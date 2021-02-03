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По какой причине на автомате Калашникова стоит странный скошенный компенсатор


По какой причине на автомате Калашникова стоит странный скошенный компенсатор

Иногда на фотографиях попадаются очень странные автоматы Калашникова. Например, может попасться на глаза вот такой АКМ с очень занятным компенсатором. Со стороны даже может показаться, что он сломан. Так ли это на самом деле? Является ли данный компенсатор исключением из правил и если нет, то для чего он нужен на самом деле?

Все привыкли к такому компенсатору. /Фото: yuki.la.

Все привыкли к такому компенсатору. /Фото: yuki.la.

 

Странный компенсатор у автомата Калашникова Модернизированного - вовсе не заводской брак и даже не поломка при эксплуатации. На самом деле такой занятный элемент конструкции оружия действительно существует и широко применяется в армии. Однако, прежде следует напомнить о том, для чего в принципе нужен компенсатор. В автоматическом оружии он необходим в первую очередь для того, чтобы повысить кучность ведения огня за счет сокращения отдачи. Без компенсатора на стволе автомат будет намного сильнее подбрасывать вверх.
А еще он бывает вот такой. /Фото: allzip.org.

А еще он бывает вот такой. /Фото: allzip.org.

 

Зная это, идея срезать часть компенсатора под диагональ может показаться очень странной. На самом деле нет. Все потому, что когда из АК-74 (или любого другого подобного оружия) ведет огонь правша, то в силу специфики анатомии стрелка ствол уводит не только вверх, но еще и в сторону «рабочей» руки.
В данном случае – вправо. Классический компенсатор защищает оружие только от движения в вертикальной плоскости. Скошенный компенсатор, позволяет повысить точность и кучность огня за счет уменьшения движения ствола в горизонтальной плоскости.
И это не заводской брак. /Фото: .yandex.ru.

И это не заводской брак. /Фото: .yandex.ru.

 

Из-за специфической формы в советской и российской армии компенсатор со скошенный частью прозвали «свистком». Если присмотреться, то найти узнать в нем настоящий спортивный свисток будет совсем не трудно.
Для повышения меткости. /Фото: arms-expo.ru.

Для повышения меткости. /Фото: arms-expo.ru.

 

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По какой причине на автомате Калашникова стоит странный скошенный компенсатор

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По какой причине на автомате Калашникова стоит странный скошенный компенсаторПодписаться на мой Instagram
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