправильно подобранный рисунок может зрительно прибавить несколько лет и испортить фигуру. То же самое касается платьев в мелкий цветочек, напоминающих бабушкин халат – их следует обходить в магазине стороной.
Лайфхак 4: Светлые тона в портретной зоне
Светлые тона освежают образ Еще один прием, который часто используют стилисты – возле шеи обязательно должны присутствовать светлые тона. Они не только освежают образ, но и отвлекают внимание от мелких морщинок, которые не всегда получается скрыть при помощи макияжа. Поэтому шарф нежно-розового цвета или бежевый свитер под горло станут отличными составляющими красивого и модного аутфита. Что касается темных оттенков, то они, наоборот, очень опасны. Так, например, темно-синяя рубашка способная подчеркнуть синяки под глазами и придать лицу сероватый подтон.
Лайфхак 5: Завышенная посадка
Завышенная посадка делает фигуру визуально стройнее Что может сделать фигуру красивой и стройной в любом возрасте? Правильно, завышенная посадка. Она удачно маскирует нежеланные бока, а также лишние сантиметры на талии, которые отказываются уходить даже под пытками правильного питания. Это правило касается как джинсов, брюк, так и юбок. Кстати, обтягивающие модели лучше не выбирать – сейчас в моде оверсайз, поэтому отдавайте предпочтение экземплярам прямого кроя и плиссированным юбкам. Надевайте топ или красиво заправляйте в брюки блузу, дополняйте образ туфлями на каблуке и наслаждайтесь произведенным эффектом.
Лайфхак 6: Сумочка на цепочке
Клатч на цепочке смотрится невероятно изящно и женственно. / Фото: pinterest.com Даже элегантные красотки могут превратиться в теток неопределенного возраста, если в качестве главного аксессуара выберут объемную сумку невнятной формы. Особенно сильно такая котомка сможет напакостить дамам небольшого роста, которые просто потеряются на ее фоне. Чтобы не допустить этого, купите в магазине элегантный клатч или небольшую сумочку на изящной цепочке. Этот аксессуар смотрится невероятно изящно и женственно, а также переводит внимание на узкую талию и стройные ноги.
Лайфхак 7: Пайетки
Пайетки помогают лицу выглядеть более молодым и свежим. / Фото: elle.ru Неожиданно? Возможно. Дело в том, что пайетки, которые не входят в список модных декоративных элементов, имею очень полезную способность – мерцающие частицы отражают свет. Благодаря этому эффекту, лицо кажется более свежим, подтянутым и молодым, так что пайетки в портретной зоне очень даже уместны. Однако во всем нужно знать меру. Далеко не вся одежда, расшитая блестящими чешуйками, уместна в гардеробе леди после сорока. Так, например, объемные балахоны лучше исключить из списка любимых вещей. В них любая женщина будет похожа на огромный диско-шар. А вот строгая блуза или топ, расшитый мелкими пайетками, будет уместным. Это разумная инвестиция в антивозрастной гардероб.
Лайфхак 8: Сложный крой
Виктория Бекхэм и Тина Канделаки Если вы не слышали о правиле «Бесформенное = толстое, а графичное = подтянутое», значит срочно возьмите его на заметку. Помните о том, что ломанные линии всегда создают динамику, а она, в свою очередь, вызывает ассоциации с молодостью. Посмотрите на знаменитостей, чей возраст уже перешагнул отметку 40 – на них очень стильно смотрятся ассиметричные платья и юбки. Лишнее тому доказательство – образы Виктории Бекхэм, Николь Шерзингер, Сары Джессики Паркер. А вот бесформенные туники и сарафаны незаметно превращают в старую бабку. В этом случае не спасают даже удачный макияж, красивая прическа, и правильно подобранные аксессуары.
Лайфхак 9: Цветная обувь
Цветные туфли - яркий акцент в образе Большинство женщин считает, что черная обувь подходит ко всему, а потому раз за разом приобретают сапоги, туфли, босоножки этого «универсального» цвета. Дизайнеры и стилисты в корне не согласны с этим утверждением. Согласно новым модным стандартам, черная обувь хоть и сочетается с большим количеством одежды и аксессуаров, но при этом выдает полное отсутствие стиля. А вот цветная – наоборот. Вы удивитесь, как изумрудные сапоги могут в одно мгновение сделать образ интереснее и ярче. Однако здесь также стоит быть максимально осторожными: существует несколько оттенков, которые не рекомендованы женщинам после сорока. Среди них оранжевый, ультрарозовый, темно-фиолетовый, лимонный желтый и прочие. Если вы считаете, что идеальное цветовое сочетание подобрать очень сложно и боитесь ошибиться, тогда возьмите на вооружение следующий лайфхак: оттенок обуви должен перекликаться с одним из тонов, задействованных при составлении образа. Это может быть шарф, ремень, рисунок на ткани платья или пальто. Смотреться будет гораздо эффектнее, чем банальные черные туфли или сапоги.
Лайфхак 10: Натуральные ткани
Атласное платье и твидовый жакет Существует негласное правило, что после 40 лет в женском гардеробе должны присутствовать вещи высокого качества. Поэтому в магазине в первую очередь нужно обращать внимания на атласные платья-футляр, кашемировые свитшоты, шелковые блузы, твидовые жакеты. Эти благородные материалы сделают любой образ дорогим и удачным. А вот прозрачные блузы из шифона или органзы, украшенные бантиками и рюшами лучше спрятать подальше – они явно не подходят для модниц 40+. Также стоит отказаться от синтетических материалов: исключением из правила является только спортивная одежда и бесшовное белье.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии