По какой причине на автомате Калашникова стоит странный скошенный компенсатор

Иногда на фотографиях попадаются очень странные автоматы Калашникова. Например, может попасться на глаза вот такой АКМ с очень занятным компенсатором. Со стороны даже может показаться, что он сломан. Так ли это на самом деле? Является ли данный компенсатор исключением из правил и если нет, то для чего он нужен на самом деле?
Все привыкли к такому компенсатору. /Фото: yuki.la.
Странный компенсатор у автомата Калашникова Модернизированного - вовсе не заводской брак и даже не поломка при эксплуатации. На самом деле такой занятный элемент конструкции оружия действительно существует и широко применяется в армии. Однако, прежде следует напомнить о том, для чего в принципе нужен компенсатор. В автоматическом оружии он необходим в первую очередь для того, чтобы повысить кучность ведения огня за счет сокращения отдачи. Без компенсатора на стволе автомат будет намного сильнее подбрасывать вверх.
А еще он бывает вот такой. /Фото: allzip.org.
Зная это, идея срезать часть компенсатора под диагональ может показаться очень странной. На самом деле нет. Все потому, что когда из АК-74 (или любого другого подобного оружия) ведет огонь правша, то в силу специфики анатомии стрелка ствол уводит не только вверх, но еще и в сторону «рабочей» руки. В данном случае – вправо. Классический компенсатор защищает оружие только от движения в вертикальной плоскости. Скошенный компенсатор, позволяет повысить точность и кучность огня за счет уменьшения движения ствола в горизонтальной плоскости.
И это не заводской брак. /Фото: .yandex.ru.
Из-за специфической формы в советской и российской армии компенсатор со скошенный частью прозвали «свистком». Если присмотреться, то найти узнать в нем настоящий спортивный свисток будет совсем не трудно.
Для повышения меткости. /Фото: arms-expo.ru.
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